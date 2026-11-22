Verso la fine di novembre, quando l'aria si fa frizzante e le colline attorno alla città si tingono di caldi toni ruggine e rame, assistiamo a un incontro culinario straordinario. La festa del Giorno del Ringraziamento—l'appuntamento più intimo e sentito della tradizione d'oltreoceano—ha ormai trovato nel nostro territorio una seconda casa naturale.

A prima vista potrebbe sembrare una contaminazione esotica, ma chi ama la tavola sa bene quanto la vera anima del Thanksgiving risuoni con quella della nostra civiltà contadina. Entrambe le culture celebrano il legame viscerale con la terra, la gratitudine per i frutti del raccolto e la gioia del convivio inteso come momento aperto di condivisione family-style.

Per il Thanksgiving 2026, il territorio fiorentino si prepara a offrire un palinsesto gastronomico d'eccezione, capace di accontentare sia chi cerca la tradizione americana più classica e festosa, sia chi desidera vivere una vera e propria esperienza fusion d'autore. Dalle note blues e la cucina casalinga d'oltreoceano nel cuore di Firenze, fino all'alta scuola del barbecue di Kansas City ospitata tra le vigne biologiche della provincia, ecco gli eventi imperdibili che ho selezionato per voi.

Per chi desidera immergersi nella classica atmosfera del Thanksgiving americano senza allontanarsi dalle vie del centro storico, la tappa obbligata per la giornata ufficiale di giovedì 26 novembre 2026 è l'Hard Rock Cafe Firenze. Il celebre tempio del rock in via dei Brunelleschi trasforma la festività in una grande celebrazione dei sapori iconici di questa ricorrenza.

La cucina dell'Hard Rock propone un menù speciale—disponibile per l'intero arco della giornata, sia per il servizio al tavolo che nelle formule da asporto e delivery—incentrato sui grandi classici della tradizione casalinga d'oltreoceano:

Il Piatto Principale: Petto di tacchino arrosto a lenta cottura, morbido e succulento, nappato con una ricca salsa gravy ed equilibrato dall'immancabile nota acidula e fruttata della salsa ai mirtilli rossi (cranberry), servito insieme ai classici contorni casalinghi.

Petto di tacchino arrosto a lenta cottura, morbido e succulento, nappato con una ricca salsa gravy ed equilibrato dall'immancabile nota acidula e fruttata della salsa ai mirtilli rossi (cranberry), servito insieme ai classici contorni casalinghi. Il Dessert: Un avvolgente e comfortevole pudding di pane servito caldo con una colata di caramello.

Un avvolgente e comfortevole pudding di pane servito caldo con una colata di caramello. I Drink Dedicati: Pumpkin Spice Espresso Martini: Cocktail strutturato e speziato, in cui le note del caffè incontrano i profumi autunnali della zucca e delle spezie. Rosemary Pomegranate Refresher: Un'originale ed elegante proposta analcolica a base di melograno e rosmarino fresco.



A partire dalle ore 21:00, la serata s'accende con la musica dal vivo. Sul palco sale la Tennessee Rose Blues Band, pronta a trasportare i commensali nel cuore degli Stati Uniti con un repertorio di sonorità country e blues d'oltreoceano, perfetto per accompagnare il clima festoso del Ringraziamento.

Anche Belguardo Osteria, affacciata sui Lungarni dell’Oltrarno, apre le sue porte per la cena del Thanksgiving. Un invito rivolto alla comunità americana che vive, studia o viaggia a Firenze, per ritrovare a tavola il calore di casa, ma anche ai fiorentini curiosi di scoprire i riti della festa del Ringraziamento, reinterpretati con prodotti e sapori del territorio.

La serata si apre al wine & cocktail bar con il Belguardo Thanksgiving Spritz, signature drink pensato per l’occasione: Belguardo Rosé – melograno, bitter aromatico e rosmarino. Ad accompagnarlo, un classico della tavola fiorentina: il crostino toscano ai fegatini.

In cucina, lo chef Luis Corces porta in tavola i grandi classici del Thanksgiving con lo stesso approccio che guida la sua proposta quotidiana: una cucina di memoria e materia prima, sincera e riconoscibile. Si comincia con uno sformatino di zucca, fonduta di pecorino maremmano e crumble di castagne, omaggio ai sapori dell’autunno e alla Maremma, territorio a cui Belguardo è profondamente legato.

