Le immagini della festa del centenario della Fiorentina

L'abbraccio tra Gabriel Omar Batistuta, il centravanti d'oro con l'ex compagno, il centrocampista Manuel Rui Costa, attualmente Presidente del Benfica, è stato uno dei momenti salienti delle celebrazioni del centenario della Fiorentina. Un'abbraccio infinito quello di ieri sera del pubblico viola, dopo la partita ai tanti sportivi tornati a Firenze, alcuni dei quali autentiche leggende.

Fotografie di Fabio Vanzi

Da ricordare anche le parole di Joseph B. Commisso e il discorso della madre Catherine nella notte allo Stadio Franchi, nelle fotografie e nel video di Fabio Vanzi, come lo spettacolo dei droni, i personaggi leggenda di ACF Fiorentina e il tenore Christopher Macchio.