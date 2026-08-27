Antico Vinaio gestirà il bistrot di Palazzo Strozzi

La conferma arriva con una nota ufficiale: a partire da fine settembre lo spazio di ristorazione nel Cortile di Palazzo Strozzi a Firenze inaugura una nuova fase. A seguito di una lunga selezione, la Fondazione Palazzo Strozzi ha scelto il progetto proposto da Tommaso Mazzanti, imprenditore e CEO di All’Antico Vinaio, che per il bistrot del Cortile ha ideato un format completamente nuovo e originale, sviluppato appositamente per il contesto del Palazzo e per i suoi diversi pubblici.

Il nuovo concetto di bistrot sarà uno spazio da vivere nei diversi momenti della giornata, dalla colazione al pranzo fino all’aperitivo, con una proposta gastronomica ampia, ispirata alla tradizione toscana e italiana e reinterpretata in chiave contemporanea. Il menu sarà sviluppato con una particolare attenzione alla qualità e alla selezione delle materie prime, privilegiando una dimensione di sosta e convivialità e non incentrata sull’asporto. Il nuovo bistrot diventerà un luogo nel quale i visitatori delle mostre, le persone che vivono quotidianamente il centro di Firenze e il pubblico internazionale possano fermarsi e vivere gli spazi di Palazzo Strozzi.

Il nuovo bistrot si inserisce così nella più ampia vocazione di Palazzo Strozzi come luogo aperto, accogliente e vitale nel cuore di Firenze, rafforzando il Cortile come spazio di incontro e socialità e contribuendo ad ampliare l’esperienza del Palazzo oltre la visita alle mostre.