Stamani i funerali di Edo Varvarito: un giovane amatissimo

Stamani nella chiesa del Corpus Domini al Bandino, in via Gran Bretagna a Firenze, si sono svolti i funerali di Edoardo Varvarito, 17 anni, morto in un incidente in motorino all’Antella.

La chiesa era piena. C’erano i familiari, i lavoratori della ditta Varvarito di cui il babbo è titolare e tanti amici: compagni di scuola e i suoi compagni della SANCAT basket, la squadra dove Edoardo giocava.

C'è ancora incredulità per una morte così improvvisa.

A dire l'omelia è stato padre Bernardo Gianni di San Miniato, con parole molto belle di conforto e speranza.

Particolarmente commoventi sono state quelle del nonno materno, che ha ricordato il nipote con amore e dolore.