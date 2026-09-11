Miss Italia, la Toscana spera in Miriam, Aurora e Bianca

FIRENZE - La Toscana ci riprova. Sono tre le ragazze che porteranno la nostra regione alla finale dell'84ª edizione di Miss Italia, in programma domenica 21 settembre in prima serata al Castello di Santa Severa, a Santa Marinella (Roma), con diretta su San Marino RTV e in streaming su RaiPlay.

Un'edizione storica, che lascia San Marino e diventa un vero e proprio docu-reality. A condurre il percorso ci sarà Giulia Salemi, mentre dal 15 settembre andrà in onda per sei sere la docuserie "Miss Italia, La sfida oltre la bellezza".

Dall'8 settembre le tre finaliste vivono l'*Academy Nazionale* al Castello, tra lezioni di recitazione con Fioretta Mari, portamento, comunicazione e prove attitudinali. Solo dieci di loro arriveranno alla notte finale.

CHI SONO LE TRE TOSCANE

Miriam Bongiorni, 21 anni, di Massa - Miss Toscana 2026. Studia Infermieristica, balla danza moderna da quando era bambina. "La danza è il mio linguaggio - dice - ma sogno anche il cinema e non rinuncerò alla professione sanitaria". Autentica e solare, è stata scelta dalla giuria regionale per la sua naturalezza.

Aurora Lomi, 19 anni, Camaiore (Lucca) - Miss Granducato Toscana Liceale delle Scienze Umane, legata a Viareggio, corre, viaggia e ha già lavorato come modella. Sogna di diventare hostess di volo e di sfondare nella moda.

Bianca Minucci, 20 anni, Grosseto (nata a Siena) - Miss Sorriso Toscana È la favola di quest'anno. Prima di Miss Italia non aveva mai messo un tacco. Sportiva agonista di ginnastica ritmica alla Polisportiva Barbanella Uno, nuotatrice e giocatrice di beach tennis, lavora come cameriera e si definisce "più da scarpe da ginnastica che da passerella". Si è presentata alle selezioni dicendosi "male che vada ci ho provato". E ora è tra le 40 migliori d'Italia. "Temevo un ambiente competitivo - racconta - ho trovato amicizie vere".

Per la cronaca, le 6 toscane Miss Italia di sempre sono:

1. 1946 - Rossana Martini - EMPOLI (FI) 20 anni. La prima Miss Italia in assoluto, eletta a Stresa. Poi breve carriera da attrice.

2. 1973 - Margareta Veroni - CARRARA, 18 anni. Vinse a Vibo Valentia.

3. 1980 - Cinzia Lenzi - QUARRATA (PT)

Poco meno di 16 anni, la seconda più giovane vincitrice di sempre.

4. 1996 - Denny Mendez - FIRENZE

Dominicana di origine ma residente a Firenze. Prima e finora unica Miss Italia di colore, 18 anni.

5. 2016 - Rachele Risaliti - PRATO

21 anni, fiorentina d'adozione. Ex ginnasta ritmica agonista per 11 anni all'Etruria Prato.

6. 2024 - Ofelia Passaponti - SIENA

24 anni, Contrada dell'Istrice, figlia di un ex pallavolista e di una docente dell'Università di Siena. Laureata in Scienze della Comunicazione.