​Panini a Palazzo Strozzi: il caso Antico Vinaio

Nel "salotto buono" di Firenze, dove le mura di Palazzo Strozzi trasudano rigore rinascimentale e l’aria è rarefatta dall’altissima cultura, è scoppiato un caso che profuma di schiacciata. L’arrivo dell’Antico Vinaio, il brand di Tommaso Mazzanti diventato un fenomeno globale sui social, all'interno del bar-ristorante della Fondazione, ha innescato un dibattito che va ben oltre la scelta di un menu.

Al centro della contesa non c’è solo il contrasto tra l’aura aristocratica del Palazzo e la popolarità "pop" dello street food, ma un vero e proprio corto circuito istituzionale. Tra i corridoi del potere regionale e comunale, l’operazione ha sollevato interrogativi su trasparenza, gestione dei fondi pubblici e sull'identità di una città che lotta per non trasformarsi definitivamente in un parco a tema per turisti.

Per nobilitare l'ingresso di un colosso mediatico in un'istituzione culturale d'eccellenza, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha costruito un ponte narrativo tra il passato glorioso della città e il presente commerciale. Secondo Giani, l’Antico Vinaio non sarebbe un elemento estraneo, ma il legittimo erede dei "vinattieri" che collegavano il contado alla Signoria.

Questa giustificazione storica, seppur affascinante, appare a molti come un’acrobazia retorica per giustificare un’operazione di marketing contemporanea. Il tentativo è chiaro: trasformare un’icona del consumo rapido in un tassello della continuità storica fiorentina, nobilitando un brand che ha costruito la sua fortuna su algoritmi e code chilometriche di visitatori globali.

"Si tratta di un’azienda che ha nel dna la tradizione dei vinattieri che erano protagonisti in tempi lontani con l’offerta del vino dal contado alla Signoria ai tempi di Lorenzo il Magnifico" ha dichiarato Eugenio Giani.

La Fondazione Palazzo Strozzi riceve ogni anno un contributo di 500.000 euro dalla Regione Toscana. È proprio questa cifra a trasformare una scelta commerciale privata in un caso di interesse pubblico. Il Presidente Giani, pur rivendicando il ruolo della Regione come "socio costitutivo", ha dichiarato in Aula di non essere in grado di rispondere sui dettagli della gestione dell'attività. Una posizione che Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, ha definito inaccettabile, scatenando un'offensiva politica che ha portato alla presentazione di un accesso agli atti sia in Regione che in Comune.

Le domande poste dall'opposizione sono precise e puntano a diradare la nebbia su un'assegnazione che appare, al momento, priva di passaggi pubblici:

Natura giuridica : Qual è la forma esatta del contratto di affidamento?

Qual è la forma esatta del contratto di affidamento? Cronologia : In quale data è stato formalizzato l’accordo?

In quale data è stato formalizzato l’accordo? Metodo di scelta : È stata effettuata una procedura di evidenza pubblica o un affidamento diretto?

È stata effettuata una procedura di evidenza pubblica o un affidamento diretto? Criteri e Canone : Quali parametri hanno portato alla scelta di Mazzanti e qual è l'importo economico versato alla Fondazione?

Quali parametri hanno portato alla scelta di e qual è l'importo economico versato alla Fondazione? Concorrenza: Quante e quali altre aziende, pubbliche o private, sono state interpellate?

Il cuore dell'indagine politica risiede in una contraddizione stridente tra le versioni fornite. Mentre Giani sostiene che la Regione non abbia membri nel CDA con "diretta rappresentanza" e dunque non possa rispondere delle scelte gestionali, Stella ricorda un fatto oggettivo: il Consiglio Regionale della Toscana esprime nel CDA della Fondazione un proprio rappresentante, il noto imprenditore Leonardo Ferragamo.

Questa frizione solleva un dubbio etico: se una Fondazione è sostenuta da capitali pubblici (500.000 euro annui), l’assenza di un bando pubblico non è solo una scelta strategica, ma un potenziale vulnus ai principi di trasparenza e parità di trattamento. Il rischio è che la natura "mista" (pubblico-privato) dell'ente diventi una zona grigia dove la responsabilità amministrativa si dissolve, permettendo assegnazioni dirette su beni di inestimabile valore collettivo senza un confronto competitivo.

C'è poi un paradosso di policy che non può sfuggire a un'analisi attenta. Giani ha ribadito la necessità di evitare che il bar di Palazzo Strozzi diventi un avamposto del turismo "mordi e fuggi", vietando l'asporto e imponendo standard di qualità elevati per evitare di "volgarizzare" il centro storico.

Tuttavia, la scelta è ricaduta proprio sull'Antico Vinaio, il brand che, grazie a una presenza massiccia sui social media, è diventato la faccia globale di quello stesso turismo di massa che l'amministrazione dichiara di voler combattere. Cercare di arginare il "mordi e fuggi" scegliendo il re della schiacciata da asporto è una contraddizione in termini: è il tentativo di nobilitare un fenomeno pop sperando che il prestigio della location possa contenere l'impatto di un brand nato per i grandi numeri e per il consumo rapido.

Il caso Antico Vinaio a Palazzo Strozzi non è una semplice disputa su un panino, ma un vero test per il futuro di Firenze. Rappresenta la tensione mai risolta tra la necessità di sostenibilità economica delle istituzioni culturali e il dovere inderogabile di trasparenza verso i cittadini che quelle istituzioni finanziano.