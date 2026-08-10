Moise Kean: un soggiorno con la valigia in mano?

L’atmosfera che si respira attorno alla squadra è quella di un cantiere aperto, una fase di stallo creativa tipica di un calciomercato che rimarrà attivo fino al 1° settembre. In questo scenario, dove nulla è garantito e ogni equilibrio può saltare, sorge spontanea una domanda: la nuova Fiorentina di Fabio Grosso riuscirà a blindare i propri pezzi pregiati o il mercato cambierà ancora una volta le carte in tavola proprio nell'anno più iconico della sua storia?

Al centro delle supposizioni mediatiche c’è Moise Kean. Il centravanti rappresenta il fulcro tattico ideale per il gioco di Grosso, ma la sua permanenza a Firenze resta appesa a un filo sottilissimo. Il tecnico è stato chiaro: avere Kean come punto di riferimento sarebbe una notizia eccellente, ma la realtà del calcio moderno e le esigenze di bilancio impongono cautela. Nonostante il feeling tecnico, il bomber resta al centro di rumors che potrebbero trasformarsi in un addio doloroso prima del gong finale.

"Mi piacerebbe tenerlo, ma le voci di mercato ci sono" Queste parole di Grosso sintetizzano perfettamente la precarietà dei ruoli chiave: un desiderio tecnico che deve scontrarsi con le dinamiche imprevedibili delle trattative e le sirene dei grandi club.

Fabio Paratici, agendo come l'architetto dietro le quinte delle manovre viola, sa bene che nel mercato non ci si può far trovare impreparati. Per questo motivo, la Fiorentina sta spingendo con decisione su Mateo Pellegrino, l'attaccante del Parma che ha infiammato l'ultima stagione con 9 gol. Pellegrino è il profilo ideale di centravanti di manovra per sostituire Kean, ma l'operazione non è semplice: sul giocatore c'è anche il forte interesse della Juventus.

Con l'addio di Pellegrino dall'Emilia ormai considerato "pressoché certo", Paratici sta cercando di giocare d'anticipo per assicurarsi un innesto di qualità, evitando di farsi scavalcare dai bianconeri in una sfida che sa di vecchio fascino e nuove necessità strategiche.

Mentre si lavora per potenziare l'attacco, la difesa registra una partenza significativa. Matías Moreno saluta Firenze per trasferirsi al Venezia FC. L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. Ecco il profilo completo del difensore classe 2003:

Esordio e origini: Cresciuto nell'A tlético Belgrano (Argentina) , dove nel 2023 ha collezionato 36 presenze e 1 assist.

Cresciuto nell'A , dove nel 2023 ha collezionato 36 presenze e 1 assist. Approdo in Viola (2024): 12 presenze complessive, mettendosi in mostra soprattutto in Europa con 8 gare in UEFA Conference League.

12 presenze complessive, mettendosi in mostra soprattutto in Europa con 8 gare in UEFA Conference League. Esperienza internazionale (2025/26): Prestito al Levante, in Spagna, dove ha totalizzato 29 apparizioni.

Prestito al Levante, in Spagna, dove ha totalizzato 29 apparizioni. Nuova sfida: Il passaggio in arancioneroverde per trovare continuità in Serie A.

Il difensore ha salutato con parole cariche di entusiasmo: "Questa città e questa piazza mi hanno colpito fin dal primo momento... Venezia è una città unica"

Il ritiro nel Regno Unito, a Teddington, sta forgiando l'anima della squadrao. Edoardo Bove, visibilmente toccato, ha parlato di una "grandissima emozione" dopo il test contro il Watford, confermando quanto pesi la maglia viola. A questa componente emotiva si contrappone la durezza del lavoro sul campo descritta da Luca Ranieri. Grosso sta spingendo al massimo sui giri del motore, consapevole che la mentalità si costruisce attraverso la fatica quotidiana.

"Ci alleniamo forte tutti i giorni" È questo il mantra di Ranieri: un binomio emozione-fatica fondamentale per reggere l'urto di una stagione dove le aspettative saranno altissime.

Proprio l'intensità richiesta da Grosso spinge la dirigenza a cercare garanzie immediate. Se è vero che Roberto Piccoli è apparso in "grande spolvero" nelle prime amichevoli, accanto alle scommesse, Paratici valuta l'usato sicuro della categoria: Andrea Pinamonti del Sassuolo. L'idea è quella di bilanciare l'esuberanza dei giovani talenti con la solidità di chi conosce a fondo i segreti della Serie A, assicurando a Grosso un reparto offensivo completo e pronto a ogni evenienza.

La Fiorentina che si affaccia alla stagione 2026/27 è una squadra in bilico tra il sudore del campo e le frenetiche evoluzioni del calciomercato.