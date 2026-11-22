In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre 2026), la Toscana si trasforma in un laboratorio diffuso di consapevolezza civile, cultura e azione istituzionale. La risposta del territorio riafferma una verità imprescindibile: la violenza di genere non costituisce mai una contingenza privata o un'emergenza isolata, bensì una ferita sociale che richiede una presa di carico politica, corale e strutturale. Sradicare la sopraffazione significa promuovere una trasformazione culturale profonda, capace di incidere sui modelli educativi, di garantire l'autodeterminazione economica e di smantellare le disparità che ancora penalizzano le donne nella sfera pubblica e privata.

Dalle iniziative promosse dalla Regione Toscana — con la quinta edizione de La Toscana delle Donne, guidata dalla Presidenza e dall'impegno trasversale delle politiche di genere — fino alla mobilitazione dei Comuni, dei Centri Antiviolenza (CAV storici come Artemisia, Centro Lilith e CIF) e del ricco tessuto associativo locale, la regione propone un calendario capillare per tutta la seconda metà di novembre 2026. Un programma integrato che affianca la forza espressiva del teatro, della danza e dell'arte visiva a momenti di alta formazione scientifica, screening per la salute delle donne (con il Villaggio della Salute), dibattiti sull'autonomia finanziaria ("Conta su di te!") e confronti sul superamento del divario retributivo nel mondo dell'impresa (come il forum Baker Hughes).

Una comunità viva che si unisce per rompe il silenzio, offrire presidi concreti di protezione e costruire uno spazio urbano ed emotivo libero dalla violenza.

I linguaggi della scena rappresentano uno strumento privilegiato per scandagliare le radici culturali della sopraffazione, smontare gli stereotipi di genere e restituire voce alle storie di resistenza e memoria. I teatri e gli spazi d'arte toscani accolgono drammaturgie originali, riletture del repertorio lirico e performance di danza contemporanea.

Approfondimenti La lotta alla violenza sulle donne in Toscana

Drammaturgia, improvvisazione e musica dal vivo

"Ciao Giulia. Cronaca di un Paese che non sa accettare un no" (Vinci) Data e ora: Domenica 22 novembre 2026, ore 17:00 Luogo: Teatro della Misericordia, Vinci (FI) Dettagli: Spettacolo scritto e interpretato da Carla Stefanelli per la Compagnia Unicorno, realizzato in stretta collaborazione con la Consulta delle donne di Vinci, il Comune di Vinci e il Centro Antiviolenza Lilith. Liberamente ispirato alla drammatica vicenda di Giulia Cecchettin, il testo analizza i meccanismi culturali del possesso, la difficoltà sociale ad accettare la libera scelta femminile e i segnali premonitori della sopraffazione. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (tel. 351 9142705 / info@compagniaunicorno.com).

"Emilia" (Scandicci) Data e ora: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 Luogo: Teatro Aurora (via San Bartolo in Tuto 1), Scandicci (FI) Dettagli: Evento teatrale e musicale benefico promosso dall'Associazione Spingi la Vita Onlus e dall'Associazione Matteo Patrizi, con il patrocinio del Comune di Scandicci. Con la drammaturgia firmata da Antonio Voce e la regia di Daniela Morozzi, lo spettacolo si avvale della partecipazione straordinaria del vocalist Lorenzo "Lollo" Campani (interprete di Notre Dame de Paris) e del chitarrista e arrangiatore Giuseppe Scarpato alla guida dei Wireless Muppets per l'esecuzione dal vivo delle storiche architetture sonore dei Pink Floyd. Il cast vede in scena Serena Borghigiani, Sandro Dapinguente, Simone Aiazzi, Massimo Campolmi, Giovanni Conticelli e Annamaria Sacco. L'intero ricavato della serata è destinato alla Cooperativa sociale Chicco di Grano Onlus per l'adeguamento e la messa in sicurezza di spazi educativi rivolti a donne e minori vittime di violenza. Contributo minimo 15€, prevendite presso il Bar Aurora o via WhatsApp (338 8665011 / 335 5601333).

"Soltanto quel che arde" (Firenze) Data e ora: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 Luogo: Teatro di Cestello, Firenze Dettagli: Monologo intenso scritto e interpretato da Astra Lanz, accompagnato dalle partiture musicali eseguite dal vivo da Leone Lanz, incentrato sulla passione e sulla fragilità della condizione umana.

