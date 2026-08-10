Rimpasto bancario: il grido d'allarme di 4.400 lavoratori

La data del 30 luglio 2026 segna una faglia profonda nel racconto dell'economia italiana, uno sdoppiamento geografico che definisce le tensioni del nostro tempo. A Bologna, tra le geometrie funzionali di via Stalingrado 45, il Gruppo Unipol celebra un’Assemblea Straordinaria per deliberare un futuro fatto di aumenti di capitale e razionalizzazioni. Contemporaneamente, a Siena, nell'ombra densa di storia di Piazza Salimbeni, il fermento sindacale solleva uno scudo contro l'incertezza che grava sul Monte dei Paschi di Siena.

Questo contrasto non è solo una cronaca di uffici e piazze, ma il riflesso plastico di un paradosso sistemico: da un lato, l’asettica eccellenza della governance finanziaria; dall’altro, il timore per il futuro di migliaia di famiglie. La domanda che sorge spontanea E'possibile che l’"efficienza finanziaria" dei grandi gruppi possa procedere senza tradire il "presidio sociale" dei territori?

Per il Gruppo Unipol, il 2026 rappresenta il cuore del piano industriale "Stronger / Faster / Better 2025-2027". In questo schema, la "razionalizzazione societaria" non è un eufemismo, ma un imperativo strategico volto a semplificare l'architettura di un gigante per renderlo più competitivo sui mercati globali. L’Assemblea Straordinaria del 30 luglio cristallizza una metamorfosi che mira a eliminare le ridondanze e consolidare la base patrimoniale. I pilastri di questo cambiamento strutturale sono delineati con precisione chirurgica:

Incorporazione di UnipolSai: Il fulcro dell'operazione è la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo , una mossa destinata a accorciare la catena di comando e ottimizzare i flussi di capitale.

Il fulcro dell'operazione è la fusione per incorporazione di , una mossa destinata a accorciare la catena di comando e ottimizzare i flussi di capitale. Aumento di Capitale: Un’iniezione di liquidità finalizzata a sostenere le ambizioni di crescita e la resilienza del gruppo di fronte alla volatilità dei mercati.

Un’iniezione di liquidità finalizzata a sostenere le ambizioni di crescita e la resilienza del gruppo di fronte alla volatilità dei mercati. Strategia Fiscale e Trasparenza: L'adozione di strumenti come il "Tax Transparency Report" per allineare la condotta del Gruppo ai più elevati standard internazionali di ESG e governance.

Se a Bologna si parla di algoritmi di bilancio, a Siena il linguaggio torna a essere quello del lavoro e della sussistenza. Rossano Rossi (CGIL Toscana) e Alice D’Ercole (CGIL Siena) hanno lanciato un allarme che travalica i confini della sola banca MPS. Il sindacato non contesta solo le cifre, ma rivendica il peso del principio costituzionale della responsabilità sociale dell’impresa. Nella sola Toscana, sono a rischio 4.400 posti di lavoro diretti, a cui si aggiunge un indotto di altre migliaia di dipendenti: un intero ecosistema regionale che rischia di essere sacrificato sull'altare del profitto immediato: "Le lavoratrici ed i lavoratori diretti e dell'indotto, così come il tessuto socioeconomico dei territori non possono essere considerati una variabile dipendente da operazioni finanziarie di cui poter disporre a piacimento per garantire lauti profitti alla finanza, ai banchieri e agli azionisti...

in barba al principio costituzionale della responsabilità sociale."

Il legame tra l'efficienza perseguita a Bologna e la crisi denunciata a Siena è diretto. La spinta verso un modello più veloce e migliore in termini di rendimento si traduce spesso nella chiusura degli sportelli fisici e nella sovrapposizione delle reti. È qui che nasce il fenomeno della "desertificazione bancaria". Per le aree interne della Toscana e i piccoli comuni, la scomparsa di una filiale non è un semplice disguido logistico, ma un atto di impoverimento sociale. Senza il presidio fisico della banca, le imprese locali perdono l'accesso al credito e le fasce più fragili della popolazione vengono private di un servizio essenziale, accelerando il declino economico di intere comunità già provate da tavoli di crisi industriali.