Cronaca

'Verità e giustizia per Samuele Spinelli'

Ieri il funerale, oggi la sepoltura al Galluzzo. La famiglia lancia un appello al Governo

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
29 Luglio 2026 14:09
'Verità e giustizia per Samuele Spinelli'

GALLUZZO (FIRENZE) - Claudio Spinelli, babbo di Samuele morto in circostanze da chiarire a Barcellona, promette di lottare per scoprire la verità sulla morte del figlio.

Ieri il funerale, stamani la sepoltura. Queste le sue parole sul gruppo Facebook Sei del Galluzzo se...

"Buongiorno a tutti, questa mattina abbiamo dato l’ultimo saluto a Samuele, accompagnandolo alla sepoltura.

Approfondimenti

A nome della mia famiglia desideriamo ringraziare l’Assessora Letizia Perini per il supporto fondamentale, l’avvocato Diego Capano, la famiglia Marinai - in particolare Sandra e Patrizia - per la vicinanza, e tutti i ragazzi e le ragazze del Galluzzo per l’organizzazione della manifestazione con le moto e del corteo.

Un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato ieri in chiesa e oggi.

Oggi Samuele è tornato a casa. Da qui inizia il nostro impegno per fare piena luce su quanto accaduto a Barcellona e ottenere la giustizia che merita. Non cerchiamo vendetta, ma verità.

Confidiamo che le istituzioni italiane si attivino per chiedere chiarezza alle autorità di Barcellona, affinché la mia famiglia e tutti coloro che ci sono stati vicini possano avere giustizia per Samuele.

Un grazie particolare a Don Francesco per l’accoglienza e i momenti di preghiera.

Ciao Samu, amore nostro. Continueremo a lottare per te ❤️".

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