"Lotteria degli stereotipi" (Empoli) Data e ora: Giovedì 26 novembre 2026 (Aperitivo ore 20:00, Spettacolo ore 21:00) Luogo: Minimal Teatro (via P. Veronese 10), Empoli (FI) Dettagli: Produzione firmata dall'associazione rumorBianc(O) in collaborazione con Uniche ma plurali, inserita nella rassegna di prosa sostenuta dal Comune di Empoli, Fondazione CR Firenze e Giallo Mare Minimal Teatro. Liberamente tratto dal saggio Girls Will Be Girls di Emer O'Toole, con la riscrittura teatrale di Camilla Mattiuzzo realizzata insieme a Chiara Renzi e Beatrice Gnassi. L'attrice Chiara Renzi conduce una performance interattiva ed esilarante: il pubblico estrae da un'urna parole chiave che attivano monologhi estemporanei tra stand-up comedy, gioco collettivo, quiz a tema e un finale "applausometro" che assegna al vincitore un poster di Aristotele destinato al tiro con le freccette. Formula aperitivo + spettacolo 15€, solo spettacolo 10€ (prenotazione consigliata: 0571 81629 / biglietteria@giallomare.it).

"Di Bellezze, il sangue. L'invenzione di una strega" (Firenze) Data e ora: Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00 (Prima assoluta) Luogo: Teatro di Cestello, Firenze Dettagli: Nuova produzione firmata dalla Compagnia Teatro popolare d'arte, diretta da Roberto Mazzi su drammaturgia di Guido Barbieri. L'opera unisce esecuzione musicale dal vivo e danza classica/contemporanea grazie alla collaborazione stilistica con Accademia Hermans e Accademia Kinesis, esplorando la persecuzione storica del femminile.

"Io, Italia" (Campi Bisenzio) Data e ora: Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00 Luogo: Teatro Dante, Campi Bisenzio (FI) Dettagli: Spettacolo incentrato sulla drammatica e toccante biografia della maestra Italia Donati, inserito ufficialmente nel palinsesto de La Toscana delle Donne.

"La ghigliottina" (Firenze) Data e ora: Lunedì 30 novembre 2026, ore 21:30 Luogo: Teatro di Cestello, Firenze Dettagli: Performance originale curata dalla compagnia L/IMINAL teatro con la regia di Costanza M. Migliorini, incentrata sui tagli netti e sui condizionamenti sociali imposti al corpo femminile.

Rassegna Il Respiro del Pubblico Festival – "Madri" (Firenze) Data e ora: Venerdì 20 novembre 2026, ore 20:45 Luogo: Teatro di Cestello, Firenze Dettagli: Inserito nella sesta edizione del festival curato da Cantiere Obraz con Fondazione CR Firenze. Testo del drammaturgo Diego Pleuteri (selezionato da Eurodram 2022), regia di Alice Sinigaglia, con le interpretazioni di Valentina Picello e Vito Vicino. Produzione La Corte Ospitale in coproduzione con SCARTI Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione. Un'indagine psicologica e intimista all'interno di un salotto invaso da scatole e memorie incompiute tra madre e figlio.



Lirica e danza

La Carmen di Bizet alla Versiliana (Marina di Pietrasanta) Data e ora: Martedì 25 novembre 2026, ore 17:30 Luogo: Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta (LU) Dettagli: Evento simbolico ideato dal direttore artistico Lucio Presta e promosso dalla presidente della Fondazione Versiliana, Federica Martini Masoni. La Villa d'annunziana, illuminata scenograficamente di rosso, ospita la messa in scena del tragico finale dell'opera di Georges Bizet: il soprano Veronica Gasparini (Carmen) e il tenore Riccardo Certi (Don José), accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani, danno voce al rifiuto del possesso maschile e alla rivendicazione dell'autodeterminazione. L'esecuzione è introdotta da una lezione contestuale curata da Diego Fiorini (presidente del Teatro Verdi di Pisa). All'esterno della Villa vengono inaugurate due panchine rosse permanenti. Ingresso libero.

"Trasmissione, Memoria, Radici" (Firenze) Data e ora: Venerdì 20 novembre 2026, ore 17:00 Luogo: Institut français – Palazzo Lenzi (Piazza Ognissanti 2), Firenze Dettagli: Dialogo pubblico tra Germaine Acogny, riconosciuta come la "madre della danza contemporanea africana" e Leone d'Oro alla carriera alla Biennale Danza di Venezia, e la critica di danza Carmela Piccione. L'incontro inaugura ufficialmente il progetto multidisciplinare "Joséphine Baker – Corpo libero, corpo politico", ideato e curato da Gianluca Bocchino per esplorare la figura della Baker come pioniera di emancipazione civile e artistica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.



