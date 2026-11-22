Nei giorni scorsi, la tensione ideologica che serpeggia tra i banchi di Toscana ed Emilia-Romagna si è trasformata in un caso politico nazionale. Un attrito che in realtà covava da giorni — innescato già l'11 novembre dalle polemiche sui materiali didattici destinati alle scuole medie — è definitivamente esploso oggi, travalicando i canali istituzionali per infiammare le piattaforme digitali.

Dalle schermaglie sui progetti di orientamento militare all'uso dei social network come arena di scontro governativo, la polemica sulla presenza delle Forze Armate negli istituti scolastici offre una radiografia impietosa dello stato della sfera pubblica italiana. Tra reel virali, rivendicazioni di edulcorazione linguistica e accuse incrociate di indottrinamento ideologico, la vicenda svela le dinamiche profonde con cui la politica odierna usa la scuola per combattere le proprie guerre culturali.

Quando un Ministro della Difesa sceglie la sezione commenti di Instagram per smentire direttamente un consigliere regionale, la forma diventa essa stessa sostanza politica. Il casus belli esplode con la pubblicazione di un video da parte di Lorenzo Falchi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) nel Consiglio Regionale della Toscana. Nel filmato — destinato a superare rapidamente le 100 mila visualizzazioni — Falchi accusa apertamente l'esecutivo di promuovere il reclutamento e la propaganda bellica a partire dalle scuole elementari.

Approfondimenti La scuola pubblica si restringe e gli studenti si isolano

La vera rottura stilistica e istituzionale si consuma però con la reazione del Ministro Guido Crosetto. Scegliendo di bypassare le veline degli uffici stampa e le comunicazioni ufficiali del Ministero, Crosetto scende sul terreno della disintermediazione digitale, ingaggiando un micro-dibattito nei commenti sotto il reel di un avversario politico locale. Un gesto che certifica la mutazione dell'arena politica: le piattaforme social non sono più semplici cassa di risonanza per la propaganda, ma il luogo primario in cui si consuma il cortocircuito tra potere centrale e opposizioni territoriali.

Guido Crosetto ha affidato al feed la sua smentita indignata: "Perché mentire così? Nessun progetto del Ministero. I militari italiani non raccontano la loro esperienza di guerra e non insegnano la guerra e lei dovrebbe vergognarsi di usare a sproposito parole così serie".

Al di sotto delle schermaglie social si consuma una battaglia semantica e procedurale cruciale. Nella sua contro-replica via video, Lorenzo Falchi ha svelato la catena di comando istituzionale che lega le iniziative scolastiche all'esecutivo, ricordando come i progetti passino attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, diretta articolazione periferica del Ministero dell'Istruzione. Una precisazione sfociata in una contestazione politica esplicita rivolta al titolare della Difesa: «È o non è quindi una scelta politica del vostro Governo incentivare la presenza dell'Esercito nelle scuole?»

La sostanza della contestazione riguarda l'architettura formale dei moduli didattici, rivolti sia alle elementari sia alle superiori e catalogati sotto la voce "Conferenze informative e di ORIENTAMENTO incentrate sulla storia, sui compiti istituzionali, sull’IMPIEGO OPERATIVO della Forza Armata". Secondo l'opposizione, la scelta di sovrapporre il lessico burocratico e tecnico-militare ("impiego operativo", "missione", "operazione") alla cruda realtà della guerra rappresenta un'operazione pedagogica volta a desensibilizzare gli studenti più giovani, normalizzando la cultura militarista.

È lo stesso Lorenzo Falchi a sintetizzare la tesi di AVS sull'uso strategico del linguaggio: "Chiamare la guerra 'operazione' o 'missione', come è stato in Iraq o in Afghanistan, è tipico di chi la guerra la vuole promuovere e raccontarlo a studenti delle elementari è totalmente assurdo".

Il fronte retorico si è ulteriormente ampliato con il contro-movimento tattico di Fratelli d'Italia. Già l'11 novembre 2026, la capogruppo in Consiglio Regionale della Toscana Chiara La Porta e i consiglieri Marcella Amadio e Matteo Zoppini avevano sollevato un caso speculare per svelare quella che ritengono essere la strutturale ipocrisia della sinistra sulle questioni educative.

Oggetto del contendere, un fumetto distribuito nelle scuole medie e destinato a ragazzi di appena 12 anni. Secondo gli esponenti di centrodestra, la pubblicazione — corredata da specifiche "indicazioni didattiche" — proponeva un'impostazione ideologica manichea, in cui i migranti venivano raffigurati come vittime sistematiche e gli uomini in divisa come spietati "aguzzini". Per FdI, la battaglia condotta da AVS contro l'Esercito nelle aule tradirebbe dunque una palese doppia morale: si grida al "pensiero critico" quando si propone un materiale che colpevolizza le Forze dell'Ordine, ma si evoca la "censura" e l'"indottrinamento" se nelle stesse aule fanno ingresso i rappresentanti istituzionali della difesa nazionale.

Nella loro nota congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno attaccato la narrazione dell'opposizione: "Quando la sinistra entra nelle scuole con le proprie battaglie ideologiche, tutto diventa educazione, cultura e pensiero critico. Quando qualcuno mette in discussione quei contenuti, scatta immediatamente l'accusa di censura".

A strutturare la visione teorica del centrodestra sul rapporto tra istituzioni repubblicane e formazione scolastica è intervenuto il Senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Cultura e Istruzione al Senato, che ha respinto l'equazione tra la presenza delle Forze Armate nelle scuole e la propaganda bellicista, impostando la difesa dell'Esercito sul piano dell'alfabetizzazione civica.

Paolo Marcheschi ha rivendicato questa distinzione concettuale: "La cultura della pace non si costruisce cancellando la cultura della difesa. E il rispetto per le nostre Forze Armate dovrebbe essere un patrimonio condiviso, non terreno di scontro politico."

La violenta schermaglia istituzionale e mediatica esplosa nel novembre 2026 dimostra come l'istituzione scolastica rimanga uno dei nodi nevralgici in cui si incrociano sicurezza nazionale, narrazioni di partito e formazione delle nuove generazioni. Il confine tra informazione istituzionale, prevenzione e vero e proprio indottrinamento ideologico appare oggi più che mai labile e permeabile alle polarizzazioni della politica nazionale. Quando l'aula diventa la cassa di risonanza per schermaglie su Instagram o battaglie sull'uso delle parole, il rischio primario è che la pedagogia ceda definitivamente il passo alla propaganda.