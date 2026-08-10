Martedì 4 agosto Accademia aperta fino alle 23

Firenze, 28 luglio 2026 – Domenica 2 agosto la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese promuove l’accesso con biglietto gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali. In più, nella prima metà del mese di agosto si moltiplicano le possibilità di visita con le aperture prolungate alla Galleria dell’Accademia (il 4 agosto), al Museo delle Cappelle Medicee (il 4 e il 10) e la regolare apertura dei musei il 15, in occasione di Ferragosto.

La #domenicalmuseo rappresenta un'occasione per scoprire il patrimonio del GAMB – Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il nuovo istituto museale autonomo che riunisce sette tra i principali luoghi della cultura fiorentina, offrendo un percorso che attraversa il Medioevo, il Rinascimento e l'età moderna attraverso alcuni dei monumenti e delle collezioni più significative della città.

Alla Galleria dell'Accademia di Firenze, accanto ai celebri capolavori di Michelangelo – il David e i Prigioni – i visitatori potranno immergersi in un percorso che racconta la storia stessa del museo. Le Sala del Colosso accoglie i visitatori con il monumentale modello del Ratto delle Sabine di Giambologna insieme ad una raccolta di pittura medievale e rinascimentale delle più importanti collezioni di tavole a fondo oro. La visita prosegue con la preziosa collezione di strumenti musicali provenienti dalle raccolte medicee e lorenesi, che comprende autentici capolavori della liuteria italiana, tra cui strumenti di Antonio Stradivari, Niccolò Amati e Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte. Un'occasione per visitare anche la Gipsoteca dove dialogano i modelli in gesso di Lorenzo Bartolini e dell’allievo Luigi Pampaloni.

Il percorso di visita presso le sedi del GAMB prosegue al Museo Nazionale del Bargello, ospitato nel più antico palazzo pubblico di Firenze e custode della più importante raccolta al mondo di scultura rinascimentale italiana – con capolavori di Donatello, Verrocchio, Michelangelo, Cellini, Giambologna e dei Della Robbia. Nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze, primo Museo Nazionale italiano dedicato alle arti del Medioevo e del Rinascimento, fino al 5 settembre 2026 è possibile osservare il cantiere aperto del restauro del basamento del Perseo di Benvenuto Cellini, uno dei capolavori assoluti della scultura fiorentina del Cinquecento. Allestito all'interno del museo, il cantiere "live" consente al pubblico di seguire da vicino il lavoro dei restauratori e di approfondire, attraverso pannelli e materiali multimediali, la storia conservativa dell'opera.

Inoltre, ogni venerdì alle ore 11:00 e alle 16:00 il personale del museo accompagna piccoli gruppi di visitatori in un percorso dedicato al restauro, offrendo un'occasione privilegiata per conoscere da vicino le tecniche e le metodologie della conservazione.

Grazie alla #domenicalmuseo sarà possibile ammirare anche il Museo delle Cappelle Medicee, con la Sagrestia Nuova progettata da Michelangelo e la monumentale Cappella dei Principi; il Museo di Palazzo Davanzati, raro esempio di dimora signorile fiorentina del Trecento, con i suoi ambienti affrescati e le ricche collezioni di arti decorative; e il Complesso di Orsanmichele, singolare edificio nato come mercato del grano e trasformato in chiesa, che conserva una delle più importanti raccolte di scultura monumentale del Rinascimento.

In occasione della #domenicalmuseo il servizio di prenotazione non è attivo: sarà sufficiente recarsi all’ingresso di ciascun museo, attendendo il proprio turno in coda. La prenotazione resta invece attiva e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (costo del servizio: 4 euro per la Galleria dell'Accademia di Firenze, 3 euro per Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Complesso di Orsanmichele e Museo di Palazzo Davanzati), tramite il centro prenotazioni al numero +39 055 294883 oppure attraverso i siti ufficiali della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello.

Continua inoltre, nel mese di agosto il calendario di aperture serali, prolungamenti d'orario e accessi eccezionali – finanziati grazie al Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura - per scoprire le collezioni in momenti della giornata particolarmente suggestivi. La Galleria dell'Accademia di Firenze prolungherà eccezionalmente il proprio orario di apertura fino alle 23.00 nelle serate di martedì 4 agosto, consentendo alle persone in visita di ammirare i capolavori del museo anche nelle ore serali. Il 4 agosto sarà aperto con orario prolungato anche il Museo delle Cappelle Medicee, che aggiungerà un'ulteriore apertura serale lunedì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, con orario dalle 19.15 alle 23.00.

Si ricorda infine l’apertura regolare per tutti i musei del gruppo GAMB sabato 15 agosto, in occasione del Ferragosto.