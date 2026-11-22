Martedì prossimo, 17 novembre, sulla tratta Arezzo-Firenze sarà presentato il primo treno regionale capace di raggiungere i 200 km orari attivo in Toscana, che entrerà in servizio nei prossimi giorni.

Alla partenza ad Arezzo saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, i sindaci dei comuni della linea aretina ed i vertici di Trenitalia. «L’arrivo del primo treno capace di raggiungere i 200 km/h sulla linea aretina - hanno commentato Giani e Boni - segna un passaggio importante per il futuro della mobilità ferroviaria toscana. Un investimento molto atteso, che porterà maggiore capacità, comfort e qualità del viaggio. Martedì sarà un gran giorno per la Toscana e saremo lieti di partecipare insieme alle amministrazioni locali, ai comitati di pendolari, ai cittadini".

"Tra un mese - aggiunge l'assessore Boni - ne arriverà un altro ed entro la primavera altri 4. Un passo avanti che reputiamo importante per i pendolari ed a cui abbiamo lavorato molto in questi mesi. Ma la velocità di un treno conta poco se non è accompagnata dalla certezza degli orari e dall’affidabilità del servizio. Per questo continueremo a lavorare con Trenitalia e RFI per rinnovare il Memorario e affrontare i limiti infrastrutturali della linea e delle interferenze con la Direttissima. La nostra ambizione non è soltanto avere treni più moderni, ma restituire ai pendolari il tempo che troppo spesso hanno perduto. Perché il progresso di un territorio si misura anche dalla libertà delle persone di muoversi, lavorare e vivere senza che il viaggio quotidiano diventi un ostacolo. Ringrazio Rfi e Trenitalia ma anche i sindaci ed il comitato pendolari Valdarno direttissima con i quali stiamo facendo un grande lavoro di squadra».

Il treno parte alle 13 da Arezzo, ferma a Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Figline Valdarno, Campo di Marte e arriva a Firenze Santa Maria novella alle ore 14,10.