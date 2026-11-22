Mentre i bollettini internazionali continuano a scandire la tragedia dei conflitti che stravolgono il Medio Oriente, esiste una trama parallela, meno rumorosa ma profondamente rivoluzionaria, che trasforma il dolore in speranza. È la trama dei soccorsi sanitari internazionali e delle missioni Medevac (evacuazione medica) coordinate dalla struttura CROSS della Protezione Civile Italiana, nate per strappare alle zone di crisi bambini devastati dai bombardamenti o affetti da patologie complesse altrimenti incurabili nei propri paesi d'origine.

In questo scenario, gli ospedali e i comuni della Toscana hanno dimostrato come la sanità pubblica possa superare i propri confini istituzionali per incarnare un principio più alto: un ponte di salvataggio, di cura e di autentica accoglienza umana. Dai miracoli chirurgici realizzati nelle sale operatorie alle reti comunitarie capaci di restituire un futuro a famiglie spezzate, la risposta del territorio toscano ribadisce che la tutela della vita e del diritto universale alla salute rappresenta la più forte e concreta risposta alla barbarie della guerra.

L'apice di questa eccellenza medica si è toccato nelle sale operatorie dell'Ospedale Pediatrico AOU Meyer IRCCS di Firenze, grazie a una cooperazione chirurgica di eccezionale complessità realizzata con l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (AOUS). Il paziente, un bambino giunto da Gaza attraverso una missione di evacuazione medica, era affetto da un retinoblastoma bilaterale avanzato, una forma oncologica pediatrica particolarmente aggressiva.

Il piccolo aveva già affrontato un estenuante calvario terapeutico — tra chemioterapia sistemica, intra-arteriosa, intravitreale e trattamenti focali — senza tuttavia riuscire ad arrestare la malattia. L'ultimo controllo clinico aveva rivelato una drammatica progressione: il tumore si stava estendendo lungo il nervo ottico arrivando a sfiorare il chiasma. Dal punto di vista medico, l'infiltrazione chiasmatica rappresenta una complicanza ad altissima mortalità, poiché espone il paziente al rischio imminente di diffusione intracranica del tumore al sistema nervoso centrale. Di fronte a una prognosi così severa, è stata concepita una procedura salvavita mai tentata prima in Toscana, in grado di unire in una sola seduta competenze oculistiche e neurochirurgiche ad altissima specializzazione.

La complessa architettura dell'intervento ha visto lavorare al fianco:

La Fase Oculistica (Enucleazione): La dottoressa Sonia De Francesco, referente del Centro di Riferimento per il Retinoblastoma dell'AOUS (diretto dal Prof. Gian Marco Tosi), ha eseguito l'asportazione chirurgica del bulbo oculare compromesso insieme al dottor Mattia Pasti della struttura di Oculistica del Meyer (diretta dal Dr. Roberto Caputo).

La dottoressa Sonia De Francesco, referente del Centro di Riferimento per il Retinoblastoma dell'AOUS (diretto dal Prof. Gian Marco Tosi), ha eseguito l'asportazione chirurgica del bulbo oculare compromesso insieme al dottor Mattia Pasti della struttura di Oculistica del Meyer (diretta dal Dr. Roberto Caputo). La Fase Neurochirurgica e ORL: Per eradicare la massa oncologica alla radice e impedire la diffusione cerebrale, l'équipe neurochirurgica composta dal dottor Andrea Di Rita e dal professor Flavio Giordano ha eseguito un delicato approccio mininvasivo all'orbita laterale. Questa tecnica ha consentito di accedere alla cavità orbitaria e recidere con precisione millimetrica il segmento di nervo ottico infiltrato, riducendo al minimo il trauma neuro-vascolare. Alla procedura ha partecipato anche il dottor Luca Spirito dell'Otorinolaringoiatria del Meyer (diretta dal Prof. Franco Trabalzini).

Per eradicare la massa oncologica alla radice e impedire la diffusione cerebrale, l'équipe neurochirurgica composta dal dottor Andrea Di Rita e dal professor Flavio Giordano ha eseguito un delicato approccio mininvasivo all'orbita laterale. Il Supporto Anestesiologico e di Sala: La stabilità del piccolo paziente è stata garantita dalla dottoressa Paola Mancinelli della Neuroanestesia (diretta dalla Dr.ssa Paola Serio) e dall'équipe infermieristica del blocco operatorio.

Dopo una prima fase di tre giorni al Meyer, il bambino è stato trasferito all'AOU Senese per ultimare la degenza, superare i controlli post-operatori ed essere infine dimesso. Questo intervento non solo apre nuove prospettive scientifiche per la gestione dei casi complessi di retinoblastoma avanzato con interessamento del nervo ottico, ma testimonia il valore assoluto della sanità pubblica. Come ha ricordato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la sanità pubblica rappresenta un patrimonio di competenze tecnologiche e umane da preservare con investimenti nazionali adeguati a difesa del diritto alla salute universale sancito dalla Costituzione.

L'assessora regionale al Diritto alla Salute, Monia Monni, che ha accompagnato personalmente il bambino a bordo del volo Medevac dalla Striscia di Gaza, ha sottolineato il valore profondo dell'operazione: "Da un lato rappresenta l'alta competenza ed eccellenza delle nostre strutture sanitarie e delle professioniste e professionisti che vi lavorano, che costituiscono un patrimonio di sanità pubblica da preservare e valorizzare. Dall'altro è il cuore della Toscana, che ancora una volta allarga le braccia per accogliere chi, nato in paesi poveri o funestati da guerre che hanno cancellato il diritto alla salute, non possono curarsi."

