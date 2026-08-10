Sicurezza stradale, in arrivo nuovi semafori e marciapiedi

Un marciapiede per collegare la scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri alla fermata Guidoni della linea tranviaria T2. Un percorso sicuro molto atteso in particolare dalle circa tremila persone che ogni giorno, a vario titolo, frequentano il complesso di Castello.

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio, il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo stralcio funzionale dell’intervento denominato “Completamento del nodo di interscambio del trasporto pubblico locale – viale Guidoni e altre infrastrutture”, per un importo complessivo di 375mila euro. Si tratta quindi di una parte di un progetto più ampio prevede la realizzazione di un percorso pedonale che, in sicurezza, colleghi la fermata ipogea della linea tramviaria T2 di viale Guidoni con via Perfetti Ricasoli.

“Considerati singolarmente sono piccoli interventi ma insieme rappresentano una risposta concreta in termini di sicurezza stradale a un’esigenza che ci ha segnalato il comando dei Carabinieri – dichiara l’assessore Giorgio –. Questo progetto metterà a disposizione un percorso sicuro per un nodo di interscambio importante come quello di Guidoni dove, oltre alla fermata della tramvia che garantisce il collegamento diretto con il centro e con l’aeroporto, c’è anche un parcheggio e presto ci sarà anche la nuova stazione sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa”.

Il progetto interviene sui tre punti critici che oggi spezzano la continuità del cammino pedonale. All’incrocio tra viale Guidoni e viale XI Agosto arriveranno tre nuovi impianti semaforici pedonali, sincronizzati tra loro, insieme all’allargamento del marciapiede lato ingresso città: una sezione pensata per garantire il passaggio delle persone con disabilità motoria e l’installazione dei percorsi tattili Loges LVE per chi ha disabilità visive.

Alla rotatoria tra viale XI Agosto e via Jan Palach, dove oggi manca qualsiasi attraversamento, verranno realizzate due nuove strisce pedonali: qui i flussi di traffico, verificati con i dati dei sensori comunali, non richiedono semaforizzazione ma solo segnaletica orizzontale e verticale a norma.

Il terzo intervento riguarda il tratto davanti al distributore Beyfin, dove oggi il percorso si interrompe bruscamente contro un’aiuola verde: qui nascerà un nuovo marciapiede su terreni di proprietà comunale, ricollegandosi all’attraversamento semaforico pedonale esistente.

I tecnici stanno già lavorando anche al secondo stralcio del percorso pedonale lungo viale XI Agosto per il collegamento fino a via Perfetti Ricasoli, oggi completamente privo di qualsiasi infrastruttura sulla carreggiata in direzione nord. In valutazione anche l’inserimento di una fermata del TPL anche in prossimità della Stazione dei Carabinieri di Castello.