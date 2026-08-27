Caso Carrai-Meyer: l'evidenza di una Toscana sempre più schierata

L’uscita di Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer non può essere archiviata come un semplice avvicendamento burocratico o una naturale scadenza di mandato. Si tratta di uno smottamento negli equilibri di potere regionali, un evento politico dal valore simbolico. Carrai, figura centrale del sistema toscano e al contempo Console Onorario di Israele, è diventato il parafulmine di una tensione che ha travalicato i confini istituzionali per farsi scontro ideologico.

Questo addio non è un fatto isolato, ma rappresenta il punto di caduta di una pressione sistematica, sociale e istituzionale, che mira a fare della Toscana un territorio "de-israelizzato". La tesi che emerge dall'analisi dei fatti è inequivocabile: l’estromissione di figure legate allo Stato d’Israele dai vertici gestionali è ormai parte di una strategia politica deliberata, sostenuta da una saldatura tra movimenti di base e rappresentanze di governo regionale.

Il dibattito che ha accompagnato le dimissioni di Carrai rivela una frattura insanabile tra due visioni opposte della Toscana. Da un lato, il Movimento 5 Stelle, per voce di Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti, rivendica l’uscita come un atto di necessaria coerenza con un percorso politico che vede la Regione in prima linea nel riconoscimento dello Stato di Palestina. In questa narrazione, sostenuta attivamente da sigle come la Hind Rajab Foundation e Sanitari per Gaza, la permanenza di un Console d’Israele alla guida di un’eccellenza pediatrica era considerata incompatibile con l’impegno per l’accertamento dei "crimini di genocidio".

Dall'altro lato, la difesa di Francesco Casini (Casa Riformista) denuncia un "opportunismo politico vergognoso", evidenziando come la pressione di 12.000 firmatari sia stata strumentalizzata per colpire un dirigente capace di risultati straordinari nel fundraising. Casini sottolinea il paradosso di un attacco basato sulla carica di Console, quando proprio sotto la gestione Carrai il Meyer ha garantito cure e assistenza ai bambini provenienti da Gaza, dimostrando nei fatti una neutralità umanitaria che la politica ha invece deciso di sacrificare sull’altare dell’ideologia.

L’orientamento della Regione Toscana si è ormai consolidato in un modello sistemico che trasforma la solidarietà in una macchina complessa. Non si tratta più solo di mozioni simboliche, ma di atti che incidono sulla struttura stessa del territorio:

Riconoscimento dello Stato di Palestina : Un pilastro legislativo che funge da bussola per ogni iniziativa regionale, vincolando l'ente a un posizionamento internazionale netto.

Palestina Un pilastro legislativo che funge da bussola per ogni iniziativa regionale, vincolando l'ente a un posizionamento internazionale netto. Accoglienza Accademica d’Elite : Il progetto dell' Università di Firenze per l'accoglienza di 15 beneficiari palestinesi (nello specifico 10 studenti per lauree e 5 ricercatori) è il segnale della forza di questa politica.

Il progetto dell' per l'accoglienza di 15 beneficiari palestinesi (nello specifico 10 studenti per lauree e 5 ricercatori) è il segnale della forza di questa politica. Rete di Supporto: L'iniziativa non è isolata ma vede il coinvolgimento della Regione Toscana, di Unicoop Firenze, della Fondazione Il Cuore si scioglie e di enti storici come il Centro La Pira e la Comunità Islamica, garantendo ai vincitori vitto, alloggio, borse di studio, supporto sanitario e psicologico.

La battaglia si è estesa al piano industriale, puntando a colpire la penetrazione economica di aziende israeliane, specialmente nel settore energetico. Il focus è sui progetti agrifotovoltaici gestiti dalla Spv Energy E32 Srl, società controllata dalla multinazionale israeliana Shikun & Binui, finita nella "lista nera" del Consiglio dei diritti umani dell'ONU per le sue attività nei territori occupati. L'opposizione non è solo ambientale, ma etico-giudiziaria: i movimenti denunciano la violazione del "vincolo etico" previsto dallo Statuto della Regione Toscana, accusando le istituzioni di essere "eversive" rispetto ai propri regolamenti.

La mappa della contestazione tocca punti nevralgici della regione:

Laviano (Pisa): Un impianto imponente da quasi 19 MW esteso su 20 ettari.

Un impianto imponente da quasi 19 MW esteso su 20 ettari. Altre zone calde: Progetti attivi a Ribolla (Grosseto), Gavorrano, Collesalvetti e Podere Cavazza (Siena).

Per il M5S e le frange radicali, queste operazioni rappresentano una forma di "israelizzazione" del suolo toscano, trasformando la regione in una retrovia logistica dell'economia di guerra di Tel Aviv.

Nonostante l'uscita dal Meyer, la figura di Marco Carrai resta il bersaglio principale in quanto Consigliere Delegato per la Costa in Confindustria Toscana Centro e Costa. La retorica della Federazione Toscana del P.CARC ha alzato il tiro, definendo Carrai un "agente sionista" incaricato di facilitare l'insediamento di capitali israeliani dopo aver sfruttato il prestigio della Fondazione ospedaliera.

L'attacco dei movimenti radicali non risparmia i vertici del Partito Democratico, accusando Giani e il suo partito di essere "eversori della Costituzione" che favoriscono la penetrazione sionista mentre i partner minori come M5S e AVS si limitano a ininfluenti proteste di facciata. La strategia invocata è quella del conflitto aperto: sabotaggio dell’economia di guerra, isolamento totale di Carrai e una mobilitazione popolare che ha come obiettivo dichiarato quello di "mandare a casa Giani" e bloccare ogni progetto industriale riconducibile a Israele, invocando il potere dei comitati territoriali per scavalcare le inerzie istituzionali.

Il caso Meyer è solo l'epifenomeno di una trasformazione identitaria: la Toscana si è trasformata in un "hub" della solidarietà palestinese e, parallelamente, in un laboratorio politico di lotta all'influenza israeliana. La sistematica estromissione di figure come Carrai e il boicottaggio di investimenti industriali per ragioni di "vincolo etico" segnalano un clima in cui la vicinanza a Israele è ormai considerata un’incompatibilità politica insuperabile. Tra accoglienza accademica di massa e opposizione frontale alle multinazionali, la regione sembra aver intrapreso una strada di rottura con le dinamiche diplomatiche, anteponendo la "coerenza" ideologica alla continuità gestionale e allo sviluppo economico.