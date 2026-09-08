Vanoli torna in sella e riprende il cammino interrotto

"ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola.Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra.Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".

Questo il comunicato ufficiale che sigilla il ritorno che ormai era nell'aria da ieri sera.

Un ritorno lampo, a poco più di tre mesi dall'addio del 22 maggio scorso. E un ritorno che, secondo quanto filtra dal Viola Park, potrebbe portare una firma pesante: quella dei senatori dello spogliatoio.

Dopo l'esonero di Fabio Grosso, arrivato nella notte dopo il ko per 2-1 contro il Torino - terza sconfitta in tre giornate - la dirigenza aveva bisogno di una scelta immediata e che ricompattasse subito l'ambiente.

Vanoli è un tecnico che conosce il gruppo, che ha lasciato un ricordo positivo con gli applausi del Franchi all'ultima gara, e che non aveva mai nascosto il dispiacere per la mancata conferma: "Sono ambizioso, voglio costruire una Fiorentina importante", aveva detto a maggio.

Primo impegno, venerdì sera a Venezia. Vediamo se la Fiorentina toglierà quello 0 dalla casella dei punti.