Caso Carrai: il futuro 'etico' della Fondazione Meyer

La decisione è stata presentata dai decisori come un atto di "coerenza politica", un eufemismo che nasconde un'operazione di re-framing ideologico. Invocare la "coerenza" per sanare una presunta "contraddizione etica" — legata unicamente al ruolo di Carrai come Console Onorario di Israele — significa, di fatto, spostare il baricentro dell'azione istituzionale dall'efficacia amministrativa all'allineamento dottrinale.

L'Associazione Fiorentina Amici di Israele ha sollevato un punto critico che merita un'analisi approfondita: l'assenza totale di contestazioni manageriali. La valutazione delle competenze è stata sostituita dal vaglio delle "convinzioni personali". Questo passaggio è una scelta deliberata: Kishore Bombaci sottolinea come tale decisione sia stata "prima anticipata e oggi addirittura rivendicata" da una parte della politica locale: "Le responsabilità ricoperte all'interno degli enti devono essere valutate sulla base del lavoro svolto, delle competenze e dei risultati ottenuti, non sulla base delle convinzioni personali o degli incarichi diplomatici.".

Questa "rivendicazione" trasforma l'estromissione di un manager in un atto di propaganda, stabilendo un precedente pericoloso per ogni ente del terzo settore. Sotto il profilo dell'etica della comunicazione, il paradosso più stridente emerge dal confronto tra la narrazione di "indegnità morale" e la realtà dei fatti. La Comunità Ebraica di Firenze ricorda come Carrai si sia speso, "sin dagli inizi del conflitto", per facilitare il trasferimento e la cura di bambini palestinesi provenienti da Gaza presso il Meyer.

Mentre la retorica politica si concentra sulla demonizzazione del ruolo diplomatico, l'azione umanitaria concreta viene deliberatamente oscurata. Si assiste a una distorsione cognitiva: i "massacri terroristici in diretta video" vengono rapidamente rimossi dalla memoria pubblica, mentre i bombardamenti che colpiscono i civili diventano l'unico parametro per giudicare un individuo che, paradossalmente, sta lavorando per salvare le vittime di quegli stessi conflitti. L'etica viene sacrificata sull'altare di una narrazione binaria che non ammette la complessità dell'impegno civile.

La mancata riconferma di Carrai non è una scelta neutra, ma si configura come un "premio" per chi ha scelto la via della coercizione verbale e visiva. Non parliamo di semplice dissenso, ma di un clima di violenza documentato: scritte sui muri che arrivano ad augurare la "peggior sorte" (un chiaro riferimento alla morte) al manager e alla sua famiglia, rendendo necessaria una protezione costante.

Quando le istituzioni cedono a tali pressioni, il rischio è il passaggio dal governo dei processi al "populismo istituzionale". La politica smette di proteggere l'indipendenza degli enti per trasformarsi in una cassa di risonanza delle istanze più aggressive della piazza, legittimando di fatto metodi intimidatori come strumenti di influenza politica.

Il termine "caccia al sionista" descrive una deriva in cui il ruolo di Console di Israele diventa una "patente di indegnità" a prescindere dall'operato individuale. Questa dinamica è figlia di quello che Bombaci definisce un "pensiero unico", alimentato da una "propaganda anti-israeliana" che poco ha a che vedere con la genuina solidarietà verso il popolo palestinese.

In questo scenario, la solidarietà diventa un'arma retorica unilaterale. Se l'aiuto concreto ai bambini di Gaza (praticato attivamente sotto la guida di Carrai) non basta a garantire l'onorabilità di un dirigente, allora l'obiettivo non è la pace o il sostegno ai civili, ma l'epurazione simbolica. Il "trofeo" richiesto dalla piazza — la testa di un rappresentante dello Stato d'Israele — viene consegnato dalla politica per placare correnti ideologiche che distorcono la realtà a fini elettorali.

La vicenda della Fondazione Meyer segna un punto di non ritorno nella gestione del rapporto tra istituzioni, merito e ideologia. Quando la politica sceglie di premiare il "trofeo" invece del risultato, quando preferisce sventolare la bandiera dell'odio anziché proteggere chi lavora concretamente nelle pieghe del conflitto, il tessuto sociale ne esce impoverito e più vulnerabile al populismo.

Resta da chiedersi se, in un clima così ferocemente polarizzato, sia ancora possibile difendere uno spazio di operatività tecnica che prescinda dalle patenti di moralità rilasciate dai movimenti di piazza.