Il contrasto alla violenza passa anche dal diritto alla salute, dalla riappropriazione dello spazio pubblico e da azioni simboliche di prossimità urbana.

Il Villaggio della Salute (Firenze): Dal 19 al 23 novembre 2026 (orario 10:00–17:00; il 23 novembre con chiusura alle 14:00), Piazza Duomo a Firenze — nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati — accoglie l'unità mobile multiscreening dell'ISPRO in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Centro. Le cittadine possono accedere gratuitamente ad accertamenti mammografici, test HPV, Pap test e ritirare o consegnare i kit per lo screening del tumore del colon-retto.

Dal 19 al 23 novembre 2026 (orario 10:00–17:00; il 23 novembre con chiusura alle 14:00), Piazza Duomo a Firenze — nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati — accoglie l'unità mobile multiscreening dell'ISPRO in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Centro. Le cittadine possono accedere gratuitamente ad accertamenti mammografici, test HPV, Pap test e ritirare o consegnare i kit per lo screening del tumore del colon-retto. WE RUN THE NIGHT (Firenze): Martedì 24 novembre 2026, con ritrovo alle ore 19:00 presso YellowSquare Florence (viale Francesco Redi 19). Manifestazione sportiva non competitiva di 4 km a passo libero, organizzata in sinergia con i Runners of Florence. Una corsa serale senza cronometro aperta a donne e uomini per riaffermare il diritto fondamentale di vivere le strade cittadine dopo il tramonto in totale sicurezza e assenza di paura.

Martedì 24 novembre 2026, con ritrovo alle ore 19:00 presso YellowSquare Florence (viale Francesco Redi 19). Body House (Bibbiena): Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:00, la palestra Body House di Bibbiena (AR) accende una spettacolare illuminazione rossa sulla propria facciata esterna. Agli utenti uomini vengono consegnati braccialetti rossi insieme a schede informative dedicate al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 .

Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:00, la palestra Body House di Bibbiena (AR) accende una spettacolare illuminazione rossa sulla propria facciata esterna. Flash Mob e Progetto Manisicure (Scandicci): Sabato 28 novembre 2026, in piazza del Mercato a Scandicci, la scuola di ballo 'The Gate' ed i giovani dell'IIS Russell-Newton mettono in scena uno spettacolo urbano di Flash Mob. Nella medesima giornata, l'associazione Artemisia conduce una sessione formativa per gli esercenti aderenti al progetto 'Manisicure', finalizzato a trasformare le attività commerciali cittadine in presidi diffusi di primo soccorso, ascolto e protezione per donne in difficoltà.

L'analisi rigorosa dei dati epidemici sulla violenza, il recupero storico del percorso dei diritti e la formazione continua degli operatori di rete rappresentano la struttura portante delle politiche regionali toscane.

Analisi dei dati, diritti e memoria storica

18° Rapporto sulla violenza di genere in Toscana (Firenze): Martedì 24 novembre 2026, ore 14:00, Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza Duomo 10). Presentazione ufficiale dei dati del monitoraggio regionale sui flussi di accesso ai CAV, alle strutture d'accoglienza e ai pronto soccorso.

Martedì 24 novembre 2026, ore 14:00, Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza Duomo 10). Presentazione ufficiale dei dati del monitoraggio regionale sui flussi di accesso ai CAV, alle strutture d'accoglienza e ai pronto soccorso. Convegno "Il voto alle donne e la fondazione della Repubblica, 1946–2026" (Siena): Martedì 24 novembre 2026, ore 15:30, Aula Cripta del Complesso didattico San Francesco (Via Fieravecchia 19). Promosso dal Consiglio regionale della Toscana e dall'Università di Siena nell'ottantesimo anniversario del suffragio femminile. Saluti istituzionali del Rettore Roberto Di Pietra e della Presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi. L'evento prevede la testimonianza di Rosanna Oliva de Conciliis (Presidente onoraria della Rete per la Parità, nota per la storica sentenza costituzionale del 1960 sull'accesso ai pubblici uffici), intervistata da Virginia Lemme (Università di Siena), con il coordinamento giornalistico di Simona Ballocci (intoscana.it). La relazione introduttiva della storica Patrizia Gabrielli apre la tavola rotonda con gli interventi di Elena Bindi (responsabile scientifica del progetto), Floriana Colao, Tania Groppi, Stefano Moscadelli, Andrea Pisaneschi ed Alessandra Viviani. Chiusura musicale di valore simbolico: In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana e Siena Jazz, viene proposta la performance "Dai confini della notte", concepita da Stefano Jacoviello ed incentrata sulle liriche di lotta della poetessa iraniana Forugh Farrokhzad. L'esecuzione vede sul palco l'Insieme Vocale Vox Cordis diretto dal M° Lorenzo Donati, la voce del cantante iraniano Pooriya Sepehrara (Siena Jazz), la violinista Agnese Amico e le voci recitanti di Kimia Alinezhad e Maryam Tahmasebi, stabilendo un ponte ideale tra le madri costituenti italiane e la resistenza politica delle donne in Medio Oriente.