Protagonista della serata è il tacchino arrosto alle erbe aromatiche toscane, servito come vuole la tradizione: con il ripieno, qui preparato con pane toscano, salsiccia, sedano, cipolla e salvia, e accompagnato da purè al burro, verdure arrosto, salsa di mirtilli rossi e gravy. A chiudere, l’immancabile pumpkin pie della tradizione, con panna alla vaniglia e cannella.

Il percorso completo, dal benvenuto al banco al dolce, è a 50 euro a persona, welcome cocktail incluso. Vini e bevande sono esclusi e si scelgono dalla carta, tra le etichette Marchesi Mazzei e una selezione di vini italiani e internazionali.

A The Hoxton, Florence il menù porta la firma di Filippo Fondatori, chef di Alassio, il ristorante dell’hotel, e celebra i sapori del Thanksgiving americano in una versione tutta da condividere: si comincia con il pane al mais caldo servito in padella, per poi passare alla fesa di tacchino cotta nel forno a brace Josper, accompagnata dal tradizionale ripieno di salvia, salsiccia e pane a lievitazione naturale e dai fagiolini. Per festeggiare il compleanno, a chiudere la cena arriva la torta di mele.

Giovedì 26 si parte con una serata d’apertura speciale: lettura delle carte a cura di Vague Bizarre, pop-up di Mate Cashmere e DJ set fino a mezzanotte. Venerdì 27 e sabato 28 la cena sarà accompagnata da un DJ set fino alle 22:00.

Spostandoci verso le dolci colline di Cerreto Guidi, a poca distanza dal capoluogo, la meravigliosa tenuta biologica di Villa Petriolo fa da teatro a un incontro enogastronomico dal valore trasformativo unico. Qui, nel weekend del 28 e 29 novembre 2026, le secolari tecniche del barbecue d'autore americano si fondono con la filosofia sostenibile e le materie prime a filiera cortissima della campagna toscana.

La giornata di sabato celebra il profondo legame tra la terra, chi la coltiva e chi ne interpreta i frutti ai fornelli. Un evento a tutto tondo che mette al centro il senso più autentico del "ringraziamento".

Ore 11:00 – Ringraziamento in Vigna e Aperitivo: La mattinata si apre con un suggestivo momento simbolico di ringraziamento immerso tra i filari autunnali per celebrare la natura e i frutti della terra. A seguire, si passa al calore dell'aia per un aperitivo conviviale a base di vin brulé fumante.

La mattinata si apre con un suggestivo momento simbolico di ringraziamento immerso tra i filari autunnali per celebrare la natura e i frutti della terra. A seguire, si passa al calore dell'aia per un aperitivo conviviale a base di vin brulé fumante. Ore 13:00 – Pranzo in Cantina al Tavolo Imperiale: Ci si sposta all'interno suggestivo della cantina per un pranzo allestito attorno a un unico tavolo imperiale . La formula è rigorosamente family-style: tutte le portate vengono servite al centro della tavola per essere condivise, "come in un grande pranzo fra amici e parenti".

Ci si sposta all'interno suggestivo della cantina per un pranzo allestito attorno a un unico . Il Menù del Pranzo: Un trionfo di carni e affumicature curato a quattro mani. Lo chef Stefano Pinciaroli preparerà il tacchino del Ringraziamento, tagliato e servito direttamente al tavolo. Il pitmaster americano Ryan Arensdorf porterà la maestria del barbecue di Kansas City con il celebre brisket (punta di petto di manzo cotta lentamente e affumicata, servita sia a fette che nella succulenta versione burnt ends, i bocconcini caramellati), il tenerissimo pulled pork (maiale cotto a lungo e sfilacciato) e le costine di maiale affumicate. Ad accompagnare il tutto, le iconiche salse KC Que, i contorni biologici della tenuta e i vini di produzione di Villa Petriolo.

Un trionfo di carni e affumicature curato a quattro mani. Lo chef Stefano Pinciaroli preparerà il tacchino del Ringraziamento, tagliato e servito direttamente al tavolo. Il pitmaster americano Ryan Arensdorf porterà la maestria del barbecue di Kansas City con il celebre brisket (punta di petto di manzo cotta lentamente e affumicata, servita sia a fette che nella succulenta versione burnt ends, i bocconcini caramellati), il tenerissimo pulled pork (maiale cotto a lungo e sfilacciato) e le costine di maiale affumicate. Exclusive Masterclass & Cooking Lesson: Durante il pranzo, Ryan Arensdorf terrà un'esclusiva lezione culinaria dal vivo incentrata sul brisket intero, svelando i segreti su come condire la carne con i rub, le tecniche d'affumicatura, la gestione del fuoco, fino alle regole d'oro per affettarlo e servirlo a regola d'arte.