Salvaguardare la vita in sala operatoria, tuttavia, è solo la prima metà di un percorso di guarigione. Perché la medicina sia davvero efficace, la salvezza clinica deve tradursi nella ricostruzione di una vita quotidiana e nella restituzione di una dimensione di dignità e rifugio.

La risposta sanitaria trova il suo naturale proseguimento nel tessuto sociale del territorio. Ad Antella, frazione del Comune di Bagno a Ripoli, una famiglia fuggita dall'inferno di Gaza a giugno 2025 sta faticosamente muovendo i primi passi verso la normalità.

Il nucleo familiare — composto dalla madre, quattro figli e il nonno — è giunto in Italia tramite i soccorsi coordinati dalla CROSS per consentire al figlio di 10 anni, rimasto gravemente disabile a causa di un bombardamento, di accedere alle cure specialistiche del Meyer. Conclusa la fase acuta del ricovero, durante la quale i familiari sono stati ospitati in una struttura d'emergenza, la Prefettura di Firenze ha attivato una convenzione con la Fondazione Giovanni Paolo II per coordinare un piano d'accoglienza a lungo termine in un appartamento messo a disposizione dal Comune.

Il percorso di integrazione non si limita a dare una sistemazione logistica, ma costruisce una vera e propria architettura sociale di supporto:

Scuola e Infanzia: Tre dei quattro bambini frequentano già l'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto, mentre la figlia più piccola entrerà all'asilo a gennaio. Per restituire l'infanzia e il piacere dell'apprendimento al bambino di 10 anni con disabilità motoria, il Comune ha strutturato un piano di assistenza educativa scolastica di 60 ore gestito dai professionisti della cooperativa ARCA.

Tre dei quattro bambini frequentano già l'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto, mentre la figlia più piccola entrerà all'asilo a gennaio. Per restituire l'infanzia e il piacere dell'apprendimento al bambino di 10 anni con disabilità motoria, il Comune ha strutturato un piano di assistenza educativa scolastica di 60 ore gestito dai professionisti della cooperativa ARCA. Autonomia e Mediazione: Gli adulti stanno avviando i percorsi di apprendimento della lingua italiana, affiancati da un'operatrice specializzata di origine palestinese che cura la mediazione linguistica e culturale.

Gli adulti stanno avviando i percorsi di apprendimento della lingua italiana, affiancati da un'operatrice specializzata di origine palestinese che cura la mediazione linguistica e culturale. La Rete Solidale ripolese: Attorno alla famiglia si è stretta una virtuosa rete di volontariato e associazionismo composta da Calcit, Misericordia di Antella, Helios, Croce Rossa di Bagno a Ripoli, Caritas e dal progetto "Un doposcuola grande come il mondo".

Questa straordinaria sinergia evidenzia il passaggio cruciale dal mero "offrire un tetto" al plasmare un autentico "progetto di comunità". Come sottolineato da Stefano Ermini, responsabile accoglienza e progetti speciali della Fondazione Giovanni Paolo II, il lavoro congiunto tra Comune, Meyer, Prefettura e Terzo Settore permette di offrire a chi ha vissuto la devastazione non solo un rifugio temporaneo, ma la concreta prospettiva di un futuro.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha sintetizzato con calore la risposta della cittadinanza: "Noi ce la metteremo tutta per farli sentire parte di una comunità che li aspettava con grande emozione... Oggi comincia un nuovo capitolo e lo vivremo al loro fianco."

La sicurezza e il calore umano trovati dalla famiglia ad Antella stridono in modo drammatico con la realtà dei territori da cui provengono, dove persino gli spazi sacri della cura medica continuano a essere sistematicamente violati e distrutti.

Mentre la Toscana accoglie ed elargisce cure ad alta specializzazione, nei teatri di guerra della Striscia di Gaza la sopravvivenza stessa delle strutture sanitarie è messa a dura prova. Di fronte al devastante bombardamento dell'ospedale Nasser a Khan Yunis — raid che ha provocato sei vittime e decine di feriti tra operatori sanitari e pazienti — la comunità medica italiana ha alzato la propria voce contro la barbarie della guerra.

Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, ha espresso un'aperta e ferma condanna contro la drammatica normalizzazione degli attacchi alle strutture di cura. Unendosi al grido d'allarme del presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, Dattolo ha richiamato le forze internazionali al rispetto tassativo del diritto internazionale umanitario e della Convenzione di Ginevra. Il presidente dell'Ordine fiorentino ha richiamato i principi fondamentali del Manifesto "Medici e Pace", presentato di recente a Madrid, ricordando come la violazione degli ospedali rappresenti l'annientamento di ogni baluardo di civiltà.

Dattolo ha ribadito che bombardare un ospedale non significa soltanto abbattere mura o distruggere macchinari: significa sottrarre a una popolazione stremata il diritto inalienabile alla speranza e alla sopravvivenza. Proteggere chi cura e garantire l'inviolabilità dei luoghi di soccorso è la precondizione etica minima per la tutela della dignità umana in qualsiasi angolo del pianeta.

Le storie che collegano le macerie di Gaza alle sale operatorie del Meyer e alle strade di Antella compongono un mosaico di straordinaria densità etica e scientifica. Da questo percorso emergono tre direttrici fondamentali: l'alta specializzazione clinica capace di valicare le frontiere chirurgiche; la forza di una comunità locale che sa trasformare l'assistenza in un'inclusione profonda; e la fermezza deontologica di una classe medica che rifiuta la logica della guerra.

Di fronte a un panorama globale lacerato dai conflitti, queste vicende riportano al centro il valore supremo del servizio sanitario pubblico come presidio universale e costituzionale a tutela dei più deboli.