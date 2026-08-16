Prato: tensione e colpo di pistola al Pronto soccorso

Tensione nel pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. Un detenuto, portato in ospedale per accertamenti, avrebbe avuto un accesso d’ira e usato un estintore, per poi cercare di fuggire.
Per bloccarlo, secondo una prima ricostruzione, un agente della polizia penitenziaria avrebbe sparato alcuni colpi. Un proiettile ha colpito il detenuto a una gamba.
Al momento i dettagli sono ancora da chiarire. Il pronto soccorso è andato in tilt e i pazienti in arrivo sono stati dirottati su Pistoia e Firenze.
AGGIORNAMENTO - Il detenuto, di origine magrebina, non sarebbe in pericolo di vita.