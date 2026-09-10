Ma quanto è piovuto oggi a Firenze?

Il fronte principale sta attraversando la Toscana e nelle ultime ore ha portato precipitazioni intense anche su Firenze. I dati delle stazioni cittadine mostrano accumuli superiori ai 30 millimetri nell’arco di tre ore: 34,2 millimetri registrati al pluviometro di Firenze Università, 30,6 a quello dell’Orto Botanico e 36,8 a quello di Boboli.

Particolarmente intensa la pioggia nell’ultima ora rilevata, con 18,6 millimetri a Firenze Università, 26,4 all’Orto Botanico e 29,8 a Boboli. Nelle ultime 24 ore gli accumuli hanno raggiunto rispettivamente 39, 34,4 e 40,8 millimetri. A Boboli il cumulato nelle 36 ore arriva a 60,1 millimetri.

Il sistema temporalesco che sta interessando la Toscana tenderà progressivamente a spostarsi verso est. Tra il tardo pomeriggio e la sera è prevista una maggiore variabilità: saranno ancora possibili rovesci e temporali, ma più sparsi e generalmente di durata più breve.

L’allerta arancione per possibili forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore resta in vigore fino alle 18. Successivamente il livello scenderà a giallo fino alla mezzanotte.

Via Circondaria è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un allagamento, per il tempo necessario a individuare e stasare una caditoia ostruita e consentire il deflusso dell’acqua. Concluse le operazioni, la strada è stata riaperta al traffico.

La sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze resta aperta per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare gli eventuali interventi necessari sul territorio.