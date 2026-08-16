Nuovo episodio di odio antiebraico al Memoriale delle Deportazioni

Il 15 agosto 2026 non passerà alla storia per la sua calura, ma per il ritorno dell'orrore: scritte antisemite hanno imbrattato il Memoriale delle Deportazioni. È il sintomo di una cancrena che torna a corrodere le fondamenta civili della nostra democrazia, un segnale che non possiamo permetterci di derubricare a semplice cronaca locale.

Scegliere il Memoriale delle Deportazioni significa puntare al cuore del nostro "mai più". Non è un muro qualunque; è l'architettura civile che ricorda dove approda una società quando l’odio viene normalizzato. Come evidenziato da Lorenzo Tombelli, presidente dell'ANED di Firenze, colpire un sito dedicato allo sterminio significa aggredire i valori stessi della convivenza. Il bersaglio è la memoria perché la memoria è l'unico argine rimasto contro la barbarie.

Secondo Kishore Bombaci, Presidente dell’Associazione Fiorentina Amici di Israele: "Colpire un luogo dedicato alla memoria delle vittime della deportazione e dello sterminio degli ebrei significa aggredire la memoria stessa della nostra città e i valori democratici sui quali si fonda la nostra convivenza civile."

Le istituzioni hanno risposto con la rapidità che la liturgia politica richiede. La Sindaca Sara Funaro e l'assessora Caterina Biti hanno espresso sdegno e fermezza. Eppure, avverte l'Associazione Fiorentina Amici di Israele, la solidarietà rischia di scivolare nell'irrilevanza se rimane confinata al perimetro del cerimoniale. In un contesto dove l'episodio si fa consuetudine, la parola deve farsi atto. Il vero test di sincerità per la politica non risiede nel comunicato stampa, ma nella capacità di tradurre lo sdegno in impegno legislativo e amministrativo.

Le richieste sono nette:

Individuazione e perseguimento dei responsabili : L'impunità è il primo fertilizzante dell'odio.

L'impunità è il primo fertilizzante dell'odio. Sostegno al DDL sull'antisemitismo: Questo è il vero banco di prova. Le istituzioni cittadine e regionali devono appoggiare concretamente il disegno di legge pendente in Parlamento, trasformando la condanna verbale in un vincolo giuridico e culturale.

Bisogna avere il coraggio di guardare all'origine del fenomeno. Marco Carrai, Console d'Israele, solleva una questione che agita le coscienze: "Non c’è condanna che tenga, non c’è presa di posizione credibile, non c’è solidarietà autentica verso il popolo ebraico o verso Israele se chi condanna – e sono quasi tutti – è anche promotore di una sistematica campagna di demonizzazione contro Israele e gli israeliani.".

La demonizzazione politica dello Stato di Israele agisce spesso come detonatore per l'antisemitismo più arcaico e viscerale. Esiste una linea sottile, eppure ferocemente concreta, che lega la retorica pubblica all'atto d'imbrattamento. Carrai non usa mezzi termini nel denunciare un'ipocrisia di fondo che rischia di rendere le condanne istituzionali mere dichiarazioni d'intenti prive di credibilità.

Il punto di svolta intellettuale dell'analisi di Kishore Bombaci risiede nel termine "endemico". Se l'antisemitismo fosse un'epidemia, potremmo sperare in un picco e in una successiva remissione. Ma un fenomeno endemico è diverso: è una malattia che si è insediata nel corpo ospite, che vive tra noi in modo latente e persistente.

Trattare l'odio antiebraico come una "emergenza" significa somministrare un placebo a un paziente cronico. Le reazioni estemporanee servono a pulire la coscienza, non a guarire la società. Ciò che serve è una continuità politica, culturale e istituzionale che non si accenda solo con la vernice fresca, ma che lavori quotidianamente sul linguaggio, sulla scuola e sulla propaganda politica. L'antisemitismo oggi a Firenze non è un ospite sgradito; è una tossina che si sta integrando nel dibattito pubblico.

C'è un'efficienza quasi paradossale nella reazione fiorentina. Caterina Biti ha lodato l'intervento dei "Custodi del Bello" sottolineando come il sito sia stato ritinteggiato rapidamente, "come se nulla fosse accaduto". Ed è esattamente qui che si annida l'insidia. La rimozione fisica della vernice non deve diventare rimozione psicologica del problema.

Lorenzo Tombelli (ANED) ci avverte: la velocità della spugna non può coincidere con l'oblio. Se il muro torna bianco ma il linguaggio pubblico resta intriso di disumanizzazione, abbiamo solo nascosto il sintomo. Quando l'odio entra nel lessico comune, l'altro smette di essere persona per diventare un bersaglio simbolico. La "pulizia" urbana è un dovere, ma non può diventare un alibi per ignorare che la violenza politica si nutre di parole prima che di atti.

Il monito finale dell'ANED è una bussola per il presente: la memoria non è un feticcio del passato, ma una scelta politica quotidiana. Custodire il Memoriale delle Deportazioni non significa solo proteggere una struttura, ma difendere attivamente i valori che hanno reso possibile la Repubblica e la nostra convivenza.