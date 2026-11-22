Nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2026, la sede dell’Istituto Agrario alle Cascine a Firenze è stata teatro di un episodio che ha sollevato indignazione. L'intervento notturno eseguito dalle forze dell’ordine all'interno del plesso scolastico ha aperto un dibattito sul rapporto tra gestione dell'ordine pubblico, diritti degli studenti e tenuta delle garanzie democratiche.

Trattandosi di un'operazione che ha coinvolto minorenni, le denunce emerse da parte dei ragazzi hanno spinto organizzazioni sindacali e rappresentanti politici a richiedere trasparenza. La vicenda pone al centro dello spazio pubblico la domanda su come proteggere la dignità e l'incolumità dei più giovani negli ambienti educativi di fronte ad azioni di polizia.

I racconti forniti dal collettivo degli studenti dell’Istituto Agrario delineano un quadro di gravità circa le modalità dell'intervento notturno. Secondo le testimonianze dei ragazzi, gli agenti avrebbero messo in atto comportamenti intimidatori e discriminatori, tra cui minacce, insulti anche a sfondo razziale e pistole puntate contro di loro.

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L'impiego di armi da fuoco e il ricorso a offese discriminatorie verso dei minorenni rappresenterebbero una lesione della dignità personale e un uso sproporzionato della forza.

"Se le denunce dei ragazzi su minacce, insulti anche a sfondo razziale e pistole puntate venissero appurate, ci troveremmo di fronte ad un episodio inaccettabile e a una sproporzione nell'uso della forza del tutto incompatibile con i principi del nostro Stato democratico, a maggior ragione se rivolta verso minorenni" dichiara Lorenzo Falchi, Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale.

Anche Cgil Firenze e Flc Cgil Firenze hanno espresso una netta condanna, definendo le vicende descritte di una "gravità inaudita": Quanto raccontato dal collettivo degli studenti dell’Agrario è di una gravità inaudita: la descrizione dei fatti restituisce infatti un comportamento delle forze dell’ordine inconciliabile con lo Stato democratico e il rispetto della dignità di qualunque cittadino, a maggior ragione se minorenne. Si faccia pertanto immediata chiarezza da parte delle autorità.

La presa di posizione dei sindacati non si limita all'esigenza di accertare le responsabilità delle forze dell'ordine. Accanto alla richiesta di trasparenza istituzionale, emerge una seconda direttrice: l'impegno prioritario per la ricostruzione del tessuto sociale interno alla scuola. Cgil Firenze e Flc Cgil Firenze hanno rivolto un appello esplicito all'amministrazione scolastica, affinché le testimonianze degli studenti trovino ascolto.

"È doveroso e sicuramente verrà fatto tempestivamente, accertare chiaramente quanto successo all'Istituto Agrario di Firenze, ma evitiamo ogni prematura ipotesi o illazione che porti anche solo minimamente a mettere in dubbio l'operato e la correttezza dei carabinieri intervenuti. I fatti devono essere appurati nella loro completezza e non ci si può basare solo su dichiarazioni unilaterali. Noi saremo sempre dalla parte delle Forze dell'ordine, pronti, ovviamente, a chiedere la massima severità nelle sanzioni, se il comportamento di questi ultimi dovesse essere stato fuori dalle norme di Legge. Quindi, massima trasparenza, ma no a processi sommari contro uomini e donne in divisa" così invece l'On.le Tiziana Nisini, Commissario Lega Firenze.

L'obiettivo è favorire il ripristino di un confronto e dialogo costruttivi. Di fronte a eventi capaci di incrinare il senso di sicurezza dei ragazzi, la scuola deve riaffermare la propria vocazione di luogo sicuro, improntato alla partecipazione democratica e alla formazione civica. Soltanto riaprendo un canale di ascolto autentico tra le istituzioni scolastiche e i giovani sarà possibile sanare la ferita e riaffermare il valore della fiducia reciproca.