Durante il pranzo, Ryan Arensdorf terrà un'esclusiva lezione culinaria dal vivo incentrata sul brisket intero, svelando i segreti su come condire la carne con i rub, le tecniche d'affumicatura, la gestione del fuoco, fino alle regole d'oro per affettarlo e servirlo a regola d'arte. La Cena di Sabato 28: Presso il ristorante Golpaja della tenuta, la carta abituale sarà arricchita per la serata da speciali piatti BBQ firmati da Arensdorf.

La festa prosegue domenica 29 novembre a pranzo nei raffinati spazi del PS Ristorante, dove andrà in scena un raffinato menù a quattro mani composto da 4 portate:

Primo e Dolce: Ideati ed eseguiti dallo chef resident Stefano Pinciaroli, interprete raffinato del territorio.

Ideati ed eseguiti dallo chef resident Stefano Pinciaroli, interprete raffinato del territorio. I Due Secondi Piatti: Interamente affidati alle tecniche d'affumicatura e cottura a fuoco vivo del pitmaster Ryan Arensdorf.

L'incontro tra questi due talenti rappresenta il vero valore aggiunto dell'evento a Villa Petriolo:

Ryan Arensdorf: Chef e pitmaster di caratura internazionale, è il fondatore di KC Que, celebre brand di barbecue, food truck e catering attivo a Kansas City. Vanta ben dodici anni di esperienza nell'alta ristorazione di Chicago (con tappe fondamentali da Gibsons Steakhouse e il lancio di Bistronomic, eletto miglior nuovo ristorante dell'anno da Chicago Magazine), oltre ad essere stato Executive Chef al Salamander Resort & Spa in Virginia e al Kimpton Cottonwood Hotel di Omaha. Nel 2025 ha trionfato al prestigioso KC Showcase & BBQ Competition proprio con il suo leggendario brisket Niman Ranch e i suoi burnt ends.

Chef e pitmaster di caratura internazionale, è il fondatore di KC Que, celebre brand di barbecue, food truck e catering attivo a Kansas City. Vanta ben dodici anni di esperienza nell'alta ristorazione di Chicago (con tappe fondamentali da Gibsons Steakhouse e il lancio di Bistronomic, eletto miglior nuovo ristorante dell'anno da Chicago Magazine), oltre ad essere stato Executive Chef al Salamander Resort & Spa in Virginia e al Kimpton Cottonwood Hotel di Omaha. Stefano Pinciaroli: Chef resident del PS Ristorante a Villa Petriolo, è uno dei maestri della cucina toscana biologica e a scarti ridotti. Il suo lavoro valorizza gli ortaggi, i grani antichi, l'olio extravergine, il miele, i vini e le carni della tenuta. Storico assegnatario della Stella Verde MICHELIN dal 2021 al 2026, Pinciaroli è stato selezionato per entrare nel prestigioso progetto editoriale Mindful Voices all'interno della Guida MICHELIN 2027—l'iniziativa incentrata sulla sostenibilità e sull'etica culinaria che la Guida ha avviato in sostituzione della Stella Verde.

Prezzi Pranzo del 28 Novembre: Adulti: 96,00 euro a persona (inclusi vini di produzione della tenuta, acqua, dolce e caffè). Bambini (3–12 anni): Sconto del 50% .

Prenotazione Obbligatoria: Da effettuare contattando il ristorante Golpaja al numero 0571 165 6184.

Come vedete, il Thanksgiving 2026 in terra toscana si preannuncia come un'esperienza di grande valore gastronomico e culturale. Che siate attirati dall'energia urbana dell'Hard Rock Cafe di Firenze—con la sua intramontabile combinazione di comfort food americano e grande blues dal vivo—o che preferiate immergervi nella campagna di Cerreto Guidi per scoprire i segreti dell'affumicatura di Kansas City intrecciati alla cucina biologica di Villa Petriolo, le opzioni per celebrare sono eccezionali.

Un unico consiglio spassionato da chi vive il settore: data la natura fortemente esclusiva degli appuntamenti (specialmente la condivisione al tavolo imperiale di sabato 28 e il pranzo a quattro mani di domenica 29 a Villa Petriolo, dove i posti sono volutamente limitati per garantire la qualità dell'esperienza), v'invito a prenotare con ampio anticipo direttamente tramite i canali ufficiali forniti.