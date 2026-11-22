Il settore creditizio italiano sta attraversando un riassetto epocale, innescato dall'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di una manovra di alta finanza destinata a ridefinire in profondità le geometrie dell'intero sistema bancario nazionale.

Ma cosa accade concretamente al tessuto economico, ai piccoli risparmiatori e ai lavoratori quando due giganti del credito si fondono? Al di là delle valutazioni di Borsa e delle architetture societarie, l'operazione sta scatenando reazioni a catena che investono in modo diretto i territori e la presenza fisica degli istituti sul mercato.

Oltre alla dimensione prudenziale, l'operazione apre delicati fronti regolatori, occupazionali e di tutela dei consumatori. Analizziamo nel dettaglio i quattro snodi cruciali di questo complesso scenario economico e sociale.

La mossa tattica di Intesa Sanpaolo disinnesca le difese del management senese e apre la strada al controllo di Mediobanca

L'Assemblea degli azionisti di MPS del 29 ottobre 2026 ha rappresentato uno snodo decisivo di ingegneria societaria. I soci della banca senese hanno infatti respinto l'articolato piano difensivo predisposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevedeva il lancio di offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, la fusione con Mediobanca e una contestuale riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del Codice Civile finalizzata alla distribuzione di riserve straordinarie.

Di fronte al rigetto di questa complessa strategia difensiva, Intesa Sanpaolo ha messo a segno uno scacco matto di rara nitidezza analitica. Il gruppo guidato da Carlo Messina ha confermato la volontà di proseguire con l'OPAS sulla totalità delle azioni ordinarie MPS, rinunciando preventivamente alla condizione di efficacia legata all'approvazione della fusione tra MPS e Mediobanca.

Inoltre, Intesa ha già delineato lo scenario successivo: una volta perfezionata l'OPAS su MPS, promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (ai sensi dell'art. 106 del TUF) su tutte le azioni ordinarie Mediobanca non possedute.

Con i veti regolatori superati, la priorità si sposta dall'adeguatezza patrimoniale alla salvaguardia di correntisti e azionisti retail

Il quadro regolatorio ha registrato una svolta cruciale il 27 ottobre 2026 con l'autorizzazione preventiva della Banca Centrale Europea al controllo diretto di MPS da parte di Intesa Sanpaolo. I successivi via libera della Banca d'Italia hanno esteso l'estensione del controllo indiretto su Mediobanca, Mediobanca Premier, Compass Banca, Wise Dialog Bank e sulla partecipazione qualificata in Banca Progetto.

Come evidenziato dall'associazione dei consumatori CODICI per bocca del Segretario Nazionale Ivano Giacomelli, l'ok prudenziale della BCE certifica la solidità e la fattibilità tecnica del progetto, ma non costituisce una garanzia automatica di convenienza economica per i piccoli azionisti. Conclusa la verifica sulla stabilità sistemica, il baricentro dell'analisi deve ora spostarsi sulla tutela concreta del cliente bancario.

È fondamentale evitare che la nascita del nuovo colosso bancario si traduca in costi occulti per la clientela. L'associazione richiede impegni vincolanti sul congelamento delle commissioni, sulla stabilità delle condizioni applicate a mutui e finanziamenti, sulla gratuità della mobilità dei conti correnti e sulla massima trasparenza nella distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi.

Le sovrapposizioni territoriali impongono cessioni correttive all'Antitrust e rischiano di accelerare il prosciugamento della rete fisica

L'integrazione tra le reti distributive costituisce il nodo operativo più complesso dell'operazione. Per prevenire i rilievi delle autorità Antitrust sulle posizioni dominanti regionali, Intesa Sanpaolo ha già programmato la cessione di circa la metà dell'intera rete di sportelli MPS a Unipol, configurando un profondo riassetto della presenza bancaria di prossimità.

I numeri indicano criticità rilevanti nelle aree a elevata densità creditizia come la Toscana. A giugno 2026, la rete complessiva operata nella regione da MPS (280 sportelli), Intesa Sanpaolo (181) e BPER Banca (67) contava 528 filiali, con sovrapposizioni dirette concentrate in 33 CAP per un totale di 181 sportelli operanti nelle medesime micro-aree territoriali.

La razionalizzazione in arrivo rischia di esacerbare un fenomeno di rarefazione dei servizi già marcato negli ultimi due lustri. Nel comune di Firenze, gli sportelli sono passati dai 265 del giugno 2016 ai 194 del giugno 2021 (-15,5%), fino a scendere ai 164 del giugno 2026 (-38,1% complessivo). Nell'intera provincia fiorentina la tendenza è analoga: dai 582 sportelli del 2016 si è passati ai 438 del 2021 (-13,9%), per toccare quota 377 nel 2026 (-35,2%).

L'allarme dei sindacati sulla perdita delle sedi direzionali e la richiesta di un tavolo di crisi alle istituzioni toscane

Oltre alla contrazione della rete commerciale, le organizzazioni sindacali — in prima linea la FISAC CGIL — denunciano il rischio di uno svuotamento delle funzioni direzionali e specialistiche. In Toscana operano oltre 4.000 dipendenti MPS, di cui 1.000 sul polo di Firenze (circa 500 impiegati nella direzione generale). Includendo l'indotto specializzato — da Fruendo ad Accenture fino a Nexi Help Line — l'ecosistema fiorentino legato a MPS supera i 1.200 lavoratori, all'interno di un bacino regionale di oltre 3.000 bancari coinvolti nella riorganizzazione aggregata tra MPS, Intesa e BPER.

L'allarme occupazionale a Firenze è ulteriormente esacerbato da dossier paralleli nel settore creditizio. Banca Ifis ha avviato la cessione del business dei crediti deteriorati (Ifis NPL Servicing e Investing), lasciando nel limbo oltre 300 lavoratori della sede di via Mercadante a Firenze (su 423 totali in Italia) che rischiano di uscire perimetro del CCNL del credito. Contemporaneamente, Nexi Help Line ha già formalizzato l'accordo per il trasferimento delle proprie attività operative da Firenze a Prato.

Di fronte all'allontanamento dei centri decisionali, informatici e finanziari, la FISAC CGIL ha chiesto formalmente al Comune di Firenze, alla Città Metropolitana e alla Regione Toscana la convocazione immediata di un tavolo istituzionale permanente. L'obiettivo è costringere le banche a impegni precisi sul mantenimento dei livelli occupazionali, delle funzioni direzionali e della presenza sul territorio.

Le mega-aggregazioni bancarie come l'OPAS Intesa-MPS rispondono a una logica ineludibile di scala, efficienza operativa e competitività nei mercati europei. Tuttavia, la tenuta dei bilanci e il rispetto dei parametri della Vigilanza prudenziale raccontano soltanto un lato della medaglia.

La reale sostenibilità economica di un'operazione straordinaria si misura sulla capacità di preservare il capitale umano, tutelare l'accesso al credito per famiglie e PMI ed evitare che le sinergie di costo si traducano in abbandono dei territori e riduzioni del servizio.