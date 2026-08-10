'Verità e giustizia per Samuele Spinelli'

GALLUZZO (FIRENZE) - Claudio Spinelli, babbo di Samuele morto in circostanze da chiarire a Barcellona, promette di lottare per scoprire la verità sulla morte del figlio.

Ieri il funerale, stamani la sepoltura. Queste le sue parole sul gruppo Facebook Sei del Galluzzo se...

"Buongiorno a tutti, questa mattina abbiamo dato l’ultimo saluto a Samuele, accompagnandolo alla sepoltura.

A nome della mia famiglia desideriamo ringraziare l’Assessora Letizia Perini per il supporto fondamentale, l’avvocato Diego Capano, la famiglia Marinai - in particolare Sandra e Patrizia - per la vicinanza, e tutti i ragazzi e le ragazze del Galluzzo per l’organizzazione della manifestazione con le moto e del corteo.

Un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato ieri in chiesa e oggi.

Oggi Samuele è tornato a casa. Da qui inizia il nostro impegno per fare piena luce su quanto accaduto a Barcellona e ottenere la giustizia che merita. Non cerchiamo vendetta, ma verità.

Confidiamo che le istituzioni italiane si attivino per chiedere chiarezza alle autorità di Barcellona, affinché la mia famiglia e tutti coloro che ci sono stati vicini possano avere giustizia per Samuele.

Un grazie particolare a Don Francesco per l’accoglienza e i momenti di preghiera.

Ciao Samu, amore nostro. Continueremo a lottare per te ❤️".