Teatro di Fiesole, la stagione 2026-27

Il Teatro di Fiesole presenta da ottobre 2026 a maggio 2027 oltre ottanta serate con trenta spettacoli e tre prime nazionali. Il cartellone unisce teatro, narrazione, danza, jazz, musica d’autore, cinema e conferenze-spettacolo.

Tra i protagonisti annunciati ci sono Carlo Lucarelli, Chiara Francini, Federico Buffa, Sergio Cammariere, The Kitchen Company, Danilo Rea, Marco Baliani e Alessandro Riccio, insieme a Franco Mussida, Maurizio Lombardi, Gaia Nanni, Lyric Dance Company e altri artisti toscani e nazionali. C’è anche il meglio della produzione fiorentina e le rassegne Autunno Fiesolano e Primavera Fiesolana.

Confermata la collaborazione con The Kitchen Company che porterà tre titoli: Le Cognate, Rumors e La strana coppia al femminile.

Si parte l’11 ottobre con lo spettacolo per famiglie Pinocchio burattino di strada dei Pupi di Stac. A ottobre-novembre in scena La meccanica dell’amore di Alessandro Riccio e Le Cognate.

Nell’Autunno Fiesolano spiccano Fragili di Leonardo Mendolicchio il 9 novembre, il concerto di Danilo Rea dedicato a Sakamoto il 10 novembre, Sergio Cammariere il 12, Federico Buffa con Olimpiadi tra guerra e pace il 17, Carlo Lucarelli con ControCanti il 20 e Marco Baliani con Kohlhaas il 24.

A novembre anche Monnalisa della Lyric Dance Company in prima nazionale e L’uomo rondine di Maurizio Lombardi.

A dicembre tornano Alessandro Riccio con La meccanica della gelosia, Maria Cassi e Leonardo Brizzi con Recital per i 40 anni di carriera e Gaia Nanni con La notte dei bambini. Il 2027 inizia a gennaio con Rumors di Neil Simon per tre settimane.

A marzo Franco Simone in concerto e Alessandro Riccio con Il Tartufo di Molière. Ad aprile Chiara Francini e Alessandro Federico in Coppia aperta quasi spalancata. A maggio chiude The Kitchen Company con La strana coppia al femminile.

Il teatro, inaugurato nel 2022 e situato in Largo Piero Farulli a Fiesole, è sostenuto da Regione Toscana, Comune di Fiesole, Città Metropolitana e Fondazione CR Firenze.

Fino al 31 agosto sono in vendita i biglietti early bird con sconto e sono disponibili anche mini abbonamenti da 5 spettacoli.

Info, programma e prevendite su http://www.teatrodifiesole.it e su TicketOne e Box Office Toscana.