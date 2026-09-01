40 milioni di euro per il lavoro e l'innovazione

Per un giovane o un lavoratore, guardare al domani può apparire come un complicato esercizio di equilibrismo. Tra transizioni ecologiche repentine, innovazioni tecnologiche che ridisegnano le professioni e un mercato del lavoro in costante mutamento, l'incertezza è spesso la compagna di viaggio più ingombrante. Eppure, esiste un territorio che sta provando a ribaltare questa narrazione, trasformando l'ansia per il futuro in una strategia di crescita tangibile.

La Toscana, universalmente celebrata per il suo patrimonio artistico, sta emergendo come un "ecosistema transnazionale" dinamico. Non è solo una questione di fascino storico, ma di visione politica: un laboratorio a cielo aperto dove formazione, cooperazione europea e nuove generazioni si fondono.

Dietro le quinte del mercato del lavoro toscano opera una macchina formativa che funge da motore per la competitività europea della regione. La Giunta Toscana ha mobilitato oltre 40 milioni di euro dedicati esclusivamente al potenziamento delle competenze. Questa cifra ha attivato oltre 9.000 corsi, coinvolgendo 90.000 beneficiari. Il dato più significativo? Ben 65.000 persone hanno già concluso con successo la loro formazione.

19 milioni di euro sono stati vincolati alla riqualificazione professionale, un'operazione fondamentale per affrontare le transizioni industriali. I risultati sono concreti, con oltre 3.000 soggetti che hanno già ultimato i percorsi di riqualificazione. Come sottolineato dall'Assessore regionale al Lavoro, Alberto Lenzi, questa efficienza è il frutto di una sinergia tra gli uffici regionali, ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego) e il Progetto Giovanisì: "Assieme ai nostri Uffici regionali, ARTI e il Progetto Giovanisì siamo riusciti a reperire e soprattutto impiegare cifre veramente notevoli. Riuscire ad investirle e utilizzare ogni singolo euro è un risultato importante ed anche l'esperienza del reddito dell'inserimento lavorativo è un'altra iniziativa dove abbiamo utilizzato tutto quello che era disponibile per aiutare le persone ad inserirsi nel mondo del lavoro."

La Toscana non agisce come un'isola. La sua strategia si sviluppa all'interno della European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, una rete europea dove la Regione ricopre attualmente la vicepresidenza. Questo ruolo garantisce un raccordo diretto tra le necessità del territorio e l'agenda politica di Bruxelles.

La "cooperazione territoriale" non è un concetto astratto, ma un dialogo quotidiano con partner regionali d'eccellenza. La Toscana collabora con realtà come la Region Västra Götaland (Svezia), il Baden-Württemberg (Germania), le regioni spagnole di Paesi Baschi, Catalogna, Asturie e Castilla y León, la Contea di Varaždin (Croazia), le regioni francesi Brittany e Centre-Val de Loire e il norvegese Vestland County Council. Questo confronto è essenziale per eccellere in settori dove la competizione è globale:

Agenzie Spaziali : Innovazione tecnologica e ricerca avanzata.

Innovazione tecnologica e ricerca avanzata. Cultura e Patrimonio : Sviluppo di settori legati alla valorizzazione dei beni culturali.

Sviluppo di settori legati alla valorizzazione dei beni culturali. Apprendimento Permanente: Creazione di nuovi modelli di formazione professionale per tutte le fasi della vita.

Il prossimo 10 ottobre 2026, il Teatro del Maggio di Firenze ospiterà la quinta edizione del Next Generation Fest. Nato da un'idea di Bernard Dika (Sottosegretario alla Presidenza e coordinatore di Giovanisì), l'evento ha ormai dimensioni imponenti: l'edizione 2025 ha registrato la partecipazione di 20.000 giovani.

Il Festival è la prova plastica dell'ecosistema toscano, dove l'ispirazione dei grandi content creator e artisti incontra opportunità professionali reali. La "giustapposizione" tra intrattenimento e lavoro trova la sua massima espressione nell'area NGF Job, gestita da ARTI. Qui, il matching tra imprese e giovani non è casuale: i ragazzi, precedentemente selezionati attraverso i sistemi regionali, hanno l'opportunità di sostenere colloqui conoscitivi reali con aziende del territorio, trasformando una giornata di festa in un trampolino di lancio per la carriera.

La Toscana sta già tracciando la rotta per il bilancio UE 2028-2034. In questo scenario, la competitività non sarà più solo una questione di fondi, ma di "qualità del partenariato". La sfida è costruire ecosistemi transnazionali che uniscano università, centri di ricerca, imprese e servizi per il lavoro.

L'obiettivo strategico è un salto di qualità: passare dalla semplice efficienza amministrativa a una forte incisività politica a livello europeo. Madeleine Jonsson, presidente di EARLALL, ha evidenziato come l'unione tra Regioni sia l'unica strada per ispirare soluzioni innovative e far sentire la propria voce a Bruxelles, coinvolgendo direttamente la politica e non solo gli apparati tecnici: "Ciò che sento come patrimonio comune è la consapevolezza che avere più Regioni unite rafforza la nostra voce a livello europeo, ci ispira a trovare nuove soluzioni, sostenerci vicendevolmente e individuare le aree dove esiste potenziale di crescita. Il nostro desiderio è imprimere una spinta ancora più forte in direzione di un impegno ancora più incisivo ed efficace."

Quelli che potrebbero sembrare tasselli distanti — un budget da 40 milioni, una rete di regioni svedesi e tedesche, e un festival da migliaia di ragazzi a Firenze — sono in realtà le parti di un unico mosaico coerente. È il ritratto di una Toscana che ha scelto di non subire il cambiamento, ma di governarlo attraverso il progetto Giovanisì e una proiezione internazionale costante.