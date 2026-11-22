Come rivivere il genio di Ryuichi Sakamoto attraverso lo sguardo di un pianista improvvisatore? “Sakamoto & Me” è il progetto live che Danilo Rea presenta martedì 10 novembre al Teatro di Fiesole, primo appuntamento dell’Autunno Fiesolano 2026. Sul palco il pianoforte di Danilo Rea diventa voce e anima che intreccia le texture sonore di Martux_m, pioniere dell’elettronica italiana, mentre le visioni oniriche di Mauro Cosenza, video-artista argentino, dipingono paesaggi interiori.

Un omaggio vibrante alle colonne sonore del compositore giapponese, arricchito da composizioni originali. La musica di Sakamoto, artista poliedrico e senza confini, capace di fondere l’eleganza di Puccini e Debussy con la profondità della cultura musicale giapponese e con l’elettronica, rinasce in questo progetto, tra memoria e invenzione, in una nuova tessitura di suoni, emozioni e visioni. Un viaggio ipnotico dove perdersi è necessario per ritrovarsi profondamente trasformati.I biglietti – posti numerati da 20 a 29,90 euro – sono disponibili sul sito del teatro teatrodifiesole.it, su ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804).

In programma fino al 24 novembre, l’Autunno Fiesolano è il festival che, insieme alla Primavera Fiesolana, si propone come estensione fisica e temporale dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, creando un continuum nell’offerta culturale di Fiesole. Dopo il live di Danilo Rea, in arrivo Sergio Cammariere con il suo stile raffinatissimo (12/11). Si proseguirà il 15/11, in trasferta alla Paggeria del Parco Mediceo di Pratolino, con il concerto jazz della Scuola di Musica di Fiesole.

Altra trasferta, il 17/11 al Teatro di Antella, per la conferenza suonata “La Musica siamo noi. E noi non siamo macchine!” di Franco Mussida, già colonna della PFM. Sempre il 17/11, al Teatro di Fiesole, il principe degli storyteller Federico Buffa ci racconterà le “Olimpiadi tra guerra e pace”. Il 19/11 segnerà il ritorno del violinista e compositore Federico Mecozzi con un “Viaggio attraverso la musica di Franco Battiato”.

“ControCanti – L’opera buffa della censura” è lo spettacolo scritto e interpretato dallo scrittore Carlo Lucarelli, in programma il 20/11: un viaggio semiserio tra le musiche che hanno osato lo sberleffo al regime. Autunno Fiesolano si chiuderà il 24/11 con “Kohlhaas” di Marco Baliani, un cavallo di battaglia del teatro di narrazione che incanta da oltre trent’anni. Tornano anche gli appuntamenti “Cinema e Musica” (16/11 e 23/11) con biopic e concerti cult introdotti da Finaz della Bandabardò e dal giornalista Benedetto Ferrara.