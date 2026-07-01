Parata di big della politica al Caffè della Versiliana

MARINA DI PIETRASANTA (LU) - Tornano gli Incontri al Caffè della Versiliana, il celebre salotto estivo che, da domenica 5 luglio a domenica 31 agosto 2026, animerà ogni pomeriggio con la presenza di alcuni tra i più autorevoli protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica e dell’attualità.

Saranno quasi sessanta gli appuntamenti che comporranno la 47ª edizione del Festival, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con il sostegno della Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana.

Ad alternarsi sul palco del Caffè saranno alcuni dei nomi più autorevoli del panorama italiano: dai rappresentanti delle istituzioni ai leader politici, dai direttori delle principali testate giornalistiche ai grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo, passando per magistrati, economisti, imprenditori, sportivi e scrittori. Un parterre di ospiti di primo piano che conferma il ruolo del Caffè de La Versiliana come uno dei più prestigiosi salotti culturali del Paese, capace ogni estate di offrire al pubblico un confronto diretto con le voci più autorevoli dell'attualità e del dibattito nazionale.

Gli appuntamenti al Caffè, che si svolgeranno tutti i giorni alle ore 18.30 e saranno come sempre a ingresso libero, prenderanno il via domenica 5 luglio: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti apriranno ufficialmente la stagione degli incontri, intervistati dal giornalista David De Filippi.

I BIG DELLA POLITICA

Allo Spazio Caffè Romano Battaglia non potranno mancare, come da tradizione, i grandi protagonisti della politica nazionale. Hanno già confermato la loro presenza il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (5 luglio), il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani (2 agosto), l'europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci (8 agosto), il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (14 agosto), il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini (22 agosto), la deputata e vicesegretaria di Forza Italia Deborah Bergamini (23 agosto) intervistata dal direttore di Libero Alessandro Sallusti, il segretario di Azione Carlo Calenda (27 agosto) e il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (28 agosto).Invitati anche il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, leader di Italia Viva Matteo Renzi, la segretaria del PD Elly Schlein.

IL CARTELLONE 2026

Lunedì 6 luglio l'attenzione sarà rivolta al nuovo Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta, a un mese esatto dalla sua inaugurazione. Ne discuteranno il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, il direttore della Fondazione Museo Igor Mitoraj Frank Boehm, la presidente dell'associazione "Gli Amici del Museo Mitoraj" Rosaria Sommariva e l’architetto Paolo Brescia che ha progettato il Museo, con la conduzione di Fabrizio Diolaiuti.

L'arte tornerà protagonista martedì 7 luglio con il giornalista e critico Mimmo Di Marzio, che presenterà il volume Gli insospettabili. Da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita, in dialogo con Serena Nannelli dell'Associazione culturale ‘Il Guiscardo’. Mercoledì 8 luglio sarà invece dedicato alle grandi biografie con Rossella Martina, autrice de Gli ultimi giorni di Puccini, e Lucia Cimini, che presenterà Finché tutto splende.

Il romanzo delle sorelle Necchi, intervistate dal caposervizio de La Nazione Lucca Francesco Meucci. Lo sport sarà protagonista giovedì 9 luglio, nel ventesimo anniversario della vittoria dell'Italia ai Mondiali del 2006, con un incontro che vedrà confrontarsi Giovanni Galli, campione del mondo 1982, ed Enrico Castellacci, responsabile medico della Nazionale campione del mondo nel 2006. A condurre sarà il giornalista sportivo Enzo Bucchioni.

La figura di Oriana Fallaci sarà al centro dell'appuntamento di venerdì 10 luglio, quando il politico, già segretario del PSI Riccardo Nencini presenterà il libro Mai stanca di vivere e la giornalista Cristina Bulgheri il volume Oriana Fallaci. Punto e basta, in un incontro moderato dalla giornalista Elena Torre. Il giorno successivo, sabato 11 luglio, Antonio Padellaro, fondatore e già direttore de Il Fatto Quotidiano, presenterà Quando eravamo felici, dialogando con Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato di SEIF e presidente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara.

Il territorio e le sue tradizioni saranno al centro dell'incontro di domenica 12 luglio, dedicato al volume Erbi spontanei della Versilia, curato da Daniele Lazzerini, insieme agli esperti di foraging Roberto Moriconi, Fabrizio Lari ed Erika Carlotti. Parteciperanno inoltre Mario Locatelli, presidente dell'associazione "Un cuore nel mondo", e il cardiochirurgo Luigi Arcieri, con la conduzione di Fabrizio Diolaiuti.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello di lunedì 13 luglio, quando la cantante e attrice Romina Power incontrerà il pubblico presentando il suo libro Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita. Martedì 14 luglio spazio invece ai temi della violenza e della tutela delle vittime con l'incontro dedicato al film ROSAMARO, che vedrà la partecipazione della neuropsichiatra Paola Binetti, del magistrato Francesco Menditto e del regista del film Giuseppe Tesi, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera Elisa Messina.

Venerdì 17 luglio il vicedirettore del Tg1 Angelo Polimeno Bottai presenterà il libro Il traditore. La vera storia dei due dittatori e di un patto costruito sull'inganno, intervistato dalla conduttrice del Tg1 Sonia Sarno, mentre sabato 18 luglio sarà ospite la regista e scrittrice Cristina Comencini, che racconterà il suo ultimo romanzo L'epoca felice in dialogo con Federico Monechi del TgR Toscana.

