Fiorentina

Le immagini della festa del centenario

Le vecchie glorie viola sono tornate sul prato del Franchi. Lo spettacolo dei droni nel video di Fabio Vanzi

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
30 Agosto 2026 17:09
Le immagini della festa del centenario della Fiorentina

L'abbraccio tra Gabriel Omar Batistuta, il centravanti d'oro con l'ex compagno, il centrocampista Manuel Rui Costa, attualmente Presidente del Benfica, è stato uno dei momenti salienti delle celebrazioni del centenario della Fiorentina. Un'abbraccio infinito quello di ieri sera del pubblico viola, dopo la partita ai tanti sportivi tornati a Firenze, alcuni dei quali autentiche leggende.

Fotografie di Fabio Vanzi

Da ricordare anche le parole di Joseph B. Commisso e il discorso della madre Catherine nella notte allo Stadio Franchi, nelle fotografie e nel video di Fabio Vanzi, come lo spettacolo dei droni, i personaggi leggenda di ACF Fiorentina e il tenore Christopher Macchio.

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