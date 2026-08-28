Firenze: il salotto buono cambia menù?

Firenze sta vivendo un altro cortocircuito tra il sacro dell'eccellenza rinascimentale e il profano, stavolta per colpa dello street food globale? L’annuncio dell’ingresso dell’Antico Vinaio a Palazzo Strozzi non è una mera notizia di costume, ma un segnale che sta ridefinendo i confini del patrimonio pubblico. Vedere uno dei brand iconici del consumo "mordi e fuggi" varcare la soglia di un tempio dell’arte internazionale solleva un interrogativo che travalica la logica dei servizi museali: dove finisce la valorizzazione economica e dove inizia la svendita dell'identità urbana? In questa nuova grammatica del centro storico, la linea di demarcazione sembra essersi fatta sottile quanto una fetta di sbriciolona, trasformando il "salotto buono" in una vetrina ad alto rendimento.

Per Francesco Torselli, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, l’apertura della focacceria a Palazzo Strozzi rappresenta l’epitaffio di cinquant'anni di retorica culturale della sinistra fiorentina: "Un altro pilastro storico della sinistra fiorentina è crollato miseramente di fronte ad una schiacchiatina [sic] alla sbriciolona. Da 50 anni ascoltiamo sermoni su come la salottiera sinistra fiorentina sia la sola capace di gestire l’immenso patrimonio culturale della nostra città. Oggi scopriamo che le rivoluzionarie idee per promuovere l’arte della nostra città consistano nel mettersi a vendere schiacchiatine fumanti a Palazzo Strozzi! Chissà che per portare un po’ di nuovi utenti, magari giovani, ora non si inventino anche un bel H&M al piano terra del Bargello, o uno store di MediaWorld al Museo dell’Accademia."

L’ironia di Torselli non è solo polemica elettorale, ma una riflessione sulla metamorfosi dei valori: ricorda infatti come, anni fa, la proposta di sfruttare il successo di Inferno di Dan Brown per percorsi turistici fu bollata come uno "svilimento" mainstream. Oggi, la schiacciata nel cortile di Strozzi sembra sancire il definitivo sdoganamento della cultura come ancella del commercio.

Approfondimenti Antico Vinaio gestirà il bistrot di Palazzo Strozzi

Una sproporzione che ha spinto persino Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, a manifestare apertamente le proprie perplessità su una gestione che sembra privilegiare il profitto immediato rispetto alla funzione sociale.

Vincenzo Donvito Maxia (ADUC) inserisce nel dibattito una nota di realismo, puntando il dito contro l'ipocrisia dell'intellighenzia locale. Il paragone corre al McDonald's bocciato anni fa in Piazza Duomo in nome del decoro. Secondo Donvito, quella "puzza sotto il naso" ha spesso partorito bar museali dove per un caffè "occorre fare un mutuo" e ci si scontra con veri "incubi gastronomici" ed economici.

In quest'ottica, l'arrivo di un operatore efficiente come l'Antico Vinaio — seppur percepito come "unto" dai puristi — potrebbe essere paradossalmente più onesto di certe macedonie deprimenti vendute a prezzi d'oro. La sfida, suggerisce ADUC, è dimostrare che l’intelligenza economica può superare il pregiudizio culturale, a patto di non svuotare del tutto il portafoglio (e l'anima) della città.

Il caso di Palazzo Strozzi non è solo e trova conferma nell'analisi di Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) sulla gestione di Palazzo Giovane (ZAP). Qui, l’esternalizzazione del welfare culturale raggiunge il paradosso. Dei 4,8 milioni di euro di ricavi previsti per la nuova concessione quadriennale, ben 3,7 milioni (oltre il 77%) derivano dalla ristorazione, mentre la parte dedicata alle politiche giovanili è ridotta a un accessorio da 1,1 milioni.

La criticità maggiore risiede nella inversione di valori contrattuali: mentre l'attività di bar e ristorante è considerata "essenziale" e non subappaltabile, la finalità pubblica — ovvero le attività culturali e formative — è dichiarata "cedibile" a terzi. In questo modello, la cultura è un subappalto, il cibo è il cuore del business. Nonostante la natura pubblica dello spazio, per i giovani non c'è gratuità, ma un tariffario puntuale:

Corsi di formazione: 200 euro.

200 euro. Laboratorio di street art: 180 euro.

180 euro. Sala prove: 10 euro l'ora.

10 euro l'ora. Postazioni co-working: fino a 100 euro al mese.

fino a 100 euro al mese. Stanze per associazioni: 150 euro al mese.

L’unico beneficio reale per gli under 35? Uno sconto del 15% sulle consumazioni al bar.

L'operazione Palazzo Giovane solleva dubbi anche sul piano dell'equità finanziaria. La Commissione valutazioni immobiliari ha stimato il valore locativo dello spazio in 165.000 euro annui, ma l'amministrazione ha fissato la base d'asta a soli 10.000 euro. Questo scarto genera un "vantaggio finanziario" per il concessionario di circa 620.000 euro in quattro anni.

Ancora più rilevante è il dettaglio investigativo sollevato dai consiglieri Matteo Chelli e Angela Sirello: il valore complessivo stimato della concessione è di circa 5,39 milioni di euro. Una cifra che si ferma strategicamente appena 10.000 euro sotto la soglia europea che obbligherebbe l'amministrazione a una procedura di gara aperta. È una rinuncia economica giustificata dall'investimento culturale, o un modo per evitare controlli più rigorosi su una "valorizzazione" che somiglia sempre più a una delega in bianco ai privati?

Sul piano tecnico, l'operazione Palazzo Giovane si scontra con un ostacolo normativo non trascurabile. Come sottolineato da Chelli e Sirello, il Regolamento UNESCO vieta nuove aperture di somministrazione nel centro storico. Poiché la concessione precedente (scaduta originariamente nel 2023 e poi prorogata) è tecnicamente giunta al termine, la relativa licenza deve considerarsi cessata.

Di conseguenza, l'avvio di un nuovo rapporto commerciale configura una "nuova apertura" in deroga ai vincoli urbanistici. Come potrà l'amministrazione giustificare questo strappo alle regole di fronte agli altri imprenditori locali che operano sotto restrizioni rigidissime? Il rischio è che la "valorizzazione pubblica" diventi un grimaldello per bypassare le norme che il Comune stesso impone al resto della città.

La tendenza a mettere a reddito ogni metro quadro del patrimonio pubblico sta trasformando il centro in una "città vetrina" per turisti e studenti di passaggio, marginalizzando progressivamente i residenti e le funzioni sociali reali.

Se il modello Palazzo Strozzi-Vinaio e il modello ZAP diventano la norma, la cultura non sarà più il fine, ma il pretesto per sostenere bilanci altrimenti fragili. La domanda rimane provocatoria: Firenze sta davvero valorizzando la sua cultura attraverso il cibo, o sta semplicemente cannibalizzando i propri spazi sociali? Il rischio concreto è che il "modello Uffizi" della massimizzazione del profitto finisca per divorare definitivamente il "modello ZAP" dell'inclusione, trasformando i musei in nient'altro che una prestigiosa estensione di via de’ Neri.