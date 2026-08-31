Viola: arrivano Beto e Gnonto, il colpo a sorpresa

Doppio colpo in chiusura per la Fiorentina di Fabio Grosso e Fabio Paratici. In una notte è cambiato tutto il mercato viola.

BETO, L'EREDE DI KEAN

L'accordo con l'Everton è totale: 18 milioni + bonus per un totale vicino ai 20 milioni per Beto Betuncal, centravanti portoghese classe 1998. Atteso oggi a Firenze per le visite mediche. È lui il sostituto designato di Moise Kean, che ha già lasciato il ritiro: volo per Como, visite e firma da 40 milioni di euro. Una plusvalenza importantissima per il club viola che reinvestirà subito.Giocatore diverso da Kean: più fisico, più boa centrale, ideale per far salire la squadra e far giocare gli esterni.

GNONTO, IL COLPO A SORPRESA

La vera sorpresa è Wilfried Gnonto. Trattativa lampo con il Leeds United, nata venerdì e chiusa nella tarda serata di sabato.Formula: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni. Il classe 2003 torna in Italia dopo Inter giovanili, Zurigo e tre anni in Inghilterra. Non ha mai giocato in Serie A, ma Grosso lo ha voluto fortemente.Esterno che può fare tutto il fronte: ala a destra, seconda punta, all'occorrenza anche trequartista. L'idea è di affiancarlo a Njie, appena preso dal Torino, e a Pellegrino per un attacco totalmente nuovo.

COSA SUCCEDE ORA

Con l'arrivo di Beto e Gnonto, si sblocca anche l'uscita di Albert Gudmundsson, diretto alla Lazio in prestito con diritto.Saltata definitivamente la pista Joshua Zirkzee: la Fiorentina aveva offerto 40 milioni al Manchester United, ma l'inserimento della Juventus in caso di addio di Jonathan David ha bloccato tutto.

Oggi giornata di visite e forse firme al Viola Park.

Nelle scorse ore, era stato anche acquistato Alieu Njie dal Torino. Un classe 2005 che vanta già un’esperienza anomala per la sua età: 36 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, arricchite da 2 reti.