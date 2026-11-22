Un ciclo di appuntamenti è in programma tra Reggello e Firenze, che vedrà come ospite d'eccezione Natacha Bracq, responsabile delle azioni legali della Hind Rajab Foundation, e la proiezione del documentario censurato The Bibi Files.

Mercoledì 11 novembre, alle ore 21:00, il Cinema Excelsior di Reggello ospiterà la proiezione di The Bibi Files, il documentario prodotto dal premio Oscar Alex Gibney che ricostruisce le inchieste per corruzione e la gestione del potere da parte del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La serata si prefigge come un vero e proprio atto di contro-informazione: l'opera, infatti, è stata rigorosamente vietata in Israele.

L'iniziativa, promossa dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle insieme al gruppo territoriale M5S di Reggello, utilizza il linguaggio cinematografico per rompere il muro della censura istituzionale. Proiettare un film vietato all'estero nel cuore della Toscana significa trasformare la cultura in una forma di diplomazia pubblica dal basso, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere senza filtri a vicende geopolitiche di primaria importanza.

A chiarire la matrice politica ed etica dell'evento è il consigliere regionale M5S Luca Rossi Romanelli: «Quando si parla di Gaza, troppo spesso ci si divide ancora prima di ascoltare, mentre quello che sta accadendo meriterebbe almeno la disponibilità a conoscere i fatti e a discuterne seriamente. The Bibi Files è un'occasione per farlo anche attraverso il cinema, che ha la capacità di raggiungere persone diverse e di raccontare vicende complesse in modo diretto. E la presenza di Natacha Bracq rende questa serata particolarmente preziosa, perché potremo confrontarci con una persona che lavora concretamente per raccogliere prove e portare davanti alla giustizia i responsabili dei crimini internazionali. Quello della Hrf è un lavoro che abbiamo voluto far conoscere anche in Toscana, dal Consiglio regionale alle università, e che vogliamo continuare a sostenere».

Accanto al momento d'analisi culturale, gli incontri toscani mettono al centro del dibattito la prassi della Hind Rajab Foundation. Nata nel 2024 a Bruxelles come braccio operativo del March 30 Movement, la Fondazione è stata istituita nel pieno del genocidio a Gaza con un obiettivo chiaro: contrastare i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e le sistematiche violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato di Israele.

L'organizzazione porta il nome di Hind Rajab, la bambina palestinese di soli cinque anni massacrata nel 2024 nella Striscia di Gaza dal fuoco dell'esercito israeliano insieme a sei membri della sua famiglia e ai due paramedici accorsi nel tentativo di salvarla.

La missione della HRF trascende la denuncia passiva per adottare una linea di contenzioso strategico e offensivo. Operando sia nei tribunali internazionali sia nelle giurisdizioni nazionali dei singoli Stati, la Fondazione punta a spezzare il decennale ciclo di impunità, smantellare le narrazioni tossiche che oscurano la realtà dei fatti e perseguire penalmente esecutori materiali, complici e istigatori degli atroci crimini commessi contro il popolo palestinese.

Il lavoro condotto da Natacha Bracq si concentra su un nodo giuridico e politico cruciale: l'applicazione del principio della giurisdizione universale. La Fondazione solleva un interrogativo che interpella direttamente i governi occidentali: cosa accade quando individui sospettati di gravi crimini internazionali varcano i confini nazionali e viaggiano all'estero come normali turisti o cittadini privati?

Nello specifico, l'attività legale di Bracq e del suo team consiste nel raccogliere materiale probatorio documentato sul campo per segnalare tempestivamente alle autorità dei Paesi ospitanti i casi di soldati israeliani accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità che si trovano in transito o in vacanza all'estero.

Questo cortocircuito tra presenza territoriale di presunti criminali di guerra ed etica dell'accoglienza trova la sua massima cassa di risonanza a Firenze, capitale globale del turismo. Giovedì 12 novembre, alle ore 21:00 presso Casa Caciolle (in Via di Caciolle 7, Firenze), si terrà l'incontro pubblico "Nessuna impunità. Dalla denuncia all’azione", promosso da BDS e Firenze Città Operatrice di Pace, con la partecipazione di Natacha Bracq.

Al centro del dibattito vi è la campagna BDS "No Room for Genocide", un'iniziativa che mira a de-neutralizzare l'industria ricettiva. In una città che accoglie quotidianamente flussi internazionali, la campagna chiama il settore alberghiero, i lavoratori dell'ospitalità, le istituzioni locali e i cittadini a una presa di posizione etica.

Gli eventi di Reggello e Firenze non sono appuntamenti isolati, ma il coronamento di un percorso istituzionale e sociale ben radicato sul territorio. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha aperto gli spazi della politica toscana alla Hind Rajab Foundation, promuovendo audizioni in Consiglio Regionale e seminari d'approfondimento nelle università del territorio.