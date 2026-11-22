Mentre nelle sale dei negoziati della COP31 in Turchia i leader mondiali si scontrano in interminabili ritardi e posizioni divergenti, il suolo italiano continua a franare, ad allagarsi e a bruciare. L'Italia si ritrova al centro di un cortocircuito drammatico: è ufficialmente uno dei principali "hotspot" della crisi climatica in Europa, eppure rimane paralizzata da un'inazione politica che tratta ogni nubifragio come un'inaspettata fatalità.

A spazzare via l'alibi dell'imprevedibilità sono i dati del nuovo report CittàClima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol e presentato oggi a Firenze. La fotografia scattata dal rapporto rivela una doppia vulnerabilità: un territorio travolto da una frequenza senza precedenti di eventi meteo devastanti e un Paese in cronico ritardo sul fronte della prevenzione e della digitalizzazione dei dati territoriali.

Continuare a inseguire i danni a posteriori non è solo una tragedia umana, ma un suicidio economico. Ecco i 5 dati chiave che dimostrano perché la gestione emergenziale deve lasciare subito il passo a una strategia nazionale di adattamento scientifica, finanziata e guidata dai dati.

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La contabilità della crisi climatica sul suolo italiano non concede appelli. Negli ultimi 12 anni (dal 2015 al 30 settembre 2026), la Penisola è stata flagellata da 2.689 eventi meteo estremi, che hanno causato la morte di 221 persone.

Non siamo di fronte ad anomalie estive o sfortunate coincidenze stagionali. Allagamenti da piogge intense e danni da vento costituiscono da soli il 60,7% del totale degli eventi censiti con impatto diretto sul territorio, per un totale di 1.634 episodi (950 allagamenti e 684 danni da vento).

Guardando all'evoluzione del fenomeno nell'ultimo decennio, i tassi di crescita spaventano:

Allagamenti da piogge intense: passati dai 18 episodi del 2015 ai 140 del 2025, segnando un'impennata del +678% .

passati dai del 2015 ai del 2025, segnando un'impennata del . Danni da vento e raffiche cicloniche: esplosi dai 5 episodi del 2015 agli 86 del 2025, registrando un drammatico +1620%.

Il dato ancora più allarmante riguarda il 2026: nei soli primi 9 mesi dell'anno si sono già contati 88 eventi legati ai danni da vento, polverizzando il record storico dell'intero anno precedente. La fisica dell'atmosfera ci mostra che la "nuova normalità" è già qui: le piogge si concentrano in bombe d'acqua ad altissima intensità e le correnti d'aria liberano energie cinetiche distruttive su città del tutto impreparate.

Il conto da pagare per l'inazione è vertiginoso. Secondo i dati del report Strategia per la pace climatica (promosso da ConsumerLab e sviluppato da Future Respect), dal 1980 ad oggi l'Italia ha accumulato 147 miliardi di euro di danni, conquistando il triste primato di Paese europeo più penalizzato dalle perdite economiche legate al clima. Un quadro confermato dalle stime dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che collocano l'impatto economico nell'UE a quota 43,7 miliardi di euro nel solo quinquennio 2020-2024 (8,7 miliardi di euro all'anno).

Per arginare questo emorragico prosciugamento di risorse pubbliche, la Legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di copertura assicurativa contro le catastrofi naturali per le imprese. Un provvedimento entrato in vigore nel 2025 per i grandi gruppi e da inizio 2026 per le micro e piccole aziende.

Tuttavia, l'analisi del livello attuale di protezione scatta la fotografia di un tessuto produttivo drammaticamente esposto:

Totale imprese assicurate in Italia: 15%

Grandi imprese: 97%

Medie imprese: 51%

Micro-imprese: 14%

Il paradosso è evidente: mentre i grandi gruppi industriali mettono in sicurezza i propri asset, il 86% delle micro-imprese — la vera spina dorsale dell'economia italiana — è completamente privo di tutele di fronte a un'alluvione o una frana.

