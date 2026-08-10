Prima squadra - Primavera, nove gol e buone indicazioni

Ritiro 26/27: Tutti i goal dell'allenamento congiunto

Allenamento congiunto ieri pomeriggio al Viola Park tra la prima squadra della Fiorentina e la Primavera. Partita utile a mister Grosso per provare schemi e dare minuti a tutti, con la prima squadra che ha avuto la meglio.A segno Atta e Mandragora a centrocampo, poi doppietta di Piccoli. A chiudere il tabellino anche Ndour e Beldenti per la Primavera.Tra i protagonisti Moise Kean: doppietta per lui e poi l’assist che ha permesso a Pirrò di mettere la firma sul definitivo 8-1.