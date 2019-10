Collezionare a Firenze Artigianarte 2019 al Tuscany Hall (ex Teatro Tenda)

Sabato 19 e domenica 20 ottobre (orario 10 – 19) la Mostra Mercato di Antiquariato, Modernariato, Vintage, Collezionismo, Curiosità Cartacee e Artigianato creativo giunta all'edizione XXXIV

Collezionare a Firenze - Artigianarte 2019 è giunta all'edizione numero 34 e si terrà al TUSCANY HALL - Teatro di Firenze )ex Teatro Tenda) sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 (orario 10 – 19). C'è attesa tra gli appassionati per questa grande Mostra Mercato di Collezionismo, Piccolo Antiquariato, Modernariato, Vintage, Curiosità Cartacee e Artigianato creativo.

Cosa si può trovare girando fra i numerosi banchi? Di tutto e di più, perché tutto è collezionabile. Si va dai piccoli mobili all’oggettistica d’arredamento (piatti, candelieri, orologi, lampadari) dal giocattolo d’epoca (auto e trenini in latta, bambole di celluloide e in panno e porcellana) ai vetri, al cristallo, al ferro, al bronzo, all’alluminio e agli argenti, al bianco, alle stampe e ai quadri, agli animaletti in ceramica, alle barbie ….

Girando è poi possibile scovare tutto il mondo del vintage con borse, occhiali, foulard, bigiotteria americana e italiana, abiti, scarpe, grandi firme.

Da segnalare il collezionismo cartaceo con le cartoline, i giornali, i libri e le stampe, la pubblicità d’epoca, le foto, le etichette, i calendari, i santini, le tessere e tanti altri piccoli pezzi di carta che qualcuno ha scovato nel cassetto del nonno o collezionato per anni e poi una collezione di ventagli d’epoca (ventagli con piume, ventagli da fidanzamento, con stecche di balena, traforati, di pizzo o con decori e disegni) e la collezione di ceramiche dei “pittori dei fiori” le linee fiorite Art Noveau della Richard Ginori (1910/20)

Accanto al piccolo antiquariato e al collezionismo gli artigiani con specializzazioni particolari e l’artigianato creativo con oggetti di particolare bellezza e modelli unici particolari

uova di struzzo decorate, legatoria raffinata, burattini in cartapesta, piccola pelletteria, sartoria su misura, cucce e ciotole per cani e gatti, gufi in maglia, uncinetto, bigiotteria particolare….

Insomma antiquariato, modernariato e creatività contemporanea.

“Collezionare a Firenze – Artigianarte” un evento ormai classico nel mondo del collezionismo d’epoca e dell’artigianato d’autore.

TUSCANY HALL - Teatro di Firenze

Via Fabrizio De André angolo Lungarno Moro 3

Uscita A1 – FI Sud – bus 14

Biglietto intero € 3 ridotto € 2

Info: Mercato Tenda Eventi – 3483396638 – 3392266061 – mercatotenda@gmail.com