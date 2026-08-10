Nuovo collegamento sull'Arno empolese

🌉 La Città delle due rive è realtà: avviato il varo nuovo ponte sull'Arno tra Montelupo e Capraia

Per chiunque percorra abitualmente la SS67 Tosco Romagnola, il collegamento tra Fibbiana e Limite è stato a lungo sinonimo di un collo di bottiglia frustrante. Code, deviazioni e l'inevitabile logorio di un cantiere infinito hanno messo alla prova la resilienza di pendolari e imprese. Tuttavia, la recente riapertura della statale senza più limitazioni non è il semplice ripristino della normalità: è il segnale che la "Città delle Due Rive" sta finalmente abbandonando la dimensione del rendering per farsi infrastruttura critica. Da osservatore delle dinamiche territoriali, leggo in questa riapertura non solo la fine di un disagio, ma l'attivazione di un volano che ricucirà una frattura storica tra le due sponde dell'Arno.

Non commettiamo l'errore di considerarla "solo una rotonda". Il nodo appena completato da Anas sulla SS67 è, tecnicamente, la testa di ponte logistica dell'intera operazione. L'intervento è andato ben oltre il nastro d'asfalto: ha comportato una ristrutturazione profonda dei sotto-servizi, preparando il terreno per il carico infrastrutturale che verrà. Questa rotatoria funge da cerniera fondamentale per il tracciato che collegherà la SS67 alla SP106 "Traversa di Limite", trasformando un incrocio locale in un hub di smistamento.

L'assessore alla sicurezza e trasporti Simone Peruzzi sottolinea la visione d'insieme: «La nuova rotatoria rappresenta il primo tassello di un'infrastruttura destinata a migliorare la viabilità dell'area e a supportare il futuro collegamento tra le due sponde dell'Arno. L'auspicio è che il completamento dell'intero progetto possa produrre ricadute positive non solo sul sistema della mobilità, ma anche sul tessuto economico e produttivo del territorio, favorendo lo sviluppo dell'indotto locale.»

Dal punto di vista ingegneristico, parliamo di un'opera che non ha eguali nel panorama recente della viabilità toscana. Non è solo questione di dimensioni, ma di una scelta progettuale che privilegia il minimo impatto sull'alveo del fiume:

Lunghezza complessiva: 300 metri.

300 metri. Articolazione: 4 campate complessive.

4 campate complessive. Il pezzo forte: Una campata maggiore di ben 150 metri, risolta con una imponente struttura ad arco in acciaio.

L'uso di una luce così ampia per l'arco centrale non è solo una scelta estetica legata allo skyline; è una soluzione tecnica raffinata che permette di scavalcare il fiume senza inserire piloni in alveo, garantendo sicurezza idraulica e continuità visiva. È l'acciaio che si fa carico di unire ciò che la geografia ha diviso.

Qui emerge la vera storia delle grandi opere italiane: la persistenza della visione attraverso i decenni. Il progetto nasce nel 2008, figlio di un concorso europeo bandito dalla vecchia Provincia di Firenze che vide la sfida tra 19 professionisti. Il raggruppamento guidato da Raffaello Bartelletti vinse puntando su un'armonia quasi sartoriale tra la solidità dell'impalcato e il paesaggio fluviale.

È interessante notare la continuità amministrativa: nonostante il passaggio di testimone dalla Provincia alla Città Metropolitana di Firenze, l'impegno non è mai venuto meno. L'Ente metropolitano ha blindato l'operazione con uno stanziamento di un milione di euro per la fase realizzativa, oggi gestita operativamente da Anas. Diciannove anni tra l'idea e la consegna prevista (2027) sono il ritratto fedele della complessità burocratica e tecnica del nostro Paese, ma anche della resilienza di un progetto giudicato indispensabile.

Siamo nella fase più spettacolare: quella del varo. Il 25 luglio scorso, alla presenza del Presidente della Regione Toscana, sono iniziate le manovre per posizionare i primi 100 metri della struttura. Non è un'operazione banale, ma una coreografia di alta ingegneria che si svilupperà in due tempi:

Fase attuale: Completamento del montaggio dell'impalcato e della struttura dell'arco monumentale. Il traguardo: La seconda fase del varo, prevista nel corso del 2027, che porterà l'opera alla configurazione finale.

Come cronista, ritengo doveroso sottolineare quello che definirei il "contratto sociale" del cantiere: l'amministrazione ha giustamente riconosciuto la pazienza dei cittadini e delle attività economiche. Questa "pazienza del territorio" non è un dato accessorio, ma l'investimento civile necessario per permettere a una tecnica costruttiva così sofisticata di compiersi.

Il nuovo ponte tra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite non deve essere interpretato come una semplice variante stradale per saltare il traffico della statale. È, a tutti gli effetti, l'atto di nascita di un unico distretto economico. Abbattendo la barriera fisica dell'Arno, le due sponde si fondono in un motore produttivo integrato, dove la prossimità logistica diventa vantaggio competitivo per le imprese locali.