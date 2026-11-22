Mentre le piazze storiche e i monumenti d'autore della Toscana si preparano ad accendersi di luce blu, la riflessione sui diritti delle nuove generazioni travalica il perimetro del mero rito commemorativo. Il 20 novembre ricorre l'anniversario dell'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza — approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991. Una scadenza che quest'anno assume un rilievo civile ancora più denso, intrecciandosi ufficialmente con i festeggiamenti per gli 80 anni dell'UNICEF, l'organismo internazionale alacremente impegnato nella protezione dei minori in ogni angolo del globo fin dal 1946.

In questa cornice di forte coesione istituzionale, le amministrazioni comunali della regione hanno risposto con decisione all'appello della campagna nazionale "Go Blue", promossa da UNICEF Italia in sinergia con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani nell'alveo del programma "Città amiche dei bambini e degli adolescenti". L'ambizione che muove questo presidio territoriale è chiaramente delineata: convertire gli enunciati di principio del testo internazionale in scelte quotidiane di governo locale, politiche sociali sostenibili e percorsi partecipativi capaci di coinvolgere attivamente l'intera comunità educante.

Il gesto simbolico dell'illuminazione monumentale diventa così un potente faro di sensibilizzazione pubblica sui diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che devono essere garantiti a ciascun individuo di minore età.

Firenze: Nella serata di venerdì 20 novembre, il Piazzale Michelangelo vedrà la statua del "David" avvolta da una suggestiva luce blu. Per questa edizione, Palazzo Vecchio ha inteso indirizzare una focalizzazione prioritaria sui principi cardine sanciti dall'Articolo 29 della Convenzione ONU, norma interamente dedicata alle finalità educative. L'istruzione, recita il dettato internazionale, deve proporsi lo sviluppo olistico della personalità, dei talenti e delle attitudini psicofisiche del giovane, radicando il rispetto per i diritti umani, per la propria identità culturale, per i valori nazionali e per l'ambiente naturale, in uno spirito di fraternità, pace e tolleranza.

Approfondimenti Luci blu sul David al piazzale Michelangelo

Nel tracciare la linea politica del Comune, l'assessore al Welfare Nicola Paulesu ha richiamato il valore programmatico dell'evento, evidenziando come la Giornata Mondiale ricordi alle istituzioni che "garantire i diritti di bambine, bambini e adolescenti significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità". Paulesu ha ribadito che illuminare di blu il David non rappresenta un mero atto formale, ma "porta con sé una scelta chiara, mettere al centro del nostro impegno i bambini e i ragazzi", confermando la piena sinergia con UNICEF e ANCI.

A farle eco è la Presidente del Comitato per l'UNICEF di Firenze, Olivia Castellino, la quale ha ricordato che l'intero operato dell'organizzazione trae linfa dai valori della Convenzione. Nella ricorrenza dell'ottantesimo anniversario fondativo, la Presidente ha ribadito che la Convenzione "sancisce responsabilità concrete per tutti i governi, inclusi gli enti locali", ai quali spetta il compito istituzionale di attuare politiche mirate per assicurare ai minori l'accesso effettivo a salute, nutrizione, istruzione e protezione su basi di piena equità.

San Gimignano: Parallelamente, il borgo valdelsano parteciperà alla mobilitazione illuminando di blu la facciata del Palazzo Comunale sempre nella serata di venerdì 20 novembre, a conferma di un'alleanza civica solida che unisce le grandi città d'arte ai centri della provincia toscana.

Dalla dimensione simbolica a quella operativa, il territorio toscano risponde strutturando iniziative formative, pratiche partecipative e servizi permanenti distribuiti nel corso di tutto l'anno.

San Gimignano: partecipazione giovanile e servizi permanenti

L'indirizzo tracciato dal vicesindaco e assessore all'istruzione Niccolò Guicciardini, assieme all'assessora alle politiche giovanili Daniela Morbis, muove dalla convinzione che la tutela dei minori richieda l'ascolto costante e la creazione di spazi di cittadinanza attiva. Il Comune ha infatti strutturato un articolato mosaico di interventi:

Partecipazione e cittadinanza attiva : All'interno del progetto CoPaInt, i bambini sono stati stimolati a osservare e narrare lo spazio urbano dal proprio punto di vista, realizzando la suggestiva "Mappa del Cuore". A questo strumento si affianca Sangigiò, gioco didattico espressamente progettato per educare le giovani generazioni ai valori della cittadinanza attiva e alla salvaguardia del patrimonio mondiale UNESCO. Questa visione ha trovato il suo naturale compimento istituzionale nella nascita del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che vede attivi gli alunni delle quarte e quinte della primaria e delle prime della secondaria di primo grado in laboratori ideativi volti a formulare proposte concrete per la città.

