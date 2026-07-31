​Il volto come archivio: l'opera di Diana Pinzón a Firenze

Fotografie di Ruby Hernandez

Come si cristallizzano i segni di un evento capace di alterare la traiettoria di un’esistenza? La memoria non è un processo plastico, inciso in quella fisiognomica del dolore che l’arte ha il compito di decodificare. Diana Pinzón, nota nell’ambiente artistico come Amatista, affronta questa sfida con "Los rostros que me habitan" (I volti che mi abitano). Non si tratta di una semplice esposizione fotografica, ma di un’operazione di resistenza politica che trasforma un corpo ferito in una topografia del trauma, offrendo una testimonianza di dignità in un’epoca che tende all’oblio sistematico.

Il nucleo generativo del progetto risiede nella brutale realtà del 21 novembre 2019 a Bogotà, Colombia. Durante le giornate del Paro Nacional, Pinzón è stata vittima e sopravvissuta di un episodio di abuso di potere da parte della polizia, un evento che ha lasciato solchi profondi, fisici ed emotivi.

La risposta di Amatista è stata un "gesto radicale": una performance di lunga durata consistente nel registrare il proprio volto mese dopo mese, dal fatidico 21N fino a oggi. Questo atto rituale trasforma l'autoritratto da esercizio narcisistico a diario performativo del transito tra dolore, sanazione e perdono. Non è solo un’immagine, è il corpo che si fa cronaca viva.

"Sorgono da un corpo ferito e da una memoria che si nega al silenzio... l'autoritratto smette di essere un esercizio introspettivo per convertirsi in atto politico: incarnare il lutto, dignificare la vittima e rivendicare la resistenza... come testimonianza intima e collettiva del transito tra il dolore, la guarigione e il perdono, ma anche nella ricerca insaziabile di se stessa." spiega l'artista colombiana.

In "Los rostros que me habitan", il concetto di "archivio vivente" assume una valenza dirompente. Il volto dell’artista smette di essere uno spazio privato per diventare uno specchio del tempo storico, riflettendo la violenza strutturale esercitata contro chiunque scelga di occupare lo spazio pubblico. Distillando la propria sofferenza, Pinzón persegue tre obiettivi politici fondamentali:

Incarnare il lutto : Dare una plasticità visibile alla perdita, rendendo il dolore un fatto oggettivo.

Dare una plasticità visibile alla perdita, rendendo il dolore un fatto oggettivo. Dignificare la vittima : Sottrarre l’individuo alla categoria di "danno collaterale" per restituirgli la sua interezza umana.

Sottrarre l’individuo alla categoria di "danno collaterale" per restituirgli la sua interezza umana. Rivendicare la resistenza: Dimostrare che la sopravvivenza è, di per sé, un atto di opposizione.

Attraverso questa catarsi collettiva, l’arte assolve alla sua funzione più alta: nominare l’innominabile e trasformare il trauma da patologia privata a responsabilità politica.

L'opera dialoga con la dimensione psicologica e metafisica dell'identità. L'abuso di potere opera spesso una frammentazione dell'Io, tentando di annichilire la vittima. Il progetto di Pinzón è un atto di salvataggio di queste versioni di sé che il trauma ha tentato di isolare. La "parte che piange" e la "parte che brilla" non sono ruoli sociali antitetici, ma frammenti della medesima verità che necessitano di spazio e cittadinanza. L'opera di Amatista agisce come l'antidoto al potere che voleva frantumarla: ricompone i "Molteplici Io" accettando le cicatrici come parte integrante di una nuova, complessa unità.

Fotografie di Ruby Hernandez

La risonanza di questo progetto ha travalicato i confini per approdare in Toscana. Ieri sera la comunità colombiana di Firenze ha presentato l'opera presso la Casa del Popolo San Niccolò (Via San Niccolò 33r), in un evento conclusosi con un aperitivo comunitario. Questa scelta di luogo non è casuale: portare un'opera sul trauma della violenza statale in una "Casa del Popolo" significa spostare la ferita dal piano clinico a quello sociale. L'autoritratto diventa così un ponte che unisce la diaspora colombiana e la cittadinanza fiorentina, trasformando la memoria in uno strumento di coesione transnazionale e ribadendo che la dignità, una volta inscritta nel "comune", non può più essere sottratta.

L'opera di Diana Pinzón ci restituisce a memoria come un atto di volontà politica. "Los rostros que me habitan" non si limita a documentare il passato, ma riscrive il futuro partendo dalla vulnerabilità dei corpi. Con la dignità che il potere ha tentato di silenziare, Amatista trasforma il volto umano in un archivio inespugnabile di resistenza.