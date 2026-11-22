Luci blu sul “David” al piazzale Michelangelo domani venerdì 20 novembre. Il Comune di Firenze aderisce così all’iniziativa “Go Blue”, promossa dall’UNICEF Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un appuntamento che quest’anno assume un significato ancora più speciale in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di UNICEF, impegnato dal 1946 nella tutela dei minori in tutto il mondo.

Illuminare di colore blu un monumento simbolo della città serve a sensibilizzare la comunità verso la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e rinnova l’impegno delle Amministrazioni Comunali nell’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991. La Convenzione rappresenta uno strumento normativo completo e organico che riconosce le bambine e i bambini di tutto il mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

Un’attenzione particolare è rivolta quest’anno ai principi sanciti dall’articolo 29 della Convenzione, dedicato alle finalità dell’educazione: l’istruzione deve mirare a sviluppare pienamente la personalità, i talenti e le attitudini del bambino, inculcando promuovendo il rispetto dei diritti umani, della propria identità culturale, dei valori nazionali e dell’ambiente naturale, per preparare i giovani ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace e tolleranza.

Ogni anno l’UNICEF celebra il World Children’s Day, una giornata di azione globale pensata con e per i più giovani per diffondere consapevolezza sui loro diritti. L’iniziativa “Go Blue è realizzata nell’ambito del Protocollo di collaborazione tra ANCI e UNICEF Italia e rientra nelle azioni previste dal Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti.

“La Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ci ricorda che garantire i diritti di bambine, bambini e adolescenti significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - Come Amministrazione comunale, lavoriamo per promuovere costantemente politiche che mettano al centro la crescita, il benessere, l’educazione e le opportunità di ogni persona più giovane. L’iniziativa “Go Blue” rappresenta un’occasione importante per richiamare l’attenzione di tutta la città su questi temi e ribadire il nostro impegno a costruire una Firenze sempre più attenta ai bisogni e ai diritti delle nuove generazioni. Illuminare di blu il David è un gesto simbolico, ma porta con sé una scelta chiara, mettere al centro del nostro impegno i bambini e i ragazzi. Ringraziamo UNICEF e ANCI per il lavoro condiviso, continueremo ad impegnarci con questi obiettivi”.

“Tutta l’azione dell’UNICEF – dichiara la Presidente del Comitato per l’UNICEF di Firenze, Olivia Castellino –, dalle campagne internazionali alle iniziative locali, si ispira ai valori della Convenzione ONU. In questo anno in cui celebriamo gli 80 anni di storia e di impegno dell’UNICEF accanto ai più piccoli, ribadiamo come la Convenzione sancisca responsabilità concrete per tutti i governi, inclusi gli enti locali. Attraverso politiche mirate e sostenibili, anche richiamando il valore educativo dell’articolo 29, le istituzioni si impegnano a garantire a tutte le persone di minore età l’accesso ai diritti fondamentali: la sopravvivenza, la salute, la nutrizione, l’istruzione, la protezione e l’equità”.