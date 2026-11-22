Il fine settimana dal 23 al 25 ottobre 2026 trasforma Firenze e i suoi dintorni in un vivace cantiere di ricordi, stile e cultura pop. Per chi ama lasciarsi sorprendere dalla bellezza delle cose ritrovate, le piazze storiche del capoluogo toscano e i centri espositivi della vicina Pistoia aprono le porte a collezionisti esperti, curiosi, amanti della moda d'epoca e famiglie in cerca di un'uscita originale.

Il fascino del vintage risiede proprio nell'intreccio tra memoria e riscoperta: un vecchio vinile, un fumetto raro o un abito d'altri tempi sanno raccontare storie uniche. Questa guida nasce per offrire una mappa precisa, ragionata e ricca di dettagli pratici su tutti gli appuntamenti imperdibili del fine settimana, facilitando lo spostamento tra gli allestimenti in centro e le suggestive oasi d'arte alle porte della città.

A Firenze in Piazza dei Ciompi

Nel cuore vivo del quartiere di Santa Croce, legato a una lunghissima e ricca tradizione di commercio all'aperto e antiquariato, Piazza dei Ciompi torna ad animarsi nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026. Questo storico spazio urbano diventerà il punto di ritrovo d'elezione per chi desidera riscoprire lo stile del passato immerso nell'atmosfera autentica del centro fiorentino.

Organizzatori: L'iniziativa è curata dall'associazione culturale Fumetti e Dintorni e promossa in sinergia con Confesercenti Firenze e il Comune di Firenze, con l'intento di valorizzare l'area urbana attraverso la cultura pop.

L'iniziativa è curata dall'associazione culturale Fumetti e Dintorni e promossa in sinergia con Confesercenti Firenze e il Comune di Firenze, con l'intento di valorizzare l'area urbana attraverso la cultura pop. Esposizione e Categorie Merceologiche: Passeggiando tra i banchi allestiti nella piazza, sarà possibile scovare selezionati capi di abbigliamento d'epoca e moda vintage, fumetti da collezione, dischi in vinile e oggettistica varia per collezionisti e appassionati.

Passeggiando tra i banchi allestiti nella piazza, sarà possibile scovare selezionati capi di abbigliamento d'epoca e moda vintage, fumetti da collezione, dischi in vinile e oggettistica varia per collezionisti e appassionati. Contatti utili: Per richiedere informazioni dettagliate è disponibile il numero di telefono 348 4410579.

Ma anche a Rovezzano lo "Svuota la Cantina"

Spostandosi dal centro storico verso l'oasi verde di Rovezzano, lungo le sponde dell'Arno, l'appuntamento per sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 (dalle ore 8:00 alle 18:00) è con il mercatino "Svuota la cantina" presso il Parco d'Arte Pazzagli (Via Sant'Andrea a Rovezzano 5, Firenze). Un'occasione ideale per scoprire oggetti inutilizzati pronti a vivere una seconda vita, immersi in un contesto artistico straordinario.

Attrazioni collaterali: L'esperienza del mercatino si arricchisce della possibilità di passeggiare liberamente tra le imponenti sculture d'arte contemporanea del Parco. Durante l'intero orario dell'evento è inoltre attivo il Chiosco bar con proposte di street food per una sosta di relax in famiglia.

L'esperienza del mercatino si arricchisce della possibilità di passeggiare liberamente tra le imponenti sculture d'arte contemporanea del Parco. Modalità di ingresso: L'ingresso al parco è gratuito, con registrazione obbligatoria.

L'ingresso al parco è gratuito, con registrazione obbligatoria. Prenotazioni e Informazioni: Per registrarsi o chiedere chiarimenti è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3477335332.

Fiera del Disco, Fumetti e Collezionismo a Pistoia

Varcando i confini fiorentini verso la vicina Pistoia, l'itinerario del collezionismo prosegue da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026 con la Fiera del disco, fumetti e collezionismo, una tre giorni pensata sia per la ricerca del pezzo raro da collezione sia per chi vuole concedersi un tuffo nei ricordi d'infanzia.

Sede dell'evento: Gli ampi spazi al coperto del Centro commerciale Le Tre Mura, situato in Via Bure Vecchia Nord 95, Pistoia.

Gli ampi spazi al coperto del Centro commerciale Le Tre Mura, situato in Via Bure Vecchia Nord 95, Pistoia. Espositori e prodotti: La fiera accoglie 20 espositori specializzati pronti a proporre vinili, albi a fumetti, videogiochi d'epoca e un variegato assortimento di oggettistica pop.

