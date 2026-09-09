Binari nel caos anche stamani

La mattina di oggi doveva rappresentare, nelle promesse dei gestori, il ritorno a una piena ed efficiente operatività dopo i massicci interventi di potenziamento estivi. Invece, alle ore 8:00, un guasto alla linea aerea di alimentazione presso la stazione di Rovezzano ha trasformato la direttrice sud di Firenze in un teatro di crisi.

Ciò che rende questo evento inaccettabile sotto il profilo dell'analisi delle politiche pubbliche è il paradosso della modernizzazione: il blocco ha colpito duramente la ferrovia aretina e la linea Borgo San Lorenzo-Firenze (via Pontassieve), tratte dove i lavori di potenziamento erano appena terminati. Invece della "calma ed efficienza" attesa con la ripresa del servizio ordinario, migliaia di pendolari — lavoratori e studenti — si sono ritrovati immersi in un "calvario" che mette a nudo la fragilità di un sistema strutturalmente sbilanciato.

Mentre i convogli regionali venivano soppressi o limitati senza preavviso, i binari della linea lenta venivano utilizzati per far transitare prioritariamente i treni dell’Alta Velocità dirottati.

L’immagine è simbolica quanto brutale: centinaia di cittadini "abbandonati in banchine intermedie" sono costretti a guardare i treni AV sfrecciare davanti ai loro occhi mentre il loro diritto fondamentale alla mobilità quotidiana viene sospeso. Questa dinamica trasforma ufficialmente i pendolari in viaggiatori di serie B, sacrificati sull'altare della lunga percorrenza.

“Siamo di fronte a una scelta di sistema che penalizza costantemente chi si sposta per necessità quotidianamente. Oltre a una manutenzione finalmente all’altezza che prevenga i guasti alla rete, serve un atto di coraggio politico: nelle fasce orarie di punta, la precedenza assoluta deve essere garantita al trasporto regionale. Non è ammissibile che l’Alta Velocità continui a cannibalizzare il diritto alla mobilità dei pendolari.” afferma Laura Grandi, Presidente di Federconsumatori Toscana.

Il fallimento del 9 settembre non è solo tecnico, ma gestionale e comunicativo. Il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore Filippo Boni hanno denunciato un vuoto totale di assistenza. In termini di analisi pubblica, siamo di fronte a una grave asimmetria informativa: l'utente non è solo vittima del ritardo, ma viene privato della capacità di ricalibrare la propria giornata a causa dell'assenza di dati certi e alternative valide.

Nonostante gli investimenti infrastrutturali appena conclusi, la gestione della criticità da parte di RFI e Trenitalia è apparsa monca. Le istituzioni regionali hanno dunque formalizzato richieste precise per scardinare questa inerzia:

Assunzione di responsabilità : Riconoscimento formale del danno arrecato alla produttività e alla vita dei cittadini.

Riconoscimento formale del danno arrecato alla produttività e alla vita dei cittadini. Impegno preventivo : Una programmazione della manutenzione che non si limiti alla reazione post-guasto, ma che garantisca la resilienza della rete elettrica.

Una programmazione della manutenzione che non si limiti alla reazione post-guasto, ma che garantisca la resilienza della rete elettrica. Gestione della criticità: Un potenziamento immediato dei protocolli di informazione e assistenza, affinché il passeggero non sia mai lasciato "a piedi lungo i binari" senza indicazioni.

Mentre i grandi player nazionali faticano a garantire la continuità del servizio, dal territorio aretino arriva un segnale di segno opposto che riguarda la governance territoriale. Le società Trasporto Ferroviario Toscano e La Ferrovia Italiana hanno deciso di non applicare i rincari generalizzati, mantenendo invariati i prezzi degli abbonamenti per le linee Stia-Arezzo e Arezzo-Sinalunga.

Questa scelta, definita dall'assessore Boni come un esempio di "responsabilità sociale d'impresa", rappresenta un pilastro di equità sociale. In un contesto economico difficile, proteggere le fasce d'utenza più fedeli — famiglie e pendolari — è un atto politico e gestionale che contrasta nettamente con i disservizi delle grandi direttrici. È la dimostrazione che una gestione di prossimità può generare valore sociale anche quando il contesto infrastrutturale generale è in crisi.

Il caos ferroviario toscano non può più essere trattato come una somma di incidenti isolati. È necessario un cambio di paradigma: i tavoli istituzionali devono affrontare il nodo delle priorità di transito. Non si tratta di negare il valore dell'Alta Velocità, ma di riequilibrare il sistema affinché il prestigio infrastrutturale non calpesti il diritto quotidiano alla mobilità. Il futuro del trasporto pubblico in Toscana dipende dalla capacità di passare dalla semplice manutenzione a una visione di equità del servizio.