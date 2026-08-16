​Sveglia all’alba in Lunigiana

Alle ore 05:49:25 di domenica 16 agosto 2026, nel cuore di un fine settimana festivo in cui molti cittadini stavano godendo del riposo estivo, la terra ha tremato al confine tra Toscana e Liguria. Un sisma di magnitudo ML 3.7 (Magnitudo Locale, comunemente nota come scala Richter), con epicentro a soli 2 km da Fosdinovo (MS), ha segnato il risveglio di migliaia di persone.

L’evento, pur avendo il suo baricentro nel comune di Fosdinovo, ha interessato un'area geografica complessa e densamente popolata. La Lunigiana è, per sua natura, una regione "di frontiera" sia culturale che geologica; per questo motivo, il sisma è stato chiaramente percepito in un quadrante che abbraccia le province di Massa-Carrara, La Spezia e Lucca.

Il dato sulla "Popolazione Cumulata" è di forte impatto: sono 380.000 i cittadini residenti entro i 20 km dall'epicentro. La vicinanza a centri urbani rilevanti come Carrara (9 km) e La Spezia (18 km), unita alla percezione in città come Massa e Sarzana, conferma che questi eventi non sono mai fenomeni puramente locali.

Appena 37 secondi dopo la scossa, un sistema automatico dell'INGV ha emesso una stima preliminare indicando una magnitudo ML 3.8 a una profondità di 8 km. Tuttavia, la garanzia di accuratezza arriva con la revisione dei sismologi della Sala Sismica di Roma: circa 13 minuti dopo l'evento, il dato è stato corretto a ML 3.7 con una profondità di 10 km. Quest'ultimo dato è tecnicamente rilevante: una profondità di 10 km è tipica dei terremoti crostali dell'Appennino settentrionale. È importante ricordare che, in genere, i sismi più superficiali (al di sotto dei 10 km) tendono a essere avvertiti con maggiore intensità dalla popolazione residente nell'area epicentrale.

L’affidabilità del monitoraggio sismico italiano poggia su una delle infrastrutture più avanzate al mondo. Per calcolare la magnitudo del terremoto di Fosdinovo, sono state elaborate le misurazioni di ben 414 stazioni appartenenti alla Rete Sismica Nazionale. L’utilizzo di un numero così elevato di sensori permette di ottenere una precisione sub-chilometrica. I dati tecnici riportano infatti un'ellisse di incertezza con un semi-asse maggiore di appena 760 metri: un margine d'errore estremamente ridotto che garantisce la massima affidabilità alle coordinate geografiche prodotte (44.1457, 10.0427).

Il terremoto di Fosdinovo è un puntuale promemoria della dinamicità del nostro Paese. Per quest'area, si stima lo scuotimento del suolo atteso con una probabilità del 10% in 50 anni. Guardare al passato ci conferma che la terra in questa zona è geologicamente viva e che la prevenzione deve essere una pratica costante, non legata all'emergenza del momento.