Martedì 24 novembre 2026, ore 15:30, Aula Cripta del Complesso didattico San Francesco (Via Fieravecchia 19). Talk "PROMETTO CHE CAMBIERÒ" - Rassegna Non ballo da sola (Firenze): Lunedì 23 novembre 2026, ore 18:00, Sede Unipol in Piazza della Libertà 5. Incontro multidisciplinare promosso da CUBO Unipol in collaborazione con la casa editrice Il Mulino, Fondazione Libellula e CPO Unipol. Un confronto sulla prevenzione culturale e la decostruzione delle tossicità relazionali con Micaela Frulli (docente di Diritto internazionale UniFi), Rossella Ghigi (docente di Sociologia UniBo e autrice di Niente scuse), Alessandra Minello (docente di Demografia UniPd), moderato da Costanza Margiotta Broglio (docente di Etica e Diritto a La Sapienza). Ingresso libero con prenotazione su cubounipol.it.

Lunedì 23 novembre 2026, ore 18:00, Sede Unipol in Piazza della Libertà 5. Incontro Pubblico e Bilancio delle Politiche di Genere (Castelfiorentino): Mercoledì 25 novembre 2026, ore 17:30, Ridotto del Teatro del Popolo. Promosso dal Tavolo Comunale per le Pari Opportunità con l'Associazione Lilith. La Sindaca Francesca Giannì e l'Assessora Marta Longaresi illustrano il bilancio delle azioni svolte nel 2026 ed il programma strategico per il 2027. Il programma è arricchito da 5 monologhi interpretati da giovani attrici dell'associazione teatrale "In Onda", scritti da Lucia Succi per intrecciare memoria storica e sguardo delle nuove generazioni.

Formazione e reti territoriali

Ciclo "Riconoscere per prevenire" (Vinci): Programma strategico di formazione e orientamento ("Capire, conoscere, orientare") rivolto a commercianti, piccole imprese e cittadinanza, promosso in sinergia con CNA, Confartigianato, Confcommercio e i Centri Commerciali Naturali locali: Giovedì 26 novembre, ore 21:15 (Biblioteca Leonardiana, Vinci): Incontro con la psicologa Isabella Serafini e l'avvocata Mirella Lo Presti. Martedì 1 dicembre, ore 21:15 (Villa Reghini, Sovigliana): Incontro con la psicologa Margherita Carmignani e l'avvocata Daniela Iallorenzi. Giovedì 3 dicembre, ore 21:15 (Villa Reghini, Sovigliana): "La formazione continua, la rete cresce" con la psicologa Lorella Giglioli e l'avvocata Ilenia Flamma.

Programma strategico di formazione e orientamento ("Capire, conoscere, orientare") rivolto a commercianti, piccole imprese e cittadinanza, promosso in sinergia con CNA, Confartigianato, Confcommercio e i Centri Commerciali Naturali locali: Incontro "Prevenzione e rilevazione precoce della violenza" (Scandicci): Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00, presso la Saletta CNA in via 78° Reggimento Lupi di Toscana. Promosso da Alliance Farmacie Comunali. Incontro moderato da Ottavia Meazzini (presidente Farma.net), con la partecipazione dell'Assessora alle Pari Opportunità Federica Pacini, della Presidente dell'Associazione Artemisia Elena Baragli e della psicologa Elisa Bongini, focalizzato sull'individuazione tempestiva dei segnali di disagio all'interno dei presidi farmaceutici di quartiere.

Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00, presso la Saletta CNA in via 78° Reggimento Lupi di Toscana. Web Conference ASL Toscana nord ovest: Venerdì 27 novembre 2026, ore 15:00–18:30. Incontro online intitolato "Coltiviamo il rispetto. La violenza nelle varie età della vita della donna" , promosso nell'ambito della sesta (H) Open Week di Fondazione Onda ETS. Moderata da Sergio Ardis (referente Bollini Rosa), la conferenza si apre con i saluti di Maria Lina Cosimi (Comitato Partecipazione Aziendale) e vede le relazioni di Francesca Menconi (CIF Carrara), Cecilia Carmassi (Comitato Lucca) e degli specialisti sanitari Stefano Fascetti (violenza geriatrica), Silvia Navari (violenza assistita nei minori), Barbara Giordani e Giulio Barra (operatori del percorso Codice Rosa in Pronto Soccorso). Iscrizione gratuita online (limite 100 posti).

Presso la sede storica de Il Conventino Caffè Letterario (Via Giano della Bella 20, Firenze), si sviluppa un'articolata rassegna culturale inserita nel Calendario Off del festival L'Eredità delle Donne (con la direzione artistica di Serena Dandini):

Venerdì 20 novembre (ore 18:00): Inaugurazione della mostra "Tessere l’invisibile: L’arte di Stefania Vamberi (1947-1995)", curata da Erica Briani Pereyra e Francesca Ricci. Intervengono Massimo Mattioli, Serena Naddi, Livio Ghelli e Iacopo Ghelli. L'esposizione presenta per la prima volta un patrimonio inedito di bozzetti scenici per il teatro e la Rai, stoffe e appunti di lavoro della costumista di origine ungherese e docente all'Accademia di Belle Arti di Firenze, evidenziando il sodalizio artistico con lo scenografo Ferdinando Ghelli. Presso Laboratorio 13 - Spazio d'Arte (aperta fino al 23 dicembre, mar-dom ore 11:00-18:00).

Inaugurazione della mostra "Tessere l’invisibile: L’arte di Stefania Vamberi (1947-1995)", curata da Erica Briani Pereyra e Francesca Ricci. Intervengono Massimo Mattioli, Serena Naddi, Livio Ghelli e Iacopo Ghelli. Sabato 21 novembre (ore 18:30): Inaugurazione della mostra artistica, fotografica e ceramica "POPPART - Fiorire mentre" di Deborah Cito, curata da Cecilia Fontanelli in collaborazione con Sara Naldoni ed Associazione Donne Ganze (fotografie di Lapo Baraldi, elementi ceramici di Viola Marcetti). Presso la Sala Artusi (aperta fino al 26 novembre, dom-gio ore 10:00-18:00).

Inaugurazione della mostra artistica, fotografica e ceramica "POPPART - Fiorire mentre" di Deborah Cito, curata da Cecilia Fontanelli in collaborazione con Sara Naldoni ed Associazione Donne Ganze (fotografie di Lapo Baraldi, elementi ceramici di Viola Marcetti). Domenica 22 novembre (ore 10:30–13:00): "Mama's dance: il softclubbing del sabato mattina!", format ricreativo curato dall'Associazione Donne Ganze con il dj-set firmato da DJ Ghiaccioli e Branzini e DJ Stefania Cupillari (spazi del Chiostro e Sala Artusi).

"Mama's dance: il softclubbing del sabato mattina!", format ricreativo curato dall'Associazione Donne Ganze con il dj-set firmato da DJ Ghiaccioli e Branzini e DJ Stefania Cupillari (spazi del Chiostro e Sala Artusi). Martedì 24 novembre (ore 18:00): Presentazione del libro "Storie in salsa cocktail" (Bertoni Editore) di Stefania e Paola Ressa, con l'intervento critico di Sara Napolitano (Sala Artusi).

Presentazione del libro "Storie in salsa cocktail" (Bertoni Editore) di Stefania e Paola Ressa, con l'intervento critico di Sara Napolitano (Sala Artusi). Venerdì 27 novembre (ore 17:00): Incontro tematico "L'Iris è donna e non ha paura di niente!", curato dalla Società Italiana dell'Iris, con le testimonianze delle iptidatrici floricole Valeria Negri, Lorena Montanari e Beatrice Rigatti (Sala Artusi).

Incontro tematico "L'Iris è donna e non ha paura di niente!", curato dalla Società Italiana dell'Iris, con le testimonianze delle iptidatrici floricole Valeria Negri, Lorena Montanari e Beatrice Rigatti (Sala Artusi). Sabato 28 novembre (ore 19:30): Concerto Jazz dal vivo con il trio The Jazz Sistas (Lucrezia von Berger alla voce, Tamya Luna al pianoforte e Roberta Brighi al basso elettrico) presso gli spazi della Caffetteria.

