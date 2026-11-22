Il fine settimana compreso tra venerdì 6 e lunedì 9 novembre 2026 si preannuncia cruciale per la mobilità dell'area fiorentina e per chi viaggia lungo l'arteria autostradale A1 Milano-Napoli. Un'intensa serie di interventi coordinati porterà a importanti modifiche sia sul traffico di grande percorrenza lungo la dorsale appenninica, sia sulla viabilità urbana e locale dei centri abitati limitrofi. Sebbene i cantieri comportino temporanei disagi e deviazioni obbligatorie, questi lavori rappresentano un passaggio fondamentale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture del territorio. Conoscere in anticipo il cronoprogramma dettagliato e le rotte alternative è la chiave per pianificare al meglio ogni spostamento ed evitare brutte sorprese al volante.

L'intervento di maggior impatto per chi viaggia lungo l'autostrada A1 riguarda il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello (tra il km 314+400 e il km 317+600), propedeutico al completamento dei lavori per l'ampliamento a tre corsie.

Per consentire le complesse operazioni operative, la circolazione subirà una riconfigurazione a fasi progressive secondo lo schema temporale ufficiale:

FASE 1 — Da venerdì 6 (ore 22:00) a sabato 7 novembre (ore 22:00): Deviazione di corsia con garanzia di 1 sola corsia per senso di marcia .

Deviazione di corsia con garanzia di . FASE CRITICA — Da sabato 7 (ore 22:00) a domenica 8 novembre (ore 06:00): CHIUSURA TOTALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI del tratto Firenze Sud – Incisa Reggello.

del tratto Firenze Sud – Incisa Reggello. FASE 3 — Da domenica 8 (ore 06:00) a lunedì 9 novembre (ore 06:00): Riapertura con 1 corsia per senso di marcia. Per agevolare i rientri del fine settimana verso nord, dalle 14:00 alle 22:00 di domenica 8 novembre verrà attivata una corsia aggiuntiva in direzione Milano.

Per concentrare le attività a massimo impatto nell'arco di sole 8 ore notturne, il Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia schiererà sul campo circa 150 tra tecnici e maestranze, supportati da oltre 60 mezzi operativi.

La chiusura notturna di sabato 7 novembre impone una chiara distinzione tra spostamenti locali e viaggi a lungo raggio:

Traffico locale: Dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Firenze Sud (per chi procede verso Roma) o a Incisa Reggello (per chi procede verso Milano) e percorrere la viabilità ordinaria (SS69).

Dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Firenze Sud (per chi procede verso Roma) o a Incisa Reggello (per chi procede verso Milano) e percorrere la viabilità ordinaria (SS69). Transit/Lunga percorrenza (Nord-Sud / Sud-Nord): A tutti gli automobilisti e autotrasportatori in viaggio tra il Nord e il Centro-Sud Italia si raccomanda caldamente di evitare l'attraversamento del nodo fiorentino della A1 tra le 22:00 di sabato e le 06:00 di domenica, programmando una sosta o pianificando itinerari alternativi sulla rete autostradale nazionale (come la A14 Adriatica o la viabilità tirrenica).

Superata la fase critica del weekend, i benefici strutturali per la circolazione saranno immediati. Dalle ore 06:00 di lunedì 9 novembre, la viabilità autostradale tornerà a scorrere su due corsie per senso di marcia, segnando l'avvio della seconda fase del progetto che porta all'apertura complessiva di 4 km di nuovo tracciato:

Direzione Milano: Il traffico verrà spostato sul nuovo tracciato di 3 km appena completato (dal km 314+400 al km 317+600). Questo intervento completa il tassello avviato tra il 23 e il 25 ottobre scorsi, quando era stato aperto il primo chilometro di nuova carreggiata. Sul tracciato originario abbandonato si avvieranno contestualmente i lavori di riconfigurazione.

Il traffico verrà spostato sul (dal km 314+400 al km 317+600). Questo intervento completa il tassello avviato tra il 23 e il 25 ottobre scorsi, quando era stato aperto il primo chilometro di nuova carreggiata. Sul tracciato originario abbandonato si avvieranno contestualmente i lavori di riconfigurazione. Direzione Roma: I flussi di traffico continueranno a scorrere temporaneamente sulla carreggiata attuale.

Questo importante avanzamento infrastrutturale dimostra come le restrizioni concentrate nel fine settimana consentano di compiere un salto di qualità decisivo verso la realizzazione definitiva delle tre corsie, incrementando significativamente la fluidità dei flussi e la sicurezza della dorsale autostradale.

Oltre al cantiere di Firenze Sud-Incisa, la rete autostradale fiorentina sarà interessata da un ulteriore intervento manutentivo programmato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre.