: All'interno del progetto CoPaInt, i bambini sono stati stimolati a osservare e narrare lo spazio urbano dal proprio punto di vista, realizzando la suggestiva "Mappa del Cuore". Eventi e festival culturali : Dal 2023 il cartellone natalizio del borgo si arricchisce de "La città dei bambini e delle bambine", un festival diffuso che per un intero fine settimana trasforma piazze e vicoli in luoghi di festa, teatro, musica e libera espressione per i nuclei familiari.

: Dal 2023 il cartellone natalizio del borgo si arricchisce de "La città dei bambini e delle bambine", un festival diffuso che per un intero fine settimana trasforma piazze e vicoli in luoghi di festa, teatro, musica e libera espressione per i nuclei familiari. Servizi educativi e riqualificazione urbana: Il supporto quotidiano alle famiglie si concretizza attraverso l'erogazione di centri estivi (sostenuti sia tramite finanziamenti alle associazioni organizzatrici sia con contributi diretti ai genitori) e la gestione del doposcuola cofinanziato. Tale servizio, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, unisce all'ausilio nello svolgimento dei compiti specifici laboratori creativi e momenti ludici. A ciò si sommano l'intensa programmazione della Biblioteca comunale e i rilevanti investimenti destinati alla manutenzione dei parchi pubblici, riqualificati con arredi rinnovati e con la posa di strutture ludiche inclusive accessibili a tutti.

Scandicci: la convenzione in vetrina e le mostre culturali

A Scandicci, l'assessorato alla Pubblica istruzione guidato da Fiorenza Poli ha tessuto una capillare alleanza promozionale coinvolgendo Confcommercio, Confesercenti Firenze, Confartigianato Firenze, Rotary Club Scandicci, CNA, Unicoop Firenze e la Comunità Educante di Scandicci.

La Convenzione diffusa nelle strade : A partire da venerdì 20 novembre, le vetrine delle attività commerciali cittadine ospiteranno le locandine esplicative contenenti la sintesi articolo per articolo della Convenzione ONU. Accanto ai testi istituzionali troveranno spazio i disegni realizzati dai piccoli dei nidi e dagli alunni dei tre istituti comprensivi di Scandicci, trasformando l'abitato in una galleria espositiva a cielo aperto.

: A partire da venerdì 20 novembre, le vetrine delle attività commerciali cittadine ospiteranno le locandine esplicative contenenti la sintesi articolo per articolo della Convenzione ONU. Il valore della rete educativa : L'assessora Fiorenza Poli ha spiegato il profondo significato pedagogico dell'operazione, ricordando come i diritti dei minori non siano principi astratti ma valori da tradurre quotidianamente nelle famiglie e nelle scuole: "Con questa iniziativa vogliamo portare la Convenzione Onu fuori dai luoghi istituzionali, nelle strade e nelle vetrine della città, affinché diventi patrimonio e consapevolezza di tutti". Poli ha ribadito la centralità dei giovani come protagonisti del percorso e l'urgenza di far fare rete alla comunità educante assieme alle famiglie e ai grandi autori.

: L'assessora Fiorenza Poli ha spiegato il profondo significato pedagogico dell'operazione, ricordando come i diritti dei minori non siano principi astratti ma valori da tradurre quotidianamente nelle famiglie e nelle scuole: "Con questa iniziativa vogliamo portare la Convenzione Onu fuori dai luoghi istituzionali, nelle strade e nelle vetrine della città, affinché diventi patrimonio e consapevolezza di tutti". Gli eventi di sabato 21 novembre : Ore 10:30, Castello dell'Acciaiolo: Si terranno le letture ad alta voce dedicate alla fascia d'età 0-6 anni, promosse dalle volontarie del programma 'Nati per Leggere'. L'evento sara affiancato da una mostra speciale di albi illustrati donati dalla Bologna Children’s Book Fair. Ore 16:30, Biblioteca Comunale: Verrà inaugurata la mostra "Pennarelli in libertà" di Giovanni Colaneri, giovane illustratore di fama internazionale nominato ambasciatore della letteratura per l'infanzia. L'esposizione, curata dall'esperta di livello internazionale Grazia Gotti, posiziona Scandicci al centro dell'editoria d'autore per ragazzi, proseguendo il solco culturale tracciato dal grande maestro Roberto Innocenti.

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Se le azioni intraprese dai Comuni toscani evidenziano la vitalità dei territori nel costruire risposte educative vicine ai cittadini, il quadro di riferimento nazionale tracciato dalla statistica ufficiale impone una riflessione profonda sulle fragilità strutturali del Paese. Le buone pratiche locali rappresentano infatti il primo indispensabile baluardo contro emergenze nazionali sempre più acute, prima fra tutte l'avanzata della povertà minorile e le disuguaglianze negli apprendimenti scolastici.

