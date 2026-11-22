Corrado Augias è morto oggi, giovedì 19 novembre 2026, a Roma, a 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, è stato giornalista, scrittore e uno dei più noti divulgatori culturali italiani.

Era entrato in Rai nel 1960, era stato inviato a New York e Parigi, poi per L'Espresso e Panorama, e dal 1975 a Repubblica, dove per vent'anni ha curato la rubrica delle lettere. In tv ha ideato e condotto Telefono Giallo, Enigma, Le storie, e dal dicembre 2023 su La7 La Torre di Babele, che conduceva ancora in questi giorni.

Dal 1994 al 1999 è stato anche parlamentare europeo. Lascia la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia, anche lei giornalista.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

"Con dolore profondo apprendo la notizia della scomparsa di Corrado Augias, una delle voci più autorevoli e raffinate della cultura e del giornalismo italiano.Con la sua intelligenza, la sua eleganza e la sua straordinaria capacità di raccontare la storia, la letteratura e la società, ha accompagnato intere generazioni, insegnandoci il valore della conoscenza, del dubbio e del pensiero critico.L’Italia perde un grande intellettuale, capace di rendere la cultura accessibile a tutti senza mai rinunciare alla profondità.Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero abbraccio".

La sindaca di Firenze Sara Funaro:

"Corrado Augias ha accompagnato intere generazioni con la sua intelligenza, la sua eleganza e una curiosità inesauribile. Ha saputo raccontare la storia, la cultura e la società con uno sguardo sempre attento, invitandoci a conoscere, riflettere e comprendere meglio il mondo che ci circonda.La sua passione per la conoscenza, la capacità di stimolare domande e il suo modo di raccontare il nostro tempo ci lasciano un’eredità preziosa.Con lui perdiamo una voce autorevole e libera, un punto di riferimento per la cultura e per il giornalismo italiano.A nome mio e di tutta la città di Firenze, esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".

La sindaca di Fiesole Cristina Scaletti mostra una foto insieme e commenta: "Avevamo chiuso l'Estate Fiesolana così, mano nella mano, tu stanco e felice, noi ispirati dalla bellezza del tuo racconto, dalla lucidità della tua testimonianza sul Secolo breve, che avevi vissuto e che stavi consegnando anche alla nostra memoria. Avevi chiuso in bellezza la nostra rassegna culturale più importante lasciandoci con il cuore colmo. Abbiamo perso una delle menti più brillanti del nostro paese e uno degli animi più nobili Il nostro compito oggi, con profonda tristezza é raccogliere l’eredità che ci hai lasciato ed esserne degni. Ciao Corrado Augias🌟".

Leggere per non dimenticare, Firenze

"Con molto dispiacere abbiamo saputo che oggi ci ha lasciato un altro grande amico di Leggere per non dimenticare: Corrado Augias ospite nella nostra rassegna molte volte e sempre con grande successo di pubblico. R.I.P.".

Filippo Giovannelli (Calcio Storico fiorentino)

"Andò cosi…Nel 2022, nella sua conosciutissima trasmissione di RAI3 Città Segrete, nella puntata dedicata a Firenze, Corrado Augias raccontò con parole incredibilmente appropriate il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e il Calcio Storico Fiorentino.La Partita dell’Assedio, la sfilata, il gioco, con parole mirate e immagini azzeccatissime.Grazie a lui e grazie a chi analizza questa nostra tradizione con accuratezza senza superficialità. É una cosa seria!"

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