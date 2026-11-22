Per chi viaggia ogni giorno da pendolare, il contrasto tra le promesse della grande velocità e la realtà dei ritardi regionali è un’esperienza fin troppo familiare. Eppure, lungo la direttrice Firenze-Arezzo-Roma qualcosa sta finalmente cambiando passo. Con il viaggio inaugurale da Arezzo a Firenze Santa Maria Novella — attraverso le tappe intermedie di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Figline Valdarno — è entrato ufficialmente in funzione il primo treno Regionale da 200 km/h di Trenitalia. Si tratta di un tassello decisivo della cosiddetta "cura del ferro" promossa dalla Regione Toscana per modernizzare il trasporto pubblico locale.

Il nuovo convoglio, progettato e realizzato in Italia negli stabilimenti Alstom di Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI) e Bologna, porta prestazioni da vera alta velocità al servizio dei pendolari regionali. Non siamo di fronte a un semplice maquillage di bordo, ma a un salto generazionale:

Velocità di picco: tocca i 200 km/h , permettendo collegamenti decisamente più rapidi.

tocca i , permettendo collegamenti decisamente più rapidi. Capacità di carico: ospita fino a 1.076 passeggeri ( 618 posti a sedere ) distribuiti su 8 carrozze .

ospita fino a ( ) distribuiti su . Comfort e sicurezza: ambiente silenzioso, poltroncine di nuova generazione, climatizzazione avanzata, 60 monitor LCD per le informazioni in tempo reale e 72 telecamere di videosorveglianza.

ambiente silenzioso, poltroncine di nuova generazione, climatizzazione avanzata, per le informazioni in tempo reale e di videosorveglianza. Accessibilità e intermodalità: rampe di salita automatiche prive di barriere architettoniche e uno spazio dedicato al trasporto di 16 biciclette, completo di prese di ricarica per e-bike.

Come evidenziato dall'Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Filippo Boni, l'immissione di questo materiale rotabile — atteso dal 2019 — consente ai treni regionali di percorrere la galleria della Direttissima del San Donato in modo molto più rapido ed efficiente, fluidificando l'intero traffico ferroviario della linea aretina.

I nuovi treni rappresentano un progresso evidente, ma l'onestà intellettuale impone una precisazione: la tecnologia da sola non può spazzare via all'istante i colli di bottiglia storici e i disagi quotidiani. Il fenomeno degli "inchini" — ovvero le precedenze forzate che i treni regionali devono concedere ai convogli a lunga percorrenza — potrà essere superato a pieno regime solo con il completamento delle grandi opere infrastrutturali.

La svolta strutturale avverrà quando saranno ultimati la nuova stazione dell'Alta Velocità e il passante sotterraneo di Firenze, interventi indispensabili per liberare finalmente le linee di superficie. Nel frattempo, la Regione prosegue il confronto serrato con RFI e Trenitalia per incrementare la puntualità e accelerare sul progetto del collegamento diretto Arezzo-Siena.

A sintetizzare il quadro è il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Ai pendolari voglio dire che siamo consapevoli dei disagi che li coinvolgono e sappiamo che si tratta di situazioni complesse che non si risolveranno con un mezzo nuovo, ma è un passo avanti importante, anche per risolvere il problema dei cosiddetti inchini e rendere più efficiente questa linea così strategica per la Toscana."

L'evoluzione tecnologica del nuovo treno si riflette direttamente sulle prestazioni ambientali ed energetiche, trasformando la mobilità su ferro in un volano concreto di transizione ecologica:

Ingegneria circolare: oltre il 96% dei materiali impiegati nella costruzione del convoglio è riciclabile.

oltre il impiegati nella costruzione del convoglio è riciclabile. Efficienza energetica: i sistemi di trazione ad alto rendimento garantiscono una riduzione dei consumi energetici fino al 35% rispetto ai modelli precedenti.

i sistemi di trazione ad alto rendimento garantiscono una riduzione dei consumi energetici fino al rispetto ai modelli precedenti. Integrazione modale: la presenza di postazioni attrezzate per e-bike incentiva la mobilità integrata casa-stazione, riducendo l'impronta carbonica complessiva dello spostamento.

Abbassare l'età media della flotta regionale significa non solo offrire viaggi più confortevoli, ma rendere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica un pilastro reale dei trasporti pubblici.

L'arrivo di questo convoglio si inserisce nel più ampio Contratto di Servizio siglato tra Trenitalia e Regione Toscana, valido fino al 2034. L'intesa prevede un investimento imponente da 1,3 miliardi di euro, di cui 912,6 milioni di euro destinati al rinnovo dei treni (co-finanziati per 128,9 milioni dalla Regione Toscana e per 783,7 milioni da Trenitalia).

L'obiettivo finale è immettere sui binari toscani 100 nuovi treni. La mappa delle consegne delinea un avanzamento concreto:

Stato della flotta: con l'entrata in funzione di questo nuovo modello, sale a 79 il totale dei treni di nuova generazione arrivati in Toscana (i 78 precedentemente consegnati comprendono 29 elettrici a doppio piano, 19 elettrici monopiano e 30 ibridi a tripla alimentazione).

con l'entrata in funzione di questo nuovo modello, sale a il totale dei treni di nuova generazione arrivati in Toscana (i precedentemente consegnati comprendono 29 elettrici a doppio piano, 19 elettrici monopiano e 30 ibridi a tripla alimentazione). Tabella di marcia dei treni da 200 km/h (6 totali previsti): 1° treno: consegnato e operativo da oggi sulla tratta Arezzo-Firenze-Roma. 2° treno: in arrivo entro metà dicembre / fine anno, operativo con il nuovo orario invernale. Restanti 4 treni: in consegna nella prima metà del 2027 , con entrata in esercizio prevista tra la primavera e l'estate 2027 .



L'ammodernamento delle infrastrutture di rete richiede inevitabilmente tempo, ma il netto abbattimento dell'età media dei convogli e l'introduzione di mezzi da 200 km/h costituiscono un passaggio fondamentale per garantire standard di viaggio dignitosi e moderni.