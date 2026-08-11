MPS: la metamorfosi della Banca più antica del mondo

Per oltre un decennio, il nome Monte dei Paschi di Siena è stato sinonimo di instabilità sistemica, "caso clinico" dell'eurozona e laboriosi salvataggi di Stato. Tuttavia, osservando i dati del primo semestre 2026, la narrazione cambia drasticamente. Quello che abbiamo di fronte non è più un organismo in cerca di ossigeno, ma un gigante che ha completato una metamorfosi profonda. I numeri odierni non sono semplici contabilità di bilancio; sono segnali di un radicale cambiamento di paradigma che proietta la banca più antica del mondo verso un ruolo da protagonista, e non più da comparsa, nel risiko bancario europeo.

Nel primo semestre 2026 MPS ha generato un utile netto di 1,1 miliardi di euro, con un balzo del 25,3% anno su anno. Il solo secondo trimestre ha contribuito con 610 milioni di euro (+27,3% A/A), a dimostrazione di una redditività che non accenna a rallentare.

Ma è nel risultato operativo netto, superiore ai 2 miliardi di euro (+8,2% A/A), che si legge la vera forza del Gruppo. Non si tratta di una fiammata legata esclusivamente ai tassi di interesse, ma di una reale "leva operativa" derivante dall'efficienza. Con un cost/income ratio sceso al 43% (un miglioramento di 2 punti percentuali), MPS si posiziona oggi ai vertici dell'efficienza europea. È questa capacità di generare valore in modo sostenibile, attraverso una gestione dei costi ferrea (-0,7% A/A), a trasformare la banca in una macchina da profitti industriale.

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La ritrovata solidità ha ribaltato i rapporti di forza. Se un tempo Siena doveva accettare qualsiasi scialuppa di salvataggio, oggi può permettersi il lusso della selettività strategica. La First Cisl ha colto questo passaggio: MPS non deve più subire operazioni dettate dall'urgenza, ma può negoziare da una posizione di assoluta forza.

Questo nuovo potere contrattuale significa che MPS non è più una preda da smaltire, ma un polo aggregante capace di dettare le condizioni per un consolidamento che porti valore reale a tutti gli stakeholder.

L'integrazione con il Gruppo Mediobanca, il cui completamento è previsto per il quarto trimestre 2026, è il catalizzatore di questa trasformazione. L'operazione ha già spinto i ricavi complessivi a 4.024 milioni di euro, ma il vero "smoking gun" del successo del nuovo modello di business risiede nell'asset gathering.

Nel primo semestre del 2026, la banca ha registrato ben 12 miliardi di euro di flussi lordi di Wealth Management. Questa imponente capacità di raccolta, unita alle sinergie nel Corporate & Investment Banking, spiega la crescita delle commissioni nette (+3,6%). L'operazione non è priva di complessità — i conti riflettono oneri legati alla vigilanza per l'OPAS di Mediobanca su Banca Generali — ma la direzione è chiara: MPS sta diversificando i propri ricavi verso settori ad alto valore aggiunto, riducendo la dipendenza dal margine di interesse.

Nonostante l'entusiasmo dei mercati, la prospettiva sindacale funge da fondamentale "reality check". La rinascita del Monte ha radici profonde nei sacrifici di chi ha gestito anni di incertezze e tagli lineari. La First Cisl avverte che non si può cancellare un patrimonio di cinque secoli di storia in nome di sinergie che mirano solo alla distribuzione di dividendi a breve termine. I punti fermi per garantire che il futuro sia crescita e non smembramento sono:

Unità del Gruppo : Difesa dell'integrità tra rete commerciale e Direzione Generale; il marchio e le competenze post- Mediobanca sono un asset inscindibile.

Difesa dell'integrità tra rete commerciale e Direzione Generale; il marchio e le competenze post- sono un asset inscindibile. Tutela del Lavoro : Le sinergie non devono essere sinonimo di tagli al personale per far quadrare i conti di terzi.

Le sinergie non devono essere sinonimo di tagli al personale per far quadrare i conti di terzi. Vicinanza ai Territori: Mantenimento della presenza fisica e degli sportelli per supportare l'economia reale di famiglie e imprese.

Sul piano patrimoniale, MPS è oggi una fortezza. Il Common Equity Tier 1 Ratio è salito al 16,3%, con un buffer di capitale di 680 punti base sopra i requisiti regolamentari. Per un analista, un dato ancora più confortante è il Texas Ratio al 15,2%, che certifica l'eccellente profilo di rischio e la qualità dell'attivo (NPE ratio netto all'1,2%).

La banca non è solo solida, ma estremamente liquida, con una Counterbalancing Capacity di 48 miliardi di euro. Questa "elevata flessibilità strategica" apre scenari inediti per gli azionisti: la banca prevede infatti un dividend pay-out fino al 100% dell'utile netto. Una capacità di remunerazione del capitale così aggressiva è possibile solo grazie a una struttura patrimoniale che non teme confronti a livello europeo.

Con una raccolta commerciale totale di 300 miliardi di euro (che sale a 371,3 miliardi se consideriamo l'aggregato complessivo) e una spinta record su mutui (3,6 miliardi) e credito al consumo (5,5 miliardi), Monte dei Paschi di Siena ha definitivamente archiviato l'era delle crisi.

La domanda che ora agita i mercati è: quale sarà la prossima mossa? Con un eccesso di capitale così rilevante e un'efficienza industriale da prima della classe, MPS ha le carte in regola per diventare il perno di un terzo polo bancario italiano. Sarà Siena a guidare il consolidamento o sceglierà di difendere la propria autonomia valorizzando il legame storico con il territorio? Il futuro del Monte dipenderà dalla capacità di far convivere l'ambizione di un predatore finanziario con la responsabilità sociale di un'istituzione che da 500 anni è il polmone economico del suo Paese.