La fiera accoglie 20 espositori specializzati pronti a proporre vinili, albi a fumetti, videogiochi d'epoca e un variegato assortimento di oggettistica pop. Organizzazione e Ingresso: Evento organizzato dall'associazione culturale Fumetti e Dintorni. L'ingresso per il pubblico è completamente libero.

Evento organizzato dall'associazione culturale Fumetti e Dintorni. Contatti e Info: Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.fumettiedintorni.it o contattare il numero 348 4410579.

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo degli eventi in programma nel fine settimana dal 23 al 25 ottobre 2026, con tutti i riferimenti logistici e di contatto.

Evento / Location Date e Orari Tipologia / Esposizione Modalità di Ingresso Contatti e Info Piazza dei Ciompi<br>(Piazza dei Ciompi, Firenze) Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre 2026 Abbigliamento d'epoca, moda vintage, fumetti, dischi, collezionismo Ingresso libero Tel. 348 4410579 Parco d'Arte Pazzagli<br>(Via Sant'Andrea a Rovezzano 5, Firenze) Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre 2026<br>Orario: 8:00 - 18:00 Mercatino "Svuota la cantina", sculture d'arte, street food / chiosco bar Gratuito (con registrazione obbligatoria) WhatsApp: 3477335332 Centro Com. "Le Tre Mura"<br>(Via Bure Vecchia Nord 95, Pistoia) Da Venerdì 23 a Domenica 25 Ottobre 2026 Vinili, fumetti, videogiochi, collezionismo (20 espositori) Ingresso libero Web: www.fumettiedintorni.itTel.>Tel. 348 4410579

Guardando già al fine settimana successivo, il viaggio tra il piccolo antiquariato e il collezionismo fa tappa nella Valdelsa. Domenica 1 novembre 2026 prende infatti il via a Castelfiorentino la seconda edizione de "L'Angolo del Tempo", il mercato di antiquariato, vintage e artigianato che animerà Piazza Gramsci ininterrottamente dalle ore 9:00 alle 18:00, inaugurando una ricorrenza fissa prevista per ogni prima domenica del mese.

Espositori e Merceologia: Oltre 60 operatori provenienti da varie parti della Toscana allestiranno i propri banchi con mobili, soprammobili, oggettistica di pregio, libri, giornali e riviste, numismatica, filatelia, abiti e calzature usati di pregio, accessori per la casa, bigiotteria e artigianato di qualità.

Oltre 60 operatori provenienti da varie parti della Toscana allestiranno i propri banchi con mobili, soprammobili, oggettistica di pregio, libri, giornali e riviste, numismatica, filatelia, abiti e calzature usati di pregio, accessori per la casa, bigiotteria e artigianato di qualità. Attività per Bambini e Famiglie (dalle ore 15:00): Nel pomeriggio il cuore di Piazza Gramsci si trasformerà in una festa per i più piccoli con animatori, truccabimbi, spettacoli di bolle giganti, personaggi delle fiabe e l'emozionante esibizione di danza aerea firmata da Ylenia Carnevali. A tutti i bambini presenti verrà donato un biglietto omaggio per accedere al Parco di Pinocchio e al Giardino di Villa Garzoni a Collodi.

Nel pomeriggio il cuore di Piazza Gramsci si trasformerà in una festa per i più piccoli con animatori, truccabimbi, spettacoli di bolle giganti, personaggi delle fiabe e l'emozionante esibizione di danza aerea firmata da Ylenia Carnevali. Enogastronomia e Organizzazione: Per garantire un'ottima accoglienza ai visitatori, la ristorazione locale ha potenziato la propria offerta proponendo piatti della cucina tradizionale e buon vino. La manifestazione è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino.

Per garantire un'ottima accoglienza ai visitatori, la ristorazione locale ha potenziato la propria offerta proponendo piatti della cucina tradizionale e buon vino. La manifestazione è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. Modalità di Ingresso e Contatti: Ingresso libero. Per informazioni telefonare al numero 0572 1913547.

Che si scelga la cornice ricca di storia di Piazza dei Ciompi, il relax tra le grandi sculture del Parco Pazzagli, la fiera al coperto a Pistoia o la gita fuori porta a Castelfiorentino, questo scorcio d'autunno offre opzioni perfette per ogni tipo di visitatore. Non resta che scegliere la propria meta ideale e lasciarsi guidare dalla passione per la ricerca, la storia e il collezionismo locale.