"Di fronte a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi... il rapporto Città Clima 2026 richiama con chiarezza l’urgenza di rafforzare la capacità del Paese di proteggere persone, imprese e territori, passando da una logica emergenziale a una cultura della prevenzione e dell’adattamento..." dichiara Luca Giordano, Responsabile CSR Unipol.

Se il settore privato stenta ad adeguarsi, quello pubblico soffre di una paralisi burocratica cronica. Emblematico è il caso del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Approvato nel 2023 dopo anni di ingiustificati rinvii, il Piano rimane a oggi un documento del tutto non operativo, poiché privo degli stanziamenti economici indispensabili per finanziare i cantieri della prevenzione.

Questa ritrosia nell'attuazione delle politiche ambientali costa cara all'Italia anche in termini di reputazione e competitività internazionale. Nel recente ranking di Germanwatch sulle performance climatiche mondiali, l'Italia ristagna al 41° posto (su 64 Paesi), distante anni luce dal 29° posto che occupava nel 2022. Se si isola il dato relativo alla pura politica climatica nazionale, il nostro Paese precipita addirittura al 60° posto.

La falla legislativa che lascia costruire dove non si dovrebbe

A complicare la situazione interviene un buco normativo clamoroso: la legislazione italiana in vigore limita il divieto assoluto di edificazione alle sole zone catalogate ad elevato rischio idrogeologico.

Questo significa che le aree a medio e basso rischio rimangono prive di vincoli stringenti, continuando a subire processi di cementificazione e consumo di suolo che trasformano aree potenzialmente vulnerabili in future trappole mortali sotto le bombe d'acqua.

"Bisogna smettere di rincorrere le emergenze, bisogna prevenirle... Ad oggi l’assenza di finanziamenti, sia per la pianificazione sia per l’attuazione di pratiche di adattamento, rappresenta una barriera..." affermano Giorgio Zampetti e Fausto Ferruzza di Legambiente.

La geografia della crisi climatica in Italia disegna una mappa di vulnerabilità diffusa, dove nessuna regione può considerarsi un'isola felice.

La mappa degli eventi per macro-aree:

Nord: 1.237 eventi (l'area geografica più colpita)

(l'area geografica più colpita) Sud: 827 eventi

Centro: 625 eventi

La crisi climatica non è una condanna ineluttabile: l'ingegneria naturalistica e l'urbanistica sostenibile offrono risposte concrete e immediate. Il report CittàClima evidenzia una serie di progetti municipali che dimostrano come sia possibile aumentare la resilienza delle città:

Lucca: attraverso il progetto "Le scuole verdi di Lucca", ha schermato 7 edifici scolastici con cortine vegetali per abbattere l'effetto isola di calore.

Il deficit digitale: perché i dati GIS sono l'infrastruttura di salvezza

Tuttavia, il vero collo di bottiglia dell'Italia rimane l'analfabetismo digitale applicato alla sostenibilità. Come sottolinea Legambiente, il Paese sconta una drammatica mancanza di competenze e di utilizzo dei sistemi Geographic Information System e delle mappe interattive ad alta risoluzione.

Senza la digitalizzazione del rischio territorializzato — sensoristica IoT sulle aste fluviali, modellistica predittiva dei flussi di calore urbano e gemelli digitali (digital twins) delle città — le amministrazioni locali continuano a progettare le infrastrutture con gli occhi bendati. La transizione ecologica non può prescindere da quella digitale: la tecnologia geospatial è l'unica bussola per indirizzare i finanziamenti dove l'impatto dei cambiamenti climatici colpirà con maggiore violenza.

I numeri del report CittàClima non lasciano margini di manovra: continuare a gestire il dissesto idrogeologico rincorrendo i danni a posteriori è una scelta irresponsabile sul piano sociale ed insostenibile su quello finanziario.

Per fermare questa deriva, la mobilitazione della società civile si dà appuntamento per sabato 5 dicembre a Roma (Piazza del Popolo), con la manifestazione nazionale per il clima "La Terra chiamò". Una data simbolica, scelta per fare convergere la Giornata mondiale del suolo indetta dalla FAO e la Giornata del Volontariato delle Nazioni Unite.

La piazza presenterà tre richieste chiarissime e non più trattabili al Governo: