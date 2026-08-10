​Il futuro del sistema bancario perderà le radici del territorio?

In un’epoca dominata dalla standardizzazione europea, può una banca sopravvivere come baluardo sociale senza soccombere alle leggi della pura efficienza finanziaria? In un contesto di globalizzazione finanziaria, la posizione assunta dalle istituzioni toscane riguardo al futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena appare come una sfida al paradigma dominante dello shareholder primacy. Definire una banca un "presidio" significa spostare il baricentro dell'analisi dalla redditività immediata allo stakeholder capitalism, dove il valore è misurato dalla stabilità occupazionale e dalla coesione sociale di un'intera regione. Per Siena, MPS non è un asset da liquidare o integrare a ogni costo, ma un’entità organica al territorio.

La politica toscana ha compreso che, nel silenzio della diplomazia finanziaria, il rischio è quello di diventare spettatori passivi di manovre decise a Francoforte o Milano. Il Presidente della Regione Eugenio Giani, insieme alla Presidente della Provincia Agnese Carletti e alla Sindaca di Siena Nicoletta Fabio, ha siglato un'intesa politica di rara compattezza per sollecitare il Ministro Giancarlo Giorgetti. La preoccupazione non riguarda solo il perimetro nazionale, ma il più ampio "risiko bancario italiano ed europeo". In una fase di consolidamento continentale, le istituzioni locali temono che il riassetto di MPS possa trasformarsi in una desertificazione decisionale, privando il territorio di una testa pensante e di un centro di potere autonomo.

Le richieste avanzate al MEF definiscono una linea rossa che nessun piano industriale potrà ignorare. Si tratta di quattro condizioni che mirano a proteggere l'anima della banca prima ancora che i suoi coefficienti patrimoniali:

Occupazione : Salvaguardia e valorizzazione dei livelli occupazionali, con un focus particolare non solo sui dipendenti diretti ma sull'intero indotto territoriale.

: Salvaguardia e valorizzazione dei livelli occupazionali, con un focus particolare non solo sui dipendenti diretti ma sull'intero indotto territoriale. Autonomia Direzionale : Difesa delle funzioni centrali e mantenimento dell'headquarter nella città di Siena.

: Difesa delle funzioni centrali e mantenimento dell'headquarter nella città di Siena. Sostegno Locale : Garanzia della continuità del credito per le famiglie e le piccole e medie imprese, linfa vitale del distretto toscano.

: Garanzia della continuità del credito per le famiglie e le piccole e medie imprese, linfa vitale del distretto toscano. Patrimonio Storico: Tutela meticolosa dell'archivio storico e del patrimonio artistico della Banca.

Il punto relativo al patrimonio artistico è particolarmente sofisticato sotto il profilo della strategia finanziaria: questi "asset intangibili" non contribuiscono alla liquidità immediata, ma rappresentano la fonte primaria della legittimazione territoriale del brand. Per il territorio, l'arte di MPS non è un costo gestibile da una divisione di asset management remota, ma un elemento costitutivo dell'identità bancaria.

Mentre a Siena si lotta per la conservazione, la realtà di mercato dei grandi gruppi mostra una dinamica diametralmente opposta. I dati del comunicato di Intesa Sanpaolo del 27 luglio 2026 illustrano una capacità di dispiegamento di capitali che può, in una sola settimana, superare la produzione economica di un'intera provincia. Tra il 20 e il 24 luglio 2026, l'istituto ha eseguito un programma di buyback di proporzioni imponenti, finalizzato all'annullamento delle azioni per incrementare l'utile per azione (EPS - Earnings Per Share), fornendo un potente segnale di fiducia ai mercati internazionali.

Data Numero Azioni Acquistate Prezzo Medio (€) Controvalore (€) 20 luglio 2026 4.900.000 6,3229 30.982.210,00 21 luglio 2026 5.730.000 6,3574 36.427.902,00 22 luglio 2026 2.440.000 6,4183 15.660.652,00 23 luglio 2026 12.998.730 6,3421 82.439.245,53 24 luglio 2026 2.237.000 6,3927 14.300.469,90 Totale Settimana 28.305.730 6,3524 179.810.479,43

Dall'inizio dell'operazione (6 luglio) al 24 luglio, l'investimento complessivo ha raggiunto i 637.436.389,33 euro, con l'acquisto di oltre 101 milioni di azioni (0,57% del capitale). Questa liquidità, destinata all'annullamento, rappresenta l'antitesi della logica senese: qui il capitale viene "distrutto" per creare valore azionario, lì si chiede che il capitale rimanga radicato per generare valore sociale.

Il futuro del credito in Italia si giocherà sulla convivenza tra questi due modelli. Il modello di Intesa Sanpaolo garantisce la competitività del sistema-Paese nei mercati regolamentati e verso gli investitori istituzionali globali. Il modello auspicato per MPS dalle istituzioni toscane cerca invece di evitare che il "risiko" bancario trasformi il credito in una merce algoritmica, lontana dalle necessità delle PMI che non hanno accesso diretto ai mercati dei capitali. È una competizione a somma zero per l'anima del settore bancario: la massimizzazione dei dividendi può coesistere con la difesa di una sede direzionale a Siena?

La divergenza tra la potenza di fuoco finanziaria di Intesa e la trincea istituzionale di Siena non è solo una questione di cifre, ma di visione politica ed economica. Dall'esito di questo scontro dipenderà il volto dell'economia reale italiana: se avremo banche trasformate in puri hub di gestione finanziaria o se riusciremo a preservare istituzioni capaci di fungere da motori di sviluppo locale.