Dopo la presentazione della 70ª edizione del Premio Nazionale di Poesia Giosuè Carducci, prevista per lunedì 20 luglio con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, la presidente del Premio Ilaria Cipriani e l’architetto Tiziano Lera moderati da Fabrizio Diolaiuti, il calendario proseguirà martedì 21 luglio con la giornalista e conduttrice Claudia Conte, che presenterà il libro Dove nascono i silenzi.

Mercoledì 22 luglio la criminologa Anna Vagli sarà protagonista dell'incontro dedicato al volume Ti inventi le cose. Riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere, dialogando con la giornalista e autrice Mediaset Annarita Landi. Giovedì 23 luglio si parlerà invece di cultura, costume e informazione con la giornalista e autrice Concita Borrelli e Nicola Santini, direttore di ‘Vero’ e autore del libro Un po' d'istruzione un po' distruzione.

Gli incontri proseguono Sabato 25 luglio con il magistrato Stefano Vitelli che presenterà il libro Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia; il 26 luglio con la Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M. mentre Mercoledì 29 luglio l'attivista Marco Cappato e la giornalista d'inchiesta Valentina Petrini saranno protagonisti dell'incontro dedicato al volume Il prezzo della libertà, condotto da Paolo Del Debbio.

Giovedì 30 luglio sarà la volta del Caffè-Concerto ‘Storie e canzoni delle nostre estati’, un appuntamento tra racconti, emozioni e musica dal vivo, dove canzoni, ospiti e parole si intrecciano in un viaggio capace di far riaffiorare le colonne sonore delle estati in Versilia, organizzato in collaborazione con Rai Radio 2, Yard e Zurawski Band mentre venerdì 31 luglio l'imprenditore e filantropo Enzo Manes, ideatore della Fondazione Dynamo Camp, presenterà il libro Nessuno basta a se stesso.

Perché abbiamo bisogno del bene comune, intervistato da Paolo Del Debbio. Anche il mese di agosto porterà al Caffè de La Versiliana alcune tra le personalità più autorevoli del panorama nazionale. Mercoledì 5 agosto il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno presenterà Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà, mentre domenica 9 agosto, Giancarlo Antognoni e Luca Calamai presenteranno Una vita da dieci.

La mia storia tra la Viola e l'Azzurro, con la conduzione di Enzo Bucchioni. L'economia sarà protagonista martedì 25 agosto con Carlo Cottarelli, che presenterà il volume L'economia facile in dialogo con il direttore de Il Tirreno Cristiano Marcacci, mentre venerdì 28 agosto il dibattito "La giustizia penale dopo il referendum" vedrà confrontarsi il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, la vicepresidente UCPI Giulia Boccassi, la professoressa ordinaria di diritto processuale penale dell’Università di Pisa Benedetta Galgani e il segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) Rocco Gustavo Maruotti.

A condurre il dibattito sarà l’avvocato Eros Baldini, past president della Camera Penale di Lucca.

LE COLLABORAZIONI

Prosegue anche quest’anno la prestigiosa collaborazione con la Regione Toscana e con Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana che ha rinnovato il suo sostegno al Festival.

L'alimentazione e la prevenzione saranno al centro dell'appuntamento di venerdì 24 luglio promosso in collaborazione con Coldiretti Lucca, dal titolo "Cibi buoni e cibi cattivi, la prevenzione inizia a tavola", con Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana e viticoltrice, Valerio Mari, direttore generale dell'Azienda USL Toscana Centro, Leonardo Romanelli, giornalista, critico enogastronomico e sommelier, e Gianpaolo Mirri, direttore della Neonatologia e Pediatria dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

Ricordiamo poi l’ appuntamento organizzato in collaborazione con il Rotary Club Viareggio-Versilia (28 luglio) “Tra guerra e diplomazia. Iran, Hormuz e Paesi arabi del Golfo” con ospiti laDr.ssa Natalia Quintavalle, già Ambasciatrice in Afghanistan e la Prof.ssa Serena Giusti, docente alla Link Campus University di Roma e ricercatrice associata alla Scuola Sant’Anna di Pisa, intervistate da Roberto Bernabò, direttore digitale di Class Editori e il Premio Letterario Massarosa (29 agosto): l’edizione 2026 conferma ancora una volta il Caffè de La Versiliana come uno dei più prestigiosi salotti culturali italiani, luogo di confronto e dialogo dove ogni estate si incontrano i protagonisti dell'attualità, della cultura, dell'informazione e della vita pubblica del Paese.

IL CAFFE' DELLA VERSILIANA IN TV

Anche per questa edizione 2026, il Caffè de La Versiliana sarà un appuntamento televisivo: oltre ad aver rinnovato la collaborazione con Noi Tv, che trasmetterà tutti gli incontri sul proprio canale 12 e anche in streaming, il Caffè de La Versiliana sarà trasmesso anche su Umbria Tv, Tv Parma.

Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in diretta anche su Teleregione Toscana attraverso la piattaforma multimediale ANDPLAY e in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Gli incontri del Caffè de La Versiliana iniziano alle 18:30 e sono a ingresso libero. Il programma completo del 47° Festival La Versiliana è disponibile sui canali ufficiali della Fondazione Versiliana www.versilianafestival.it