Prato: tensione e colpo di pistola al Pronto soccorso

Ph Jacopo Bianchi

Tensione nel pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. Un detenuto, portato in ospedale per accertamenti, avrebbe avuto un accesso d’ira e usato un estintore, per poi cercare di fuggire.

Per bloccarlo, secondo una prima ricostruzione, un agente della polizia penitenziaria avrebbe sparato alcuni colpi. Un proiettile ha colpito il detenuto a una gamba.

Ph Jacopo Bianchi

Al momento i dettagli sono ancora da chiarire. Il pronto soccorso è andato in tilt e i pazienti in arrivo sono stati dirottati su Pistoia e Firenze.

AGGIORNAMENTO - Il detenuto, di origine magrebina, non sarebbe in pericolo di vita.