Proprio per ancorare le politiche pubbliche a un solido fondamento scientifico, Istat e UNICEF Italia hanno presentato oggi a Roma, presso la Sala Conferenze stampa della Camera dei Deputati, il report "Storia di dati Istat sui diritti dei bambini e degli adolescenti". La pubblicazione si inserisce nella prestigiosa collana tematica divulgativa "Storie di Dati", creata in occasione del Centenario dell'Istat per ripercorrere i mutamenti sociali dell'Italia attraverso ampie serie storiche.

L'incontro è stato promosso e introdotto dall'On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con gli interventi del Presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli, della Presidente di UNICEF Italia Stefania Radoccia e la relazione tecnica del Direttore del Dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'Istat, Cristina Freguja.

Di seguito si riassumono i principali indicatori storici e contemporanei emersi dal rapporto:

Indicatore / Tema Dato / Evoluzione Storica Demografia (Minori in Italia) Progressiva e drastica contrazione demografica: al 1° gennaio 2026 i minori sono 8,6 milioni (14,6% della popolazione totale), a fronte dei 13,5 milioni del 1986 (24%). La componente straniera si attesta al 5% nel Mezzogiorno, superando la soglia del 15% in Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Mortalità Infantile Imponente progresso storico nei livelli di sopravvivenza: se nel 1861 oltre 2 bambini su 10 decedevano entro il primo anno di vita, nel 2024 il tasso è sceso al 2,5 per mille. Salute ed Eccesso di peso Tra il 2011 e il 2025 l'eccesso di peso tra i 3 e i 17 anni si riduce dal 28,5% al 26%. Il miglioramento si concentra tra i soggetti più piccoli, segmento dove tuttavia la prevalenza del fenomeno rimane tuttora più elevata. Pratica Sportiva Forte espansione dell'attività motoria tra i 3 e i 17 anni: tra il 1995 e il 2025 i praticanti salgono dal 46% ad oltre il 60%. Il 91% di essi svolge sport in modo continuativo, con un incremento di circa 10 punti percentuali nell'ultimo trentennio. Povertà Assoluta Serio aggravamento del quadro sociale: nel 2025 il 12,5% dei minori (pari a oltre un milione di individui) vive in povertà assoluta. L'incidenza del fenomeno risulta più che triplicata negli ultimi vent'anni, mantenendo ampi divari territoriali. Accoglienza e Istituti Effetto delle riforme legislative e chiusura definitiva degli orfanotrofi: la quota di minori ospitati in strutture residenziali è crollata da oltre 250 mila soggetti nel 1960 a circa 40 mila nel 1992. Abbandono Scolastico Precoce Positiva flessione della dispersione formativa: il tasso di abbandono prima del termine degli studi scende dal 25,1% del 2000 all'8,2% del 2025. L'avanzamento riguarda soprattutto la componente maschile, che conserva comunque un ritardo relativo. Competenze Scolastiche (5ª primaria 2025/26) Quadro prestazionale critico: il 27,4% degli alunni evidenzia competenze alfabetiche inadeguate, mentre il 36,7% non raggiunge un livello sufficiente nelle competenze numeriche. Tra gli studenti stranieri di prima generazione l'inadeguatezza sfiora il 60%.

Dalla lettura incrociata del report statistico e delle esperienze maturate sul campo emerge con evidenza la necessità di ancorare la pianificazione dei servizi pubblici a dati certi e ad analisi empiriche rigorose. Nel commentare la pubblicazione presentata in sede parlamentare, la Presidente dell'UNICEF Italia, Stefania Radoccia, ha richiamato il valore della ricorrenza sottolineando che "il modo più autentico di rispettare la Convenzione è verificare, con strumenti rigorosi, quanto siamo riusciti a tradurla in realtà. E farlo alla Camera dei Deputati, insieme all'Istat [...] unisce gli intenti di chi produce conoscenza e chi ha la responsabilità di tradurla in leggi, dando una precisa connotazione all’approccio fondato sulle evidenze".

Il cammino tracciato in Toscana — che muove dall'impatto evocativo dei monumenti illuminati di blu a Firenze e San Gimignano per innervarsi nelle mostre, nelle vetrine commerciali e nei servizi alle famiglie di Scandicci e della Valdelsa — dimostra come la tutela delle nuove generazioni non possa ridursi a un evento del calendario. Soltanto consolidando un'alleanza permanente tra organi legislativi, istituzioni locali e comunità educanti sarà possibile trasformare i diritti riconosciuti sulla carta in reali opportunità di emancipazione, salute e cittadinanza per i giovani di oggi e di domani.