Meyer tra eccellenza ESG e scossoni politici

L'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze non è più soltanto un'eccellenza clinica; oggi si configura come un sofisticato laboratorio per il futuro della sanità pubblica europea. In un'epoca in cui la sostenibilità è spesso ridotta a vuoto esercizio di stile, il Meyer risponde con la forza dei dati, trasformando un luogo di cura in una fonte letterale di vita: un ecosistema capace di produrre 50 tonnellate di ossigeno l’anno. Ma oltre il verde dei suoi giardini, si muove un’architettura complessa fatta di stabilità lavorativa, bilanci etici e tensioni politiche che mettono alla prova la tenuta del "Modello Meyer".

Il Meyer non si limita a occupare uno spazio; lo rigenera. Immerso in un parco di cinque ettari che custodisce 557 alberature secolari — tra pini, tigli e cedri messi a dimora sin dal 1914 — l'ospedale ha istituzionalizzato il concetto di "foresta terapeutica". Grazie a un masterplan scientifico sviluppato in collaborazione con il dipartimento DAGRI dell’Università di Firenze, la gestione del verde è diventata una pratica clinica. I numeri sono impressionanti: la biomassa del Meyer annulla l'impatto inquinante di 52 automobili ogni anno, assimilando circa 70 tonnellate di CO2. È la dimostrazione che un ambiente salubre non è un lusso estetico, ma un prerequisito fondamentale per la guarigione pediatrica.

L’azienda ospedaliera universitaria fiorentina è la prima struttura pubblica in Toscana ad aver adottato un Bilancio Sostenibile, certificato da Deloitte. Non si tratta di una mera rendicontazione, ma di una strategia integrata dove l’efficienza "Green" finanzia la missione "Social". I risparmi sono tangibili: una riduzione del 12% nel consumo di gas naturale e un abbattimento fino all'80% dei costi elettrici per l'illuminazione grazie ai LED. L'eccellenza operativa si riflette anche nella gestione dei rifiuti, con tassi di differenziata che raggiungono il 99% per carta e cartone e il 70% per la plastica.

Strategica è l'adozione della geotermia per il Family Center, un esempio di come l'innovazione energetica sostenga direttamente l'accoglienza. Come sottolineato dal Direttore Generale Paolo Marchese Morello: "Questo documento non rappresenta soltanto un adempimento di rendicontazione o una raccolta di dati, ma nasce dal profondo desiderio di condividere con trasparenza la coerenza tra i valori etici che ci guidano ogni giorno e le decisioni strategiche che assumiamo per la tutela della persona, della comunità e dell'ambiente."

Con 1.336 dipendenti e una crescita del 5,8%, il Meyer è un motore economico in controtendenza. La forza lavoro è per il 78% femminile, protetta da un Gender Equality Plan che promuove lo smart working e convenzioni con gli asili nido per armonizzare i tempi vita-lavoro. La stabilità è la norma (96% di contratti a tempo indeterminato), ma è sulla formazione che si gioca la sfida della modernità: 39 ore annue per dipendente, con focus su chirurgia robotica e competenze digitali finanziate dal PNRR, inclusa l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Un'attenzione particolare è rivolta alla sicurezza: è stato istituito un gruppo di lavoro permanente per prevenire la violenza contro gli operatori sanitari, affrontando con determinazione un tema drammaticamente attuale.

L'impatto sociale del Meyer travalica i confini regionali, con un'attrazione extraregionale del 22%. Nel 2025, grazie ai fondi della Fondazione, l'ospedale ha garantito alloggio gratuito a 693 nuclei familiari, permettendo ai genitori di restare accanto ai figli durante le cure. L'inclusività si manifesta anche attraverso la mediazione culturale in 27 lingue, abbattendo ogni barriera all'accesso. Pratiche come la pet therapy e la musicoterapia non sono semplici distrazioni, ma strumenti scientifici di umanizzazione necessari affinché, come recita la missione dell'istituto, "il bambino resti bambino" anche nel dolore.

Questa traiettoria di successo deve oggi fare i conti con una complessa transizione istituzionale. La fine del mandato di Marco Carrai alla presidenza della Fondazione — periodo in cui sono stati raccolti la cifra record di 16 milioni di euro — ha scatenato un aspro scontro politico. Il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, ha duramente criticato il "metodo" seguito per la scelta del successore, Luigi Salvadori, chiedendo di "ripartire da zero" per una nomina condivisa. Il timore espresso dall'opposizione è che decisioni ideologiche possano minare un meccanismo che ha garantito risorse vitali alla struttura.

Come dichiarato da Stella: "Ringraziamo Marco Carrai per l'ottimo lavoro da lui svolto... resta il rammarico per il fatto che il Presidente Giani si sia piegato ai diktat della sinistra... che ha chiesto la rimozione di Carrai solo ed unicamente per il suo ruolo di console onorario di Israele. Sbagliato il metodo su Luigi Salvadori, si riparta da zero e si riapra il confronto."

Il futuro del Meyer è già scritto nei piani industriali: 500 nuovi alberi entro il 2030 e un impianto fotovoltaico da 2 MW capace di coprire il 40% del fabbisogno elettrico diurno. Tuttavia, la vera sfida non sarà solo tecnologica o botanica. Resta un interrogativo di fondo: può il "Modello Meyer" — questo equilibrio unico tra altissima specializzazione, sostenibilità radicale e gestione etica — sopravvivere alle turbolenze e alle logiche della politica regionale? Se la risposta sarà affermativa, avremo finalmente il blueprint per la sanità pubblica dei prossimi decenni.