Dalle ore 22:00 di venerdì 6 alle ore 06:00 di sabato 7 novembre, lo svincolo di Firenze Scandicci rimarrà chiuso (in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna) per consentire ispezioni e manutenzioni periodiche all'interno delle gallerie. Nello stesso intervallo orario sarà totalmente inaccessibile l'area di parcheggio "Villa Costanza ovest" in direzione Roma.

Per evitare smarrimenti e incertezze alla guida, ecco la guida di dettaglio ai percorsi alternativi consigliati:

Chi deve entrare in A1 in direzione Roma: Utilizzare come stazione alternativa Firenze Impruneta .

Utilizzare come stazione alternativa . Chi proviene da Bologna ed è diretto a Scandicci/Firenze: Utilizzare la stazione d'uscita alternativa di Firenze Nord.

Per chi deve accedere al parcheggio (provenendo da nord verso Roma): Superare lo svincolo, uscire alla stazione di Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione in A1 direzione Bologna per raggiungere l'accesso dell'area di sosta.

Superare lo svincolo, uscire alla stazione di e rientrare dalla stessa stazione in A1 direzione Bologna per raggiungere l'accesso dell'area di sosta. Per chi si trova già all'interno del parcheggio e deve proseguire verso Roma: Immettersi obbligatoriamente in A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Firenze Nord e rientrare da qui in autostrada in direzione Roma.

La trasformazione della viabilità non riguarda unicamente la rete autostradale. A partire da lunedì 9 novembre, prenderà il via una corposa tranche di cantieri di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana promossi dal Comune di Bagno a Ripoli, che interesseranno in modo capillare i centri abitati di Ponte a Ema, Grassina, Antella e Balatro.

I singoli interventi previsti a livello comunale comprendono:

Ponte a Ema – Via Peruzzi: Riasfaltatura del tratto compreso tra via Labriola e l'interno 102/106, con risanamento del manto stradale, ripristino della segnaletica orizzontale e rifacimento degli attraversamenti pedonali. La circolazione sarà regolata a senso unico alternato (gestito da impianto semaforico o movieri).

Riasfaltatura del tratto compreso tra e l'interno 102/106, con risanamento del manto stradale, ripristino della segnaletica orizzontale e rifacimento degli attraversamenti pedonali. La circolazione sarà regolata a (gestito da impianto semaforico o movieri). Grassina – Via Chiantigiana: Intervento di asfaltatura nel tratto interno compreso tra i civici 29 e 73, completato dal rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità dello STOP.

Intervento di asfaltatura nel tratto interno compreso tra i civici 29 e 73, completato dal rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità dello STOP. Grassina – Pista Ciclabile (Parco Urbano): Ripavimentazione del manto della pista ciclabile adiacente al circolo Acli e sostituzione integrale della staccionata di protezione.

Ripavimentazione del manto della pista ciclabile adiacente al circolo Acli e sostituzione integrale della staccionata di protezione. Antella / Balatro / Via di Picille: Nuovi asfalti su più tratti di via di Picille con rifacimento delle strisce stradali. Nella frazione di Balatro verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo e disposto il divieto di transito (chiusura) nel tratto a doppio senso di via di Balatro (tra via di Picille e via di Croce a Balatro). Prevista inoltre la chiusura totale al traffico per i tratti stradali extraurbani interessati dai cantieri.

L'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bagno a Ripoli, Corso Petruzzi, ha evidenziato la ratio dell'opera: "Continuiamo a lavorare passo dopo passo per migliorare la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni e per rendere le strade del nostro territorio più sicure e decorose".

Gli interventi nei centri abitati di Bagno a Ripoli si integrano perfettamente con le grandi opere autostradali. Il risanamento delle arterie di scorrimento locale e della rete ciclopedonale garantisce che la modernizzazione delle infrastrutture vada a beneficio di tutte le componenti della mobilità urbana ed extraurbana.

Per affrontare senza stress questo intenso fine settimana di lavori, partenze intelligente e informazioni aggiornate rappresentano le risorse fondamentali. Il Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia ha predisposto il potenziamento delle squadre di pattugliamento, dei presidi operativi h24 e dei mezzi di soccorso meccanico lungo i tratti interessati.

Le giornate dal 6 al 9 novembre 2026 richiederanno indubbiamente un pizzico di pazienza e una pianificazione attenta da parte degli automobilisti. Tuttavia, i disagi temporanei legati alle deviazioni notturne e ai cantieri urbani rappresentano la condizione necessaria per compiere un decisivo passo in avanti. Grazie all'attivazione dei 3 km di nuova carreggiata (che portano a 4 km il totale del nuovo tracciato aperto) e al piano di asfaltature nel Comune di Bagno a Ripoli, la rete stradale ed autostradale fiorentina si proietta verso uno standard di scorrimento e sicurezza di livello superiore.