L'Identità offensiva di Fabio Grosso nell'amichevole di Londra

Highlights: QPR - Fiorentina 3-2 - Friendly match

La tournée inglese della Fiorentina ha fatto tappa in uno dei templi del calcio londinese, offrendo un test probante contro il Queens Park Rangers. In un’atmosfera tipica da calcio britannico, i viola sono usciti sconfitti per 3-2, ma il risultato del tabellino racconta solo una minima parte di una sfida densa di spunti tattici. Siamo davanti a un cantiere aperto, dove le idee di Fabio Grosso iniziano a intravedersi tra le pieghe di una condizione atletica ancora precaria. Il percorso di crescita è appena iniziato, ma una domanda sorge spontanea: quanto tempo servirà per vedere la vera identità di questa squadra?

L'impatto di David De Gea è fatto, non solo per le parate, ma di peso specifico della sua presenza. Vedere lo spagnolo con la fascia di capitano al braccio già al debutto stagionale è un "messaggio alla piazza" inequivocabile: Grosso ha deciso di affidare le chiavi della leadership a un uomo dotato di un carisma internazionale fuori dal comune. Questa scelta suggerisce una gerarchia in evoluzione, dove l'esperienza ai massimi livelli diventa il criterio principale per guidare il gruppo.

La consegna dei gradi di capitano a un nuovo arrivato è una mossa audace, quasi una rottura rispetto alle tradizioni consolidate, volta a iniettare istantaneamente una mentalità vincente. De Gea ha guidato i reparti con autorità, dimostrando che la sua funzione andrà ben oltre la difesa della porta.

Nonostante la squadra lavori agli ordini di Grosso da appena dieci giorni, l'impronta tattica è già orientata verso un calcio propositivo e verticale. Il tecnico sta insistendo molto sulla rifinitura e sulla capacità degli attaccanti di attaccare lo spazio. Un segnale chiarissimo è arrivato dal "near miss" di Moise Kean: una verticalizzazione di Oulai che ha liberato l'attaccante davanti a Pierce; Kean ha tentato un lob di pregevole fattura, superando il portiere ma mancando lo specchio per centimetri. È il tipo di giocata che Grosso richiede: coraggio e verticalità immediata.

Un altro raggio di sole nella manovra offensiva è stato il tandem Jimenez-Atta. La combinazione che ha portato al gol del 2-1 è stata una delle note più liete: un fraseggio stretto e tecnico che ha permesso ad Atta di avventarsi sul tap-in dopo la prima parata. Questi sprazzi di gioco mostrano che la ricerca dell'offensività non è solo un proclama ma una precisa indicazione di campo.

Se l'attacco produce, la fase di non possesso ha mostrato le ruggini tipiche della preparazione estiva. Il 3-2 finale è figlio di alcune distanze tra i reparti ancora eccessive e di una difesa che ha faticato a leggere le situazioni di traffico in area. L'uomo chiave del QPR è stato Smith, una vera spina nel fianco per i centrali viola: è stato lui a procurarsi il rigore trasformato da Madsen nel primo tempo e a siglare il 3-1 con un colpo di testa ravvicinato che ha evidenziato una lacuna nella marcatura sulle palle inattive.

Il raddoppio di Kemper, arrivato dopo una carambola al limite dell'area, sottolinea come la Fiorentina debba ancora affinare la reattività sulle seconde palle. Grosso ha rivoluzionato l'undici nella ripresa, testando nuovi assetti, ma è evidente che la ricerca della solidità difensiva sarà il tema centrale delle prossime settimane di ritiro, specialmente per evitare che le prodezze offensive (come la girata acrobatica di Piccoli su assist di Fortini) vengano vanificate da ingenuità nel pacchetto arretrato.

Il QPR è apparso più brillante, forte di una preparazione iniziata molto prima rispetto ai viola. La Fiorentina è attualmente nel pieno della gestione dei carichi di lavoro, con soli dieci giorni di allenamenti collettivi alle spalle. Questi ritmi estivi non permettono ancora quella fluidità di manovra che Grosso insegue, ma la base tecnica sembra esserci.

La consapevolezza del gruppo è quella di una "squadra forte che sta nascendo", ma che necessita di tempo per integrare i molti volti nuovi. La sconfitta di Londra non deve allarmare, ma servire da lezione: la costruzione di un sistema tattico complesso richiede pazienza e la sincronizzazione di movimenti che, al momento, sono ancora legati all'estro individuale piuttosto che a meccanismi collettivi oliati.

L'amichevole di Loftus Road ha consegnato a Fabio Grosso una lista precisa di compiti a casa. La Fiorentina ha mostrato un'anima offensiva vibrante e una leadership carismatica incarnata da De Gea, ma deve fare i conti con un'organizzazione difensiva ancora tutta da costruire. Il progetto procede "passo dopo passo", con l'obiettivo di trasformare questi sprazzi di bel gioco in una costanza di rendimento per l'intero arco dei novanta minuti. Basterà la mentalità propositiva di Grosso e l'autorità internazionale di De Gea per riportare i viola ai vertici? Il verdetto, come sempre, passerà dal campo, ma le fondamenta gettate a Londra lasciano presagire una stagione tutt'altro che banale.