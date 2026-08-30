L’abbraccio tra Batistuta e Rui Costa sigilla il centenario

Centenario: Legends Fiorentina e l'abbraccio tra Rui Costa e Batistuta

Sotto il cielo di Firenze, lo Stadio Franchi si è trasformato in uno scrigno di memoria e passione viscerale. La notte del Centenario non è stata una semplice ricorrenza, ma un rito collettivo in cui il tempo sembra essersi fermato per rendere omaggio a una storia gloriosa. Il cuore pulsante della città ha battuto all'unisono in un "abbraccio infinito" che ha avvolto il campo e gli spalti, suggellato dalle commoventi parole di Catherine Commisso, il cui discorso ha dato voce all'orgoglio di una comunità intera. Per Firenze e per il calcio italiano, questo traguardo rappresenta molto più di un numero: è la celebrazione di un’identità intramontabile che attraversa le generazioni.

Il culmine emotivo della serata, quel momento capace di far tremare i polsi anche ai cronisti più esperti, è stato l’incontro sul prato verde tra Gabriel Batistuta e Manuel Rui Costa. Vedere il "Re Leone" e il "Maestro" stringersi l'uno all'altro sotto le luci del Franchi ha significato riavvolgere il nastro di decenni di prodezze, urla di gioia e amore incondizionato. Non è stata solo una passerella di ex campioni, ma la manifestazione plastica di cosa significhi vestire la maglia viola. Il ricongiungimento tra Rui Costa e Batistuta sul campo rappresenta il cuore pulsante e l'essenza stessa della storia centenaria del club, un legame iconico che trascende il tempo e lo spazio.

C’è un filo invisibile, tinto di azzurro e di viola, che unisce Firenze e Napoli in un destino parallelo. Come evidenziato da Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A, entrambe le società hanno visto la luce nel calore dell'agosto del 1926. Questa coincidenza storica rende i due club "gemelli di centenario", pilastri di una tradizione che ha segnato profondamente lo sport nazionale. Simonelli ha voluto onorare questo legame, citando i presidenti che oggi ne custodiscono la fiamma: "Sono due Club che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e internazionale e che rappresentano un patrimonio prezioso della Lega Calcio Serie A.

Un patrimonio alimentato dalla passione dei tifosi e dei Presidenti dei due Club, Giuseppe B. Commisso, che sta proseguendo il lavoro del padre Rocco, e Aurelio De Laurentiis, interpreti, con il loro impegno e la loro dedizione, di quel senso di appartenenza che rappresenta uno dei valori più autentici del calcio."

Il passaggio verso il secondo secolo di vita della Fiorentina è affidato alla guida solida di Giuseppe B. Commisso. Nel solco tracciato dal padre Rocco, Giuseppe non agisce solo come un manager, ma come il vero interprete di quell'impegno e di quella dedizione necessari per onorare una piazza così esigente e appassionata. La sua leadership rappresenta il ponte ideale tra la visione internazionale della proprietà e il rispetto per le radici fiorentine, garantendo che il valore del club rimanga saldo anche nelle sfide globali del calcio moderno.

L’appartenenza a Firenze non si spiega, si vive. È un sentimento viscerale che trasforma ogni partita in una questione d'identità. Questo legame autentico, alimentato ogni giorno dal calore del popolo viola e dalla determinazione dei suoi leader, si poggia su tre pilastri fondamentali che definiscono il DNA del club:

Tradizione : Un cammino glorioso iniziato nell'agosto del 1926, che ha reso la Fiorentina un punto di riferimento storico.

Un cammino glorioso iniziato nell'agosto del 1926, che ha reso la Fiorentina un punto di riferimento storico. Passione : L'energia inesauribile di una tifoseria che è, essa stessa, parte integrante della prestazione sportiva.

L'energia inesauribile di una tifoseria che è, essa stessa, parte integrante della prestazione sportiva. Successi: Le pagine indelebili scritte sui palcoscenici del calcio internazionale, che rendono il club un patrimonio prezioso dello sport.

Il centenario della Fiorentina è un traguardo straordinario che profuma di leggenda, ma è anche il punto di partenza per una nuova era. Mentre ci si prepara all'Assemblea ufficiale di metà settembre, dove la Lega Calcio celebrerà solennemente questo anniversario, resta nell'aria l'eco di quella notte magica al Franchi. L’"abbraccio infinito" dei tifosi è la garanzia che il fuoco della passione non si spegnerà mai.