Data Città / Luogo Evento Tipologia / Note 19–23 Nov Firenze, Piazza Duomo Villaggio della Salute (ISPRO / USL Centro) Screening oncologici gratuiti su camper multiscreening 20 Nov Firenze, Institut français "Trasmissione, Memoria, Radici" Incontro/Danza con Germaine Acogny (ore 17:00) 20 Nov Firenze, Teatro di Cestello Spettacolo "Madri" Respiro del Pubblico Festival / Prosa (ore 20:45) 20 Nov Firenze, Il Conventino Mostra "Tessere l'invisibile: S. Vamberi" Arte e Costume (Inaugurazione ore 18:00) 21 Nov Firenze, Il Conventino Mostra "POPPART - Fiorire mentre" Fotografia e Ceramica (Inaugurazione ore 18:30) 22 Nov Firenze, Il Conventino "Mama's dance: softclubbing" Evento musicale e socialità (ore 10:30-13:00) 22 Nov Vinci, Teatro Misericordia Spettacolo "Ciao Giulia..." Drammaturgia di impegno civile (ore 17:00) 23 Nov Firenze, Sede Unipol Talk "PROMETTO CHE CAMBIERÒ" Convegno multidisciplinare / CUBO Unipol (ore 18:00) 24 Nov Firenze, YellowSquare WE RUN THE NIGHT Corsa serale non competitiva 4 km (ore 19:00) 24 Nov Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati 18° Rapporto Violenza di Genere Presentazione dati istituzionali regionali (ore 14:00) 24 Nov Siena, Complesso San Francesco Convegno "Il voto alle donne..." Convegno storico e Concerto "Dai confini della notte" (ore 15:30) 24 Nov Firenze, Il Conventino Presentazione "Storie in salsa cocktail" Presentazione editoriale (ore 18:00) 25 Nov Scandicci, Teatro Aurora Spettacolo benefico "Emilia" Teatro e musica Pink Floyd (ore 21:00) 25 Nov Marina di Pietrasanta, Versiliana Finale della Carmen di Bizet Opera dal vivo e panchine rosse (ore 17:30) 25 Nov Castelfiorentino, Teatro Popolo Incontro Pubblico e Monologhi Politiche di genere e teatro con "In Onda" (ore 17:30) 25 Nov Bibbiena, Palestra Body House Illuminazione e distribuzione 1522 Azione di piazza e braccialetti rossi (ore 17:00) 25 Nov Firenze, Teatro di Cestello Spettacolo "Soltanto quel che arde" Teatro di prosa (ore 21:00) 26 Nov Empoli, Minimal Teatro Spettacolo "Lotteria degli stereotipi" Teatro interattivo e stand-up (Aperitivo ore 20:00) 26 Nov Campi Bisenzio, Teatro Dante Spettacolo "Io, Italia" Prosa de La Toscana delle Donne (ore 21:00) 26 Nov Vinci, Biblioteca Leonardiana "Capire, conoscere, orientare" Formazione cittadinanza e commercianti (ore 21:15) 26 Nov Scandicci, Saletta CNA Prevenzione e rilevazione precoce Tavola rotonda con Farma.net ed Artemisia (ore 21:00) 26 Nov Firenze, Teatro di Cestello "Di Bellezze, il sangue..." Prima assoluta teatro/danza (ore 21:00) 27 Nov Online (ASL Toscana nord ovest) Web Conference "Coltiviamo il rispetto" Formazione socio-sanitaria Open Week (ore 15:00) 27 Nov Firenze, Il Conventino "L'Iris è donna e non ha paura..." Incontro floricolo e ibridazione (ore 17:00) 28 Nov Scandicci, Piazza del Mercato Spettacolo urbano Flash Mob Danza e formazione Progetto Manisicure 28 Nov Firenze, Il Conventino Live Jazz con The Jazz Sistas Concertistica dal vivo (ore 19:30) 30 Nov Firenze, Teatro di Cestello Performance "La ghigliottina" Performance teatrale (ore 21:30)

Se stai vivendo una situazione di violenza, controllo, stalking o sopraffazione economica, o se hai bisogno di un orientamento sicuro per aiutare una persona in difficoltà, sono attivi servizi istituzionali gratuiti, anonimi e operativi H24: