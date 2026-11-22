Le grandi manovre finanziarie del mercato azionario si trovano di rado a fare i conti con un legame viscerale come quello che unisce un istituto creditizio alla propria comunità d'origine. Il caso di Banca Monte dei Paschi di Siena rappresenta l'emblema di questa tensione.

Da un lato assistiamo all'avvio formale di un'imponente Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio promossa da Intesa Sanpaolo. Dall'altro registriamo la determinata mobilitazione delle realtà istituzionali e sociali senesi, pronte a sollecitare un intervento politico diretto a livello nazionale.

Si tratta di una vicenda complessa che scorre su due binari paralleli ed essenziali: la rigida architettura dei prospetti finanziari approvati dagli organi di vigilanza e l'esigenza impellente di tutelare un'identità secolare, i livelli occupazionali e il patrimonio direzionale del territorio.

Anatomia dell'offerta: quanto vale l'operazione Intesa Sanpaolo su MPS?

L'operazione finanziaria promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. si configura come un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria rivolta alla totalità delle azioni ordinarie di MPS. L'offerta riguarda un numero massimo di 3.037.594.735 azioni MPS, quota determinata deducendo le 823.448 azioni già in possesso dell'offerente alla data di deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione.

La struttura del corrispettivo unitario offerto agli azionisti di MPS si articola su una formula mista di carta contro carta unitamente a una componente in liquidità:

€ 1,250 in contanti per ciascuna azione MPS portata in adesione.

n. 1,664 Nuove Azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione per ogni azione MPS consegnata.

Le Nuove Azioni Intesa Sanpaolo derivano dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'offerente in data 19 ottobre 2026 (ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile), a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 10 settembre 2026 ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

L'impalcatura regolamentare ha ottenuto il via libera ufficiale oggi. La CONSOB ha approvato sia il Documento di Offerta (con delibera n. 24196) sia il Prospetto UE di follow-on per la quotazione delle azioni di nuova emissione su Euronext Milan (con nota protocollo n. 0113359/26 dell'8 novembre 2026).

Oltre la finanza: la difesa della sede di Siena e l'appello al governo

Accanto alle cifre di borsa emerge il dibattito sull'impatto economico e sociale nel territorio d'origine della banca. L'Associazione Aldo Moro di Siena, prendendo posizione sugli sviluppi assembleari dell'istituto, ha evidenziato come le logiche di governance societaria debbano armonizzarsi con le responsabilità verso la comunità locale.

Nel proprio intervento, l'associazione sottolinea come il fronte comune formato da Comune di Siena, Provincia e Regione Toscana sia un passo importante ma non sufficiente. Diventa indispensabile la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con il Governo. La ragione di questa richiesta risiede nel fatto che soltanto l'Esecutivo nazionale possiede le prerogative pubbliche e gli strumenti giuridico-istituzionali idonei a promuovere intese formali e garanzie vincolanti, agendo nel pieno rispetto dell'autonomia degli organi societari e delle autorità di vigilanza. Senza la regia governativa, le istanze del territorio rischierebbero di rimanere mere petizioni di principio prive di reale operatività.

Il pacchetto di garanzie richieste a tutela della realtà senese include impegni chiari e verificabili nel medio-lungo termine su:

Permanenza della sede centrale a Siena ;

; Salvaguardia del marchio e dell'integrità del perimetro aziendale;

Mantenimento delle funzioni direzionali chiave;

Tutela dell'occupazione e valorizzazione delle professionalità esistenti;

e valorizzazione delle professionalità esistenti; Attuazione di piani di investimento volti a creare nuova occupazione per le giovani generazioni.

Il calendario dell'OPAS: le date fondamentali e l'opzione della "riapertura volontaria"

Il percorso temporale dell'OPAS è scandito da scadenze prefissate che gli azionisti ed i mercati devono monitorare attentamente:

Periodo di Adesione principale : prende il via alle ore 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e termina alle ore 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi, salvo eventuali proroghe conformi alla legge).

prende il via alle ore 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e termina alle ore 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi, salvo eventuali proroghe conformi alla legge). Data di Pagamento: fissata al 29 gennaio 2027, corrispondente al 5° giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.

Sotto il profilo tecnico spicca la decisione strategica di Intesa Sanpaolo di applicare su base volontaria la disciplina della "Riapertura dei Termini" (prevista dall'art. 40-bis, comma 1, lett. a del Regolamento Emittenti), pur non essendovi obbligata normativamente.

Al verificarsi dei presupposti previsti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per ulteriori 5 giorni lavorativi di borsa aperta, vale a dire nelle sedute del 1°, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2027 (dalle 8:30 alle 17:30 CET). Per chi aderirà durante questa seconda finestra, il pagamento del corrispettivo avverrà in data 12 febbraio 2027 (5° giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini).

Una partita globale con paletti rigorosi: chi può aderire all'offerta?

Nonostante la natura strategica dell'operazione per il mercato bancario italiano, il perimetro legale dell'OPAS è sottoposto a precise restrizioni giurisdizionali. L'offerta è promossa esclusivamente in Italia su Euronext Milan ed è preclusa all'offerta pubblica nei cosiddetti "Paesi Esclusi", tra i quali figurano espressamente gli Stati Uniti d'America e il Giappone.

L'operazione su Banca Monte dei Paschi di Siena evidenzia uno degli snodi più delicati nella recente storia dell'economia bancaria nazionale. Da una parte agiscono i rigorosi meccanismi del mercato dei capitali, guidati da un'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio strutturata e vagliata dalle autorità di vigilanza; dall'altra riemerge il valore irrinunciabile del radicamento territoriale, della tutela dei posti di lavoro e della continuazione di una storia secolare.

Come ricordato dall'Associazione Aldo Moro, la straordinaria eredità del Monte dei Paschi non deve trasformarsi in un mero esercizio di difesa nostalgica dell'esistente. Al contrario, essa deve rappresentare la base per proporre nuovi investimenti, valorizzare le competenze aziendali e spalancare concrete opportunità occupazionali a favore delle giovani generazioni.