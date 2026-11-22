Firenze - Ripartire dall’industria come motore indispensabile di crescita, produttività e lavoro di qualità, contrastando la deriva verso un terziario a basso valore aggiunto e la perdita di competitività del sistema produttivo toscano. Questo il tema al centro dell’audizione tenutasi questa mattina (martedì 10 novembre) nella commissione istituzionale sull’analisi della deindustrializzazione in Toscana, guidata da Chiara La Porta (Fratelli d’Italia) durante la quale sono intervenuti i professori Stefano Casini Benvenuti (già direttore IRPET) e Alessandro Petretto (già professore ordinario di Economia Pubblica all'Università di Firenze e assessore al Bilancio del Comune di Firenze), autori, insieme al professor Marco Buti, del manifesto-appello sulla deindustrializzazione.

Nel corso dell'introduzione, è stata tracciata l’evoluzione del contesto economico regionale, evidenziando come la deindustrializzazione stia diventando un problema strutturale: “La trasformazione economica è un fatto normale, ma la deindustrializzazione diventa critica quando si associa alla perdita netta di produzione industriale e al calo delle esportazioni. L’Italia e la Toscana crescono meno degli altri partner europei non per mancanza di occupazione, ma per la produttività che è ferma da trent'anni. Senza aumento di produttività i salari reali diminuiscono e i profitti non crescono sufficientemente per finanziare il futuro”, ha osservato Casini Benvenuti sottolineando, inoltre, come i lavoratori si siano in gran parte spostati verso settori terziari tradizionali - “un terziario povero” -, incapaci di generare elevato valore aggiunto, con la conseguente “fuga di cervelli e risparmi” dalla regione.

Alessandro Petretto si è concentrato sulle leve necessarie per sostenere una vera reindustrializzazione orientata all’alta tecnologia e all’intelligenza artificiale: “Serve superare la storica dipendenza dal solo credito bancario verso forme di finanza non strutturata, minibond e investimenti di rischio. Allo stesso tempo, occorre valorizzare i servizi pubblici locali, idrico e rifiuti, e l’autonomia energetica, a partire dallo sfruttamento a pieno regime della geotermia e delle rinnovabili, affinché non rappresentino un costo ma un fattore competitivo per le nostre imprese”.

Nel corso del dibattito, particolare risalto ha assunto il tema della nuova programmazione regionale e dell’utilizzo delle risorse europee e nazionali. Nel definire le azioni concrete che Consiglio e Giunta regionale devono intraprendere in vista della nuova stagione dei fondi europei (2028-2034), Casini Benvenuti ha lanciato una proposta precisa: “In vista della prossima programmazione europea, basata sul modello del 'performance-based', non possiamo presentarci con i classici documenti di programmazione infarciti di sole linee d’indirizzo generiche.

Il nuovo Piano Regionale di Sviluppo (PRS) deve essere riscritto e concepito proprio come un piccolo PNRR: una struttura operativa con matrici chiare che colleghino direttamente ogni singolo obiettivo alle riforme legislative regionali, con l'indicazione precisa di milestone, task, risorse finanziarie mobilitate e tempi certi di realizzazione. È l’unico modo per far valere la voce della Toscana nei confronti dell’Europa e dello Stato centrale”.

L'invito rivolto da Casini Benvenuti, in sintesi, è stato quello di rivendicare con forza la capacità di fare politica industriale anche a livello locale, agendo come “coordinatori tra domanda e offerta” e valorizzando le filiere del territorio: dalla sanità all’energia, fino alle grandi commesse pubbliche.

Il dibattito che è seguito ha toccato molteplici aspetti strategici per il futuro della Toscana.

Su Spazio, Difesa e Procurement pubblico, il consigliere Claudio Gemelli (Fratelli d’Italia) ha evidenziato l’opportunità di valorizzare le filiere ad alta tecnologia, come l’aerospaziale e la difesa, forte della presenza di player industriali come Leonardo, e la necessità di modelli efficienti di termovalorizzazione dei rifiuti.

Su Infrastrutture e Legge Urbanistica, il consigliere Francesco Casini (Casa Riformista) ha rimarcato come le politiche industriali debbano fondarsi su un deciso potenziamento infrastrutturale (porti, aeroporti, Fi-Pi-Li) e su riforme urbanistiche che garantiscano tempi certi e corsie semplificate per chi vuole insediare attività sul territorio.

Su Costa toscana ed Emergenze territoriali, il consigliere Alessandro Franchi (Pd) ha richiamato l’attenzione sulla situazione della costa (Livorno, Piombino, Rosignano) che ospita le uniche due aree di crisi industriale complessa della Toscana, evidenziando il divario infrastrutturale e la necessità di interventi mirati nel PRS.

Su Attrazione del Risparmio e Startup il consigliere Enrico Tucci (Fratelli d’Italia) si è soffermato sulla necessità di convogliare la grande massa di risparmio toscano verso l’innovazione industriale e le nuove imprese anziché verso impieghi passivi.

Su Transizione Socio-Ecologica e Intelligenza Artificiale, il consigliere Luca Rossi Romanelli (Movimento 5 stelle) ha evidenziato l’esigenza di legare la sostenibilità ambientale all’equità sociale e ai rischi redistributivi legati all'impatto dell'Intelligenza Artificiale sui posti di lavoro.

Su Multiutility e Governance, il portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi ha espresso forte preoccupazione per la perdita del sistema bancario locale e sui ritardi nel percorso delle multiutility industriali, sollecitando scelte manageriali adeguate e attente alle ricadute sul territorio, oltre a un rilancio della formazione di eccellenza.

Su Formazione e Capitale Umano, a presidente Chiara La Porta ha concluso ribadendo la centralità della formazione professionale e delle discipline STEM (Scienza Tecnologia, Ingegneria, Matematica) per colmare il forte disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende manifatturiere e l’offerta di lavoro presente in regione.

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Il confronto tra il primo manifesto e l’analisi un anno dopo

Il Manifesto del 2025: L'allarme e il Modello ‘ESSE’

Pubblicato nel settembre 2025, il primo Manifesto nasceva come un grido d’allarme contro i rischi di una deindustrializzazione incontrollata e della scivolata verso una “occupazione povera” dominata dai servizi di rendita.

Tra i cardini del primo testo:

Analisi della crisi: la Toscana registrava una crescita estensiva (più occupati, ma minor valore aggiunto), una forte esposizione ai dazi internazionali (in particolare col mercato USA per moda, vino e meccatronica) e l'indebolimento del modello manifatturiero tradizionale;

Il modello ad ‘ESSE’: veniva lanciata la proposta di rifondare lo sviluppo su quattro pilastri: Efficienza (produttività e digitalizzazione), Sostenibilità (transizione ecologica), Sicurezza (delle filiere energetiche e produttive), Equità (salari adeguati e contrasto al lavoro povero);

Organizzare la ‘distruzione creatrice’: superare l’assistenzialismo a pioggia per orientare risorse e competenze verso le attività industriali d'avvenire;

Il Report 2026: Diagnosi puntuale e strumenti operativi

Il documento aggiornato (Un anno dopo il Manifesto sulla reindustrializzazione della Toscana: Bilancio e prospettive), pubblicato nel settembre 2026, recepisce il dibattito emerso e compie un avanzamento decisivo sul piano applicativo:

Il Report chiarisce che la vera insidia per la Toscana non è solo quella ‘assoluta’ (perdita netta di fabbriche) o ‘qualitativa’ (crisi di settori maturi come la moda), quanto la deindustrializzazione funzionale: la tendenza delle imprese toscane a rimanere operative sul territorio ma perdendo il controllo delle funzioni a più alto valore aggiunto (R&S, design, marchi, dati), scivolando verso la subfornitura conto terzi governata altrove.

I tre pilastri d'azione:

Fattori produttivi ed energia: ricambio generazionale della forza lavoro, affiancamento tra giovani ed esperti, spinta agli ITS, superamento della ‘banco-centrità’ tramite finanza non strutturata (minibond, private equity), valorizzazione strategica della geotermia come fonte pulita e programmabile per la stabilità della rete;

Produttività Totale dei Fattori (PTF): integrazione guidata dell’Intelligenza Artificiale nelle PMI (sfruttando gli spazi di prova normativi della Legge regionale 57/2024), chiusura del ciclo dei rifiuti e impianti tecnologici per abbattere la TARI, impulso agli appalti pubblici strategici in sanità;

Sicurezza e accorciamento delle filiere: valorizzazione del Distretto Aerospazio e Difesa, dell’optronica e della cybersecurity (polo Firenze-Pisa), produzione in loco di principi attivi farmaceutici (API), riconversione delle elevate competenze del comparto moda verso mercati collaterali